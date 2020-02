En mer inkluderande modedröm på Textilmuseet

Utställning ”Body Beautiful – mångfald på catwalken” Textilmuseet, Borås. Visas t o m 10/5 Visa mer

Vid sidan av hållbarhet har mångfaldsfrågan utkristalliserat sig som den stora utmaningen för dagens globala modeindustri. Det började som en kritikstorm på sociala medier av alltför likriktade val av modeller på catwalken. I dag är debatten betydligt bredare och mer djupgående.

Efter en rad mer eller mindre osannolika fadäser har flera ledande lyxmodehus och modekedjor insett värdet av ett mer inkluderande förhållningssätt och tillsatt mångfaldschefer. Snedstegen är dock fortsatt många, vilket aktörer som Instagramkontot ”Diet Prada” snabbt uppmärksammar. Till de mest flagranta hör H&M:s kampanj med en mörkhyad pojke i en tröja med trycket ”coolest monkey in the jungle”. Men även Prada och Gucci har nyligen dragit in produkter, som i båda fallen associerats till Blackface.

Den internationella vandringsutställningen ”Body Beautiful – Diversity on the Catwalk”, som nyligen landat på Textilmuseet i Borås, tar sig an det aktuella ämnet genom att lyfta fram ett antal positiva exempel. Modeskapare, visningar, kampanjer och tidskrifter från de senaste decennierna, som drivit på förändringen mot ett mer inkluderande mode.

Det öppnar starkt med en installation där den långa, slanka standardockan vi är vana i både modeutställningar och skyltfönster bytts ut mot en exakt avgjutning av den 104 centimeter kortväxta irländska författaren och aktivisten Sinéad Burke, iförd en modifierad trenchcoat av Burberry samt en specialsydd galaklänning.

Ett modefoto av paralympics-sprintern Aimee Mullins i en underskön kreation av Alexander McQueens från 1998, inklusive vackert snidade träproteser, är ett annat exceptionellt exempel från lyxmodeindustrin där funktionsvariation hyllas.

Specialtillverkad provdocka gjuten efter Siénad Burkes kropp. Foto: Jan Berg

Ett svenskt tillägg i utställningen är rullstolsburna modeskaparen Louise Linderoths jeans för ”sittande position”. Ursprungligen ett examensprojekt på Textilhögskolan i Borås, som nu finns i produktion hos Göteborgsbaserade jeansvarumärket Dr. Denim.

Ålder, genus, storlek och etnicitet är andra teman som tas upp i utställningen. Samtliga gestaltade med hjälp av en kombination av välkända mode- och kampanjbilder samt plagg som anknyter till temat. Som svenska modekedjan & Other Stories kampanj från hösten 2015 med transmodellerna Hari Nef och Valentijn de Hingh, där även teamet bakom bilderna uteslutande bestod av transpersoner.

Möjligen är det inte en slump att den här utställningen, som kommer från National Museums Scotland i Edinburgh, gör sitt första utländska nedslag i just Sverige. Vi har kommit förhållandevis långt när det gäller inkludering i vissa av frågorna, som storlek, ålder och genus. Det är även relativt högt i tak när det gäller debatten kring den mer heltäckande modelook som efterfrågas framför allt av den muslimska marknaden, så kallat modest fashion.

Statistiken om mångfald eller snarare bristen på mångfald i modeindustrin, som ligger till grund för analysen i utställningen, är hämtad från modesajten ”The Fashion Spot”. Den visar på en stadig uppgång de senaste åren för etnisk mångfald på catwalken i modets huvudstäder. Vårsäsongen 2020 är den mest storleksinkluderande hittills, men siffrorna visar också på ett bakslag när det gäller antalet trans- och icke-binära modeller, och att färre än en procent av alla modeller på catwalken är över femtio år.

För att hålla mångfaldsdebatten levande är behovet av en utställning som ”Body Beautiful” uppenbart. Med tanke på det svårgestaltade temat och ämnets många fallgropar är det även ett beundransvärt initiativ. Med närheten till Textilhögskolan i Borås, där morgondagens modeaktörer utbildas, är Textilmuseet dessutom en utmärkt plattform för utställningen – ett avstamp för vidare diskussioner om mångfald både på och bakom scenen.