”En demokratisk byggnad som fokuserar på folket”

Drygt två månader återstår av Kulturhuset Stadsteaterns omfattande renovering. Ombyggnaden innebär ett helt nytt entréplan samt nya installationer av bland annat ventilation, avlopp och el. Även delar av originalinredningen ska restaureras, däribland flera konstverk.

Arkitekten som ritade Kulturhuset, Peter Celsing, skulle i januari 2020 ha fyllt 100 år. Vid nyöppningen i höst kommer jubileet att uppmärksammas på flera vis. Men även under renoveringsarbetet är Celsings närvaro tydlig.

– Långsidans glasfasad med insyn från Sergels torg är ett bra exempel på hur Peter fokuserade på tillgänglighet. Kulturhuset ska vara ett öppet hus för alla. Under renoveringen arbetar vi för att återskapa så mycket som möjligt av hans ursprungsidé och vision, säger Per Ahrbom, ansvarig arkitekt för renoveringen.

Peter Celsing rankas som en av efterkrigstidens främsta svenska arkitekter. Bland hans mest kända verk återfinns ett antal kyrkobyggnader samt Filmhuset på Gärdet och Riksbankshuset vid Brunkebergstorg.

Varken Celsing eller Kulturhuset är främmande för Per Ahrbom. Under studierna på KTH hade han Celsing som professor, och efter examen blev han anställd av sin gamla lärare. Kort därefter inleddes arbetet med Kulturhuset, som invigdes 1974.

– När Peter skulle börja jobba med skisserna bad han mig hjälpa till. Många var inblandade i arbetet eftersom det var ett stort projekt, men jag var med från allra första början. Därför känns det extra speciellt att komma tillbaka och jobba med just detta, säger Per Ahrbom.

Kulturhuset är blåmärkt, vilket innebär att fastigheten utgör "synnerligen höga kulturhistoriska värden".

Att Kulturhuset har förändrats kommer att märkas redan från utsidan. Den röda, klassiska entréskylten ersätts med en digital variant i samma färg.

– Det var Celsings idé redan från början. På skisserna hade han ritat in stora digitala skärmar, och så hade han skrivit ”bildskärmar synliga från torget” bredvid. Vi hade experter och ingenjörer här som sa att det var för dyrt och komplicerat. Men efter 50 år är tekniken äntligen ifatt, säger Per Ahrbom.

Husets bottenplan byggs om till ett besökscentrum. Även där har man utgått från Celsings visioner om ett öppet och tillgängligt hus.

– När du kommer innanför dörren möts du av en stor öppen informationsplats där husets värdar och värdinnor kommer att finnas till hjälp. Tidigare satt de bakom en sektionsdisk men man vill inte ha en massa diskar som stänger av ytorna. På bottenplan kommer det också finnas arbetsstationer och ett kafé, säger Per Ahrbom.

Peter Celsing samarbetade gärna med konstnärer under projektets gång. I Hörsalen på tredje våningen fick målaren och skulptören Olle Baertling i uppdrag att utforma ett draperi till den stora glasfasaden. Han skapade ett abstrakt mönster av triangulära former i lysande färgnyanser, vilket gjorde draperiet väl synligt från både in- och utsidan. Det tunna tyget slets ut med tiden och togs ned. Nu har Handarbetets vänner, som även sydde upp originalen, återskapat draperiet. Det består av två delar på vardera 35 och 15 meter.

Hörsalen med de nya draperierna är skapade utifrån Olle Baertlings original från 1974. Foto: Pernilla Remröd

Även Celsing bidrog till Kulturhusets interiör genom att låta tillverka ett stort antal fåtöljer, konstruerade i trä och i ett system som gjorde det möjligt att foga ihop dem till större soffor.

– De var klädda i rött, brunt och svart skinn. Efter alla år har så klart skinnet nötts ner så vi har klätt om dem. Fåtöljerna är otroligt vackra konstruktioner och kommer att synas runtomkring i hela byggnaden.

I samband med nyinvigningen den 18 september invigs dessutom en utställning om Peter Celsing.

– Utställningen bygger på en idé som Peter skissade på. Han tänkte att man kunde rita en sorts container, och köra den till en konstnär som skapar en installation inuti lådan. Sedan ställer man den i Kulturhuset och öppnar upp dörrarna. Det skulle bli en sorts ambulerande utställningssal. Nu har Kulturhuset byggt en liknande box där besökarna kan kika in och se några av Celsings ritningar och verk.

Genom decennierna har Kulturhuset på olika sätt förändrats invändigt. Bland annat har vissa väggar målats om samtidigt som nya rum har tillkommit. Under renoveringen har flera ytor gjorts i enlighet med originalritningarna.

– En verksamhet förändras långsamt med tiden. Det handlar till exempel om betongväggar som målats över och nya gipsväggar som satts upp. Vi har rivit en del väggar och arbetat med att blästra bort målarfärgen på betongväggarna. Mycket av husets identitet sitter i betongen och det vill vi lyfta fram så mycket som möjligt, säger Per Ahrbom.

Per Ahrbom utanför Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Foto: Eva Tedesjö

Han återkommer flera gånger till Peter Celsings storhet som arkitekt. Celsing var mångfacetterad och behärskade alla olika sorters uppdrag, anser Ahrbom.

– Han var en synnerligen begåvad arkitekt. Men det är lite svårt att beskriva hans stil eftersom han ritade så många olika sorters byggnader. Innan Kulturhuset hade han aldrig ritat någonting liknande. Då var han känd för tegelmurade kyrkor. Det var på de meriterna han blev professor på KTH.

Ahrbom pekar på skillnaderna mellan Kulturhuset och Riksbankshuset ett stenkast bort.

– Titta bara på Riksbankshuset. Fasaden i svart sten ger en mer ogenomtränglig och exklusiv känsla. Ett valv med guldtackor i bottenplan ska skyddas. Och direktörsrummen är otroligt stiliga. Kulturhuset däremot är en demokratisk byggnad som fokuserar på folket. Varje projekt har sina krav, frågeställningar och önskemål. Han var expert på att tolka det och lösa uppgifter utefter förutsättningarna, säger Per Ahrbom.

Renoveringen har inte gått helt smärtfritt. Under våren har det rapporterats om att nyinvigningen riskerar att försenas på grund av coronapandemin. Per Ahrbom säger att öppningen fortfarande är planerad till den 18 september.

– Då ska man kunna röra sig i huset. Det enda som skjutits upp är öppningen av teatern. Installationen av den nya tekniken ovanför scenen har dröjt eftersom företaget som skulle utföra renoveringen gick i konkurs. Så Stora scenen öppnar inte förrän till årsskiftet. Utöver det blir Kulturhuset det öppna hus det är ämnat att vara, säger Per Ahrbom.