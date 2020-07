En resa genom Storbritannien från pärm till pärm

Bernardine Evaristos ”Girl, woman, other”. Foto: Penguin

”Girl, woman, other”

Bernardine Evaristo

Penguin/Hamilton Hamish

Denna roman som följer tolv kvinnor är bokstavligen en resa genom Storbritannien. Ett Storbritannien som annars ofta inte skildras på det här sättet. Bernardine Evaristos karaktärer har sina rötter i allt från Etiopien till Nigeria, Karibien och Skottland. Vad innebär det att vara svart? Vad innebär det att vara britt? Men framför allt: Vad innebär det att vara kvinna? Och inte minst människa? Boken vann Bookerpriset 2019: ett pris som i Storbritannien på många sätt är större än Nobelpriset i litteratur.

”Clothes... and other things that matter” av Alexandra Shulman. Foto: Cassell

”Clothes... and other things that matter”

Alexandra Shulman

Cassell

Alexandra Shulman är det brittiska modemagasinet Vogues mest långvariga chefredaktör. Från 1990-talets Kate Moss-era via den nu avsomnade besattheten vid handväskor till dagens värld där alla har gympaskor oavsett ålder. Hennes nya bok är en underhållande liten guide genom det brittiska modets värld skriven som en meditation över kläderna i Alexandra Shulmans egen garderob.

”Spegeln och ljuset” av Hilary Mantel. Foto: Weyler

”Spegeln och ljuset”

Hilary Mantel

Översättning

Jesper Högström

Weyler förlag (utkommer augusti 2020)

Den tredje delen i Hilary Mantels tegelstenstrilogi om Henrik VIII:s olycksalige rådgivare Thomas Cromwell. När boken kom ut i vintras projicerade förlaget en bild av omslaget mot murarna på Towern i London. Fanatiska fans köade för att få tag på ett exemplar. Hilary Mantels nu avslutade trilogi om det brittiska 1500-talet är också något av det bästa som har skrivits om politikens natur. Det går rykten i Londons förlagsvärld att Mantel har pratat med spökena inne på just Towern: det sägs vara anledningen till att hennes böcker känns så levande...

”Vesper Flights” av Helen MacDonald. Foto: Jonathan Cape

”Vesper flights”

Helen MacDonald

Jonathan Cape

Brittiska läsare är besatta vid en typ av essäböcker om brittisk natur. De säljer som smör och gör sina författare till nationella kändisar med egna dokumentärserier på BBC. Jag har personligen svårt att riktigt förstå tjusningen i genren men min man slukar alla dessa böcker girigt. Helen MacDonald är en av landets mest hyllade naturförfattare och hennes senaste bok är en bra introduktion till en mycket brittisk typ av naturlitteratur.

”Lady in waiting” av Anne Glenconner. Foto: Hachette

”Lady in waiting: my extraordinary life in the shadow of the crown”

Anne Glenconner

Hachette Books

Denna vilda och skvallriga memoarbok är skriven av prinsessan Margarets nära väninna. Den nu 86-åriga Anne Glenconner tar med läsaren på en galen resa in i den brittiska aristokratins inte alltför smickrande värld. Anne Glenconner har bestämt sig för att berätta allt: vilda fester, konstiga äktenskap och en på alla sätt excentrisk värld av privilegium och glitter. Läses på egen risk.

Läs mer:

En resa genom USA från pärm till pärm

En resa genom Syrien från pärm till pärm

En resa genom Finland från pärm till pärm