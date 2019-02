Denna onsdag skulle det brittiska parlamentet ha lagt de senaste, men helt säkert inte de sista, avgörande rösterna om Brexit. Omröstningen skulle inte ha förändrat ett dugg. Det har inte någon av de tidigare gjort.

Men i helgen tillförde premiärminister Theresa May ytterligare en spelregel. I stället för en avgörande omröstning om att skjuta upp ett verkligt beslut, beslöt hon att skjuta upp den avgörande omröstningen om att skjuta upp beslutet.

Brittisk politik blir allt mer förlamad för varje vecka som Brexit-ögonblicket närmar sig. Det finns alltid listiga planer – den senaste handlar om att rösta fram Theresa Mays förslag under förutsättning att det ställs inför en andra folkomröstning – men de grusas alltid.

Historiker skulle nog ha kunnat förklara denna förlamning i detalj: man hade kunnat visa hur premiärministerns rigida envishet i kombination med oppositionsledarens skygglappade trotsighet gjort alla kompromisser nästan omöjliga. Man hade kunnat visa hur bägge partier hamnat i klorna på extremistiska och bokstavligen reaktionära kretsar: Labour leds av män som vill ta oss tillbaka till 1980-talet, medan parlamentsledamoten Jacob Rees-Moggs fraktion av det konservativa partiet snarare föredrar 1880-talet.

Man hade kunnat visa hur 30 år av lögner om Europa i brittiska medier ledde fram till David Camerons katastrofala beslut om en folkomröstning. Man hade kunnat visa hur Theresa Mays än mer katastrofala beslut om ett val gjort henne beroende av extremisternas röster. Man hade kunnat diskutera den utomordentliga inkompetensen hos de Brexitörer som satts att sköta förhandlingarna, samt desperationen hos varje diplomat eller statstjänsteman som tvingats ha med dem att göra.

Men när man summerar alla lögner och misstag och all inkompetens, så känns de ändå inte tillräckliga för att förklara hur vi hamnade här.

Sedan det sista av Imperiet försvann på 1950-talet har England befunnit sig i ett märkligt stadium av förpuppning och inre jäsning

Varje stat eller institution kan begå misstag eller rentav ha lite otur. Det som får dem att fortsätta fungera är förmågan att återhämta sig från misstagen och det är just denna förmåga som den brittiska staten har förlorat. Den lider av djup inre förvirring som inte kan botas vare sig man lämnar eller stannar i EU.

Under de fyrahundra åren av styre mellan drottning Elisabeth I och drottning Elisabeth II, visste England vad det hade i världen att göra. Det hade ett yrke. Likt den Mycket hungriga larven i barnböckerna vandrade England omkring i världen och tuggade i sig allt det kunde hitta. Det åt Irland, sedan Skottland, sedan Västindien, därefter en stor del av Nordamerika (trots lite matsmältningsproblem på 1770-talet), Indien, Burma, Australien, Nya Zeeland, ungefär en fjärdedel av den afrikanska kontinenten... listan kunde bli längre.

Och så, likt den Mycket hungriga larven, slutade den äta. Sedan det sista av Imperiet försvann på 1950-talet har England befunnit sig i ett märkligt stadium av förpuppning och inre jäsning. Det har inte riktigt lagt märke till någonting av världen utanför. Man kan se detta i chocken och vreden hos de som vill lämna, när de inser att inte ens ett upphävt EU-medlemskap gör att de slipper ha med utlänningar att göra. De vägrar. De kan inte. Kraven på en ”no deal” Brexit handlar oftast bara om ett oartikulerat vrål för att få världen att gå sin väg och sluta ställa krav om att övervägas.

När en riktig larv, eller någon annan insekt, förpuppas så förändras den fullständigt. En fjärilslarv blir en fjäril, en nymf som har levt under vatten i hela sitt liv förvandlas till en luftburen dagslända; till och med en benlös, hjälplös skalbaggslarv blir en bepansrad, rusande kackerlacka. Processen är ganska äcklig på nära håll. Hela den gamla kroppen måste brytas ned och därefter byggas upp till något helt nytt.

Och det brittiska politiska systemet liknar just nu den motbjudande och formlösa gelén inuti en puppa som äter sig själv. Nationen kan inte fungera politiskt eftersom den förintar sig själv i en process den inte själv förstår. Inget vet vilken ny sorts varelse som kommer att uppstå. Det kanske blir en fjäril, som brexitörerna lovar, men det kan lika gärna bli en kackerlacka.

Det enda som är säkert är att vi fortfarande kommer att skylla våra problem på utlänningar

Uppkomsten av Den oberoende gruppen, som består av avhoppade parlamentsledamöter från Labour och de konservativa, är en del av denna process. De har ingen framtid och är inte överens om så mycket annat än att ta avstånd från Brexit, men de har alla förstått att de inte kan hålla fast vid det förflutna. Det tvåpartisystem som har fungerat i en eller annan form sedan omkring år 1700 håller på att bryta samman och vi kan inte vara säkra på att det någonsin kan repareras.

Lika lite som någon annan vet jag vad som kommer att hända denna vecka. Än mindre har jag en aning om vad nästa månad för med sig. En gissning är att bägge partier kommer att explodera under Mays och Corbins vansinnigt stelbenta ledarskap. Men tiden för nedbrytning är nästan över. Om inte det gamla systemets fragment på något vis kan återskapas till en slagkraftig helhet före den 31 maj, kommer vi aldrig att fullgöra förvandlingen.

Likt en insekt som inte lyckats med förpuppningen, kan vi då bara hjälplöst invänta rovdjuren som glufsar i sig återstoden av vår ekonomi och köper våra politiker. Det enda som är säkert är att vi fortfarande kommer att skylla våra problem på utlänningar.

Till och med livet som dyngbagge känns mer lockande än det.

Översättning från engelska: Jonas Thente

Andrew Brown är journalist, författare och redaktör. Han medverkar regelbundet i The Guardian.

Brown har varit bosatt i Sverige och kom 2008 ut med boken ”Fishing in utopia – Sweden and the future that disappeared”.

Han skrev senast om Brexit i DN 12 december 2018.