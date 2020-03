En mentalt utmattande musikal som ger kramp i tårkanalerna

Musikal ”Next to normal” Manus och sångtexter: Brian Yorkey Musik: Tom Kitt Översättning: Calle Norlén Regi: Ronny Danielsson Scenografi och kostym: Julia Przedmojska Musikaliskt ansvarig och kapellmästare: Joakim Hallin Koreografi: Roger Lybeck Ljus: Jonas Nyström Mask: Agnes Krasse Medverkande: Helen Sjöholm, Rolf Lydahl, Stina Nordberg, Martin Redhe Nord, Daniel Engman och James Lund Scen: Uppsala stadsteater Längd: 2 timmar och 35 minuter (inklusive paus) Visa mer

Diana Goodman, en kvinna med bipolär sjukdom pendlar mellan toppar och dalar, alltmedan familjen parerar så gott de kan. ”Next to normal”, som tidigare satts upp i såväl Karlstad som Stockholm, ligger fortfarande i tiden i ”landet lyckopiller”, men är sannerligen ingen antidepressiv musikal. Tvärtom går den emot genrens feel good-konventioner, saknar upplyftande dansnummer och ger mer kramp i tårkanalerna än i skrattmusklerna. Minst lika viktigt som att den handlar om psykisk ohälsa i sig är att den kretsar kring och synliggör de närståendes svårigheter och medberoende. Ett stoff som kräver lyhördhet för både allvaret och humorn i situationen.

I Uppsala blir det aldrig särskilt glättigt ens när ”Sound of music”-blinkningen om favoritpiller valsar förbi till melodin av ”My favourite things”. Mindre är mer när regissören Ronny Danielsson tar sig an ”Next to normal” och tänker sig ett kammarspel. För det är ju vad denna Pulitzerprisade och smått osannolika Broadwaysuccé för sex roller i grund och botten är – en amerikansk familjetragedi inom fyra väggar. Julia Przedmojska står för stram scenografi med geometrisk enkelhet. Två vita huskulisser som kan glida in och ut ur varandra för att skapa scendjup eller rama in parallella skeenden.

Visst kan man värja sig mot schematiska förenklingar i Brian Yorkey och Tom Kitts drygt tio år gamla musikalhit. Men ett utstuderat livstrauma som gradvis dras fram i ljuset är samtidigt det som ger föreställningen form och effektiv dramaturgi. Martin Redhe Nord gör den döde, men skenbart levande sonen med obstinat närvaro. Den högpresterande tonårsdottern Natalie har hamnat i skuggan av sin förlorade bror och moderns psykiska sjukdom. En roll som Stina Nordberg balanserar fint mellan sårbarhet och ilska. Inte minst när hon och pojkvännen Henrik (James Lund) emellanåt får spegla både föräldrarnas förälskelse och dysfunktionella relation.

Calle Norléns slipade översättning gör att både sång och dialog flyter på ledigt och med klinisk trovärdighet. Daniel Engmans doktor Galén är inte fullt så crazy som namnet och hans entré antyder. Joakim Hallin och hans fem medmusiker får fram nyanserna i Kitts mångskiftande musik som bortom det vräkiga rockanslaget andas både jazz och country, speldosemelodier och skevt valsande stråkmelankoli. Men föreställningens känslomässiga kärna är förstås Helen Sjöholms Diana, gestaltad med en sorts alldaglig upphöjdhet i både röst och skådespeleri. Liksom Rolf Lydahl som maken Dan, vars livsbesvikelse och kärlekstörstande hoppfullhet nästan går att ta på.

”Vi har numera en lyckligt lallande soptunna”, svarar hon när han undrar vad som hände med de nya medicinerna. Med elchocksterapi jagas även goda minnen bort och vilsenheten slutar med uppbrott. Det närmaste man kommer lyckligt slut är Dianas strävan mot ett tillstånd som åtminstone är nästan normalt. En dröm som närs av kärlek i en stark och mentalt utmattande musikaluppsättning, vars vågade vardaglighet aldrig väjer för att trasiga hjärnor är svåra att laga och samtidigt frågar sig vem som egentligen är galen.

