En både mystisk och metodisk pionjärgärning

Utställning ”Hilma af Klint. Konstnär, forskare, medium” Moderna museet, Malmö. Visas 16/6-27/9 Visa mer

1986 skakades konstetablissemanget av en sensationell upptäckt. På en utställning i Los Angeles, om den abstrakta konstens källor, visades Hilma af Klints banbrytande bildvärld stort för första gången. Där avslöjades att denna okända svenska kvinna utvecklat ett abstrakt bildspråk flera år före konsthistoriens manliga målarhjältar Kandinsky, Mondrian, Malevitj och Kupka. Dessutom att de alla inspirerats av flummiga, ockulta rörelser vid förra sekelskiftet, särskilt teosofin.

Själv skrev jag min första artikel 1988 om den spensliga ”lilla Hilma” med stora andliga visioner, den ”ockulta målarinnan” vars ”hemliga bilder” legat gömda på en vind i Stockholm. Hennes pionjärgärning har sedan dess bekräftats allt mer och av allt fler – även om mäktiga Museum of Modern art i New York länge stretade emot och misogyna kritiker menade att hon måste ha varit sinnessjuk.

Vy från utställningen ”Hilma af Klint - konstnär, forskare, medium”. Foto: Helene Toresdotter

I dag har intresset för af Klint genererat en störtflod av utställningar jorden runt, krönt av Guggenheims 600 000 besökare i New York häromåret. Men också inspirerat till forskningsprojekt, fackböcker, biografier, romaner, teater, film, klädkollektioner, mattor. Själv upptäckte jag att IKEA krängt två av hennes motiv som affischer.

Så ”varför detta makalösa intresse?”, frågar sig Iris Müller-Westerman. Hon var curator för Moderna museets af Klint-utställning 2013, som banade väg för det breda internationella genomslaget, liksom nu för ”Hilma af Klint. Konstnär, forskare, medium” på museet i Malmö. Varken marknadsföring eller engagemang i undervärderade kvinnliga konstnärskap kan förklara rekordpubliken, skriver hon i katalogen: ”Kanske finns förklaringen djupt i konstverken själva”.

Ja, trots att jag sett Hilma af Klints verk så många gånger och trots att det gått flera månader sedan jag fick en förhandsvisning av utställningen (framskjuten på grund av coronakrisen), framkallas lätt en salig känsla i mitt minne. En upplevelse av att omslutas och flyta in i hennes förunderliga, färgstarka, förbluffande radikala bilduniversum.

I turbinhallen hänger nu de vidunderligt vackra nyckelverken ”De tio största” från 1907, som skildrar människans andliga utvecklingsstadier, uttryckt med biomorfa och geometriska former i läckra pastellfärger. Målningarna mäter 320x240 cm, dubbelt så höga som den kortväxta konstnären. Museet har byggt innerväggar i en stjärnform och hängningen ska få publiken att cirkulera i en spiralform, som ständig återkommer i verken.

Utställningen fyller hela museibyggnaden och urvalet sträcker sig över konstnärens hela produktion, från 1890-tal till en bit in på 1930-talet. Jag hade föreställt mig att fler av de 230 verken skulle vara nya för publiken. Detta med tanke på att alla verk är samlade i en stiftelse med drygt tusen verk och museet har ambitionen att ”ge nya insikter i Hilma af Klints systematiska forskande och gränsöverskridande arbetssätt”.

Cirka en fjärdedel av verken sägs dock vara ovisade (främst mindre format). I dag är Iris Müller-Westerman tveklöst den konstintendent som är mest insatt i konstnärens skapande och nog är det fruktbart att fokusera på af Klints konstnärliga praktik. Den hängivna, metodiska naturforskningen och hennes sammankoppling av den synliga och osynliga världen – det högre medvetandeplan, den andevärld som hon var fast övertygad om att tjäna i rollen som medium. Utan att tappa fotfästet, understryker curatorteamet.

Hilma af Klint, ”Svanen, nr 17”. Serie SUW/UW, Grupp IX/SUW, 1915. Foto: Albin Dahlström

Hilma af Klint deltog i sin första spiritistiska seans som 17-åring. Och förutom sin sjuåriga konstutbildning sägs hon ha övat sig i mediala tekniker under tio år, innan hon kände sig säker på att kunna kanalisera budskapen från ”de höga” makterna.

Själv minns jag att hennes släktingar tidigt betonade att faster Hilma inte hade några drag av ”fantasteri eller blöthet” i sitt väsen. Att hon visserligen målade ”konstiga saker” som ingen fick se, för det hade andarna bestämt, men aldrig uppträdde konstigt – en viljestark kvinna med fast blick, som var vegetarian och intresserat följde med i tiden.

På utställningen visas flera serier i sin helhet, med tyngdpunkt på ”Målningarna till templet” som konstnären själv satte högst. Från grupp 1, ”Urkaos” 1906-07, syns utvecklingen från ett slags automatisk skrift till fastare organiska former, tecken och symboler för manligt och kvinnligt. ”Erosserien” därpå är nonfigurativ, men med blomlika former och infogade ord som asket, vestal, oskuld, ros. ”Evolutionen” från 1908 drivs framåt av polaritetsprincipen, och figurativa element som män och kvinnor, kors och hjärtan, snäckor och ormar förbyts successivt i allt mer stiliserade former och tecken.

Hilma af Klint slutade måla när hennes mor blev blind och först 1912 återupptog hon arbetet med ”att delgiva mänskligheten bilder av det liv som existerar bakom allt”. På andra våningen hänger serien ”Svanen”, som jag aldrig kan se mig mätt på. Här har hon experimenterar med svanens eleganta siluett i dova färger, speglingar och dualistiska konstellationer, för att mellan nummer 7 och 8 ta ett drastiskt skutt över till geometriska former och starka, klara färger. Men den avslutande målningen, nr 24, är åter figurativ – en ohöljt erotisk sammansmältning av en svart och en vit svan.

Dessa transformationer är enastående originella och konstnärligt otroligt säkra. Hilma af Klint var inte bara en abstrakt pionjär, hon var också först med att så konsekvent jobba i serier och med koncept. Dessutom var hon långt före Duchamp med en bärbar version av sitt arbete. I det avslutande rummet kan man digitalt bläddra igenom hennes ”Blå böcker”, en katalogisering av ”Målningarna till templet” med foton, akvareller och texter.

I samma rum upptäcker jag den experimentella sviten ”Parsifal” från 1916, med monokroma färgfält och former som expanderar utanför ”ramen”. I den geometriska ”Atomserien” intresserar hon sig för atomens egenskaper, på ett både vetenskapligt och metafysiskt plan.

I det nyandliga teosofiska sällskapet fanns ett starkt intresse för naturvetenskapliga upptäckter av atomer, celler, radioaktivitet och röntgenstrålning, i kombination med österländska vishetsläror. En föregångare till New age-rörelsen – och ärligt talat finns det figurativa inslag i Hilma af Klints konst som i dag ter sig mer än lovligt kitschiga. Och när hon 1920 ansluter sig till sin guru Rudolf Steiner i Dornach och anpassar sig till antroposofernas idéer dör i mitt tycke mycket av hennes originalitet.

Vy från utställningen ”Hilma af Klint - konstnär, forskare, medium”. Foto: Helene Toresdotter

I katalogen ger Iris Müller-Westerman en perspektivrik fördjupning av Hilma af Klints konstnärliga landvinningar som öppen, systematisk forskarnatur. Andra texter försöker reda ut den grumliga teosofiska läran, med mängder av nycklar till den symbolik konstnären anammade. Men det blir för mycket av denna vara, som för mig verkar banaliserande och avförtrollande. Trots allt kan inget förklara hennes modiga, magiska konst.

Och den tyska vetenskapshistoriker som i dokumentärfilmen ”Bortom det synliga” entusiastiskt förklarar att Hilma af Klint gestaltar den moderna fysikens upptäckter, skriver torrt och tekniskt i katalogen.

Jag vill istället rekommendera Bokförlaget Stolpes antologier om Hilma af Klint, en serie baserad på en rad internationella seminarier anordnade av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Högklassiga texter av exempelvis Julia Voss, en tysk konstkritiker som nyligen utkommit med en biografi om Hilma af Klint och som upptäckt att konstnären faktiskt ställde ut några av sina abstrakta målningar i London 1928.

Nu återstår bara ett eget museum för Hilma af Klint, att svenska staten begriper vilket världsnamn hon blivit – en garanterad turistmagnet. Själv tror jag att det är underdoghistorien som lockar massorna. En gåtfull kvinna som utan hjälp av mansklubbar och marknadskrafter slagit världen med häpnad med sin storslagna konst.