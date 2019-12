Ellen Mattson borstar upp sig för att inta stol nummer nio

Den svarta katten hinner före mig fram till trappen och slinker in så fort Ellen Mattson öppnar dörren. Murre kommer att visa prov på rätt mycket snabb energi under vårt samtal. Hon blir uppspelt av besök.

Ellen Mattson däremot är socialt lat, enligt egen beskrivning. Just därför tror hon att uppdraget i Akademien är bra för henne.

– Man får borsta upp sig litegrand, både sitt yttre och sitt inre. Det är inte skadligt direkt.

I det lilla röda huset strax söder om Ljungskile lever och arbetar Ellen Mattson sedan början av 2000-talet. En bra dag går på rutin med skrivande, promenad och förutsägbar kost. Naturen är en förutsättning för att hon ska må bra, men hon är ingen nörd.

– Jag går samma väg, ser samma fågel, hör samma sång. Sedan lägger jag ihop två och två och förstår att det där måste vara en buskskvätta.

I mars fick hon frågan om hon ville börja pendla härifrån till Stockholm för att bli medlem av den numera kontroversiella Svenska Akademien. Hon sa ja. Men sedan dess har det ju inte varit stilla precis.

– Den här tiden...

Ellen Mattson avbryts när katten far in från köket, glider på klorna över trägolvet och attackerar mattkanten under bordet där vi sitter. Brottningen är snart över och Murre snor sig i stället runt mina ben i åttor.

– Jo, den här tiden har jag försökt hålla ifrån mig Akademien för att skriva färdigt min nästa bok.

Men att hålla den ifrån sig har ju varit omöjligt för vem som helst, hur ska det då inte ha varit för dig som invald?

– Nej, inte så lätt. Under de svåra åren var det en extremhård bevakning och nu kom det ju en ny storm av annat slag.

Ellen Mattson vill inte recensera valet av Peter Handke som litteraturpristagare. Hon tycker inte att hon ska det eftersom hon är invald, men inte deltagit i arbetet. Principen kring verk och person kan vi dock prata om, säger hon.

– Det är så klart omöjligt att hålla isär de begreppen för någon som förlorat en anhörig i ett folkmord. Men för oss andra... Jag tycker det blir helt orimligt att begära in en konstnärs hela historia för att avgöra om jag kan läsa böckerna eller lyssna till musiken. Jag kan göra det. Jag kan lyssna på Wagner och titta på Woody Allen.

Fyra nya Akademieledamöter På fredagen den 20 december är det traditionell högtidssammankomst i Svenska Akademien och fyra nya ledamöter tillträder. De är: Åsa Wikforss på stol nummer sju, Ellen Mattson på stol nummer nio, Anne Swärd på stol tretton och Tua Forsström på den artonde stolen. Visa mer

Ellen Mattson kan också läsa Peter Handke. Det visar sig att hon läst ganska mycket av honom – ”av en slump” – sedan i somras.

– Det är inte min favoritförfattare, men det hör inte till saken. Jag kan objektivt sett se att de är bra och hans litterära halt är det ingen som ifrågasätter. Frågan är: Kan man ge honom ett så fint pris?

Ja, kan man det?

– Uppenbarligen. Han har fått det.

Murre ställer sig med bakbenen på en stol och framtassarna på fönsterbrädet och spanar ut över gärdena. Ellen Mattson stryper sin egen diskussion om Handke. Jag undrar om man måste vara diplomat i hennes nya roll. Har hon fått förhållningsregler? Det har hon inte, säger hon. Men gissar att det kommer inför fredagens högtidligheter.

– Om det finns ett protokoll kan ju inte vi nyvalda släppas rakt ner i det som ystra kalvar.

Akademiledamot i vardande. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Matilda Gustavssons bok ”Klubben” om avslöjandet av skandalen kring kulturprofilen Jean-Claude Arnault har Ellen Mattson läst med intresse, och hon tror på de förändringar som gjorts därefter, till exempel en ökad öppenhet. Men hon tycker det är orättvist att hon krävs på kommentarer om det som varit. Nu ska hon in och arbeta för läsning och för litteraturen.

– Jag är invald för att jag är jag. Jag ser första året som en lärotid, där jag går in lite storögt, utan att för den skull bli en del av tapeten.

Efter en tur upp till garderoben där högtidsdräkten hänger – svart och silvrig vintage från 60-talet – går vi ner i hallen och fortsätter prata om det där med verk och person. Jag säger att jag tycker att kunskap om personen ofta kan förhöja verket också. Det blir till exempel roligare att följa en fotbollsmatch om man vet att någon är tillbaks efter en svår skada, eller att spelarens barn sitter på läktaren för första gången.

– Ja, och jag är själv likadan, intresserad av det biografiska. Men just eftersom vi alla är sådana så måste man hålla sig i örat så det inte går för långt.

Och apropå texter om personen bakom, så vet ni nu att författaren som ska inta stol nummer nio har en katt som heter Murre. Hon sitter i köksfönstret när jag går.

