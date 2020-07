En resa genom Brasilien från pärm till pärm

”Kött och ben och vatten”

Luiza Sauma

Översättning Erik MacQueen, Modernista

Som i många brasilianska romaner och filmer använder Luiza Sauma relationen mellan välbärgade familjer och deras hembiträden, Brasiliens största yrkeskår, för att gestalta det perversa klassystemet. Huvudpersonens pappa gör sin hemhjälp gravid och sonen växer upp med dottern utan att veta att hon är hans halvsyster. När han i sin tur gör henne gravid och hans pappa, som är läkare, genomför en abort leder det till att övergreppet fullbordas. En gripande debutroman från vågorna i Ipanema om beroende, ansvar och skuld.

Jorge Amado Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

”Gabriela – nejlika och kanel”

Jorge Amado

Översättning Karin Alin, Norstedts

Bondkvinnan Gabriela kommer till den kokande hamnstaden Ilhéus under kakaoboomen 1925 i delstaten Bahia. Hon anställs som kokerska av storgodsägaren Nacib som förälskar sig i hennes kaxiga sätt att försöka förändra det patriarkala samhället som andas av kulturell och politisk förnyelse. På grund av sitt kryddiga och mustiga språk – som att stoppa näsan i en fiskgryta med kokos och koriander – jämförs Amado ofta med Gabriel García Márquez. Fram till sin död 2001 var han Brasiliens främsta Nobelpriskandidat.

”Stjärnans ögonblick”

Clarice Lispector

Översättning Örjan Sjögren, Tranan

Brasiliens främsta kvinnliga författare har nått kultstatus i västvärlden efter att allt fler upptäckt henne tack vare hennes amerikanske biograf Benjamin Moser. Han kallar Lispector den viktigaste judiska författaren sedan Kafka. Hon kom till Brasilien från Ukraina två månader gammal och revolutionerade den brasilianska litteraturen. Hennes meningar blev fraser som brasilianska feminister nu tatuerar in på underarmarna. ”Stjärnans ögonblick” var hennes näst sista bok och en av få där hon visar sitt sociala engagemang. Boken handlar om maskinskriverskan Macabéa som förutspås en lysande framtid av en spådam.

”Budapest”

Chico Buarque

Översättning Hans Berggren, Tranan

Chico Buarque är Brasiliens Bob Dylan som under militärdiktaturen skrev demokratirörelsens mest älskade låtar, men han skapade också pjäser och romaner. För sitt författande fick han förra årets Prémio Camões – den portugisisktalande världens finaste litterära utmärkelse. Huvudkaraktären i denna roman har varit på författarkonferens i Istanbul och tvingas efter ett bombhot övernatta i Budapest där Buarque skapar en originell berättelse som spinner en imponerande väv av mystik kring huvudpersonen.

”Garrincha – The triumph and tragedy of Brazil’s forgotten football hero”

Ruy Castro

Översättning Andrew Downie, Yellow Jersey Press

Det är svårt att hålla tårarna borta när man läser om Brasiliens främsta fotbollsgeni. Det ena benet var kobent, det andra var hjulbent. Backarna visste inte hur de skulle stoppa han dribblingar. Att läsa om Garrinchas karriär är att se det bästa och sämsta med Brasilien – den kreativa skaparandan och det förgörande förtrycket. Scenen där Garrincha gör en svensk tonårstjej gravid i en villa i Umeå stämmer dock inte. Kvinnan han gjorde med barn var en jämnårig hårfrisörska som frivilligt följde med till hans hotellrum i Umeå under en turné med Botafogo i Sverige 1959.