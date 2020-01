Eminem rappar om terrordådet i Manchester på nytt album

Det är i låten ”Unaccommodating”, det andra av sammanlagt sjutton spår på det nya albumet, som Eminem tar upp det blodiga dådet i Manchester där 22 människor dödas.

Låttexten lyder: ”I’m contemplating yelling ‘Bombs away’ on the game like I’m outside of an Ariana Grande concert waiting.”

Det våldsamma temat återkommer på flera av de nya låtarna. Och i en musikvideo till låten ”Darkness” används bilder och ljudupptagningar från masskjutningen i Las Vegas år 2017, då 58 personer sköts ihjäl under en utomhuskonsert.

Forbes rapporterar att ingen, förutom Eminem själv, hans medarbetare och skivbolag, kände till att ”Music to be murdered by” var på gång. Albumet har producerats av Dr. Dre och är Eminems första sedan skivan ”Kamikaze” för två år sedan – som även den släpptes utan förvarning.

Eminem har på det nya albumet samarbetat med en lång rad artister. Bland dem finns Juice WRLD, Q-Tip, Ed Sheeran, Black Thought, Young M.A, och Anderson .Paak.

