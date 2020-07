En resa genom Syrien från pärm till pärm

”Syrien brinner” av Aron Lund. Foto: Silc

”Syrien brinner”

Aron Lund

Silc

”Syrien brinner” har några år på nacken och begränsar sig till inbördeskrigets inledning, från 2011 till 2013. Men den klara och rediga framställningen av förhistorien till det syriska upproret gör att boken inte känns inaktuell, utan försvarar sin plats i floden av facklitteratur om Syrienkriget. Aron Lund är en ung forskare och journalist, mer känd utomlands än i Sverige. Han är en internationell auktoritet på de minst sagt komplexa turerna i det pågående syriska kriget. Lund skriver bra och det märks att han är hängiven sitt ämne.

Adonis ”Boken”. Foto: Alhambra

”Boken 1-3”

Adonis

Översättning Hesham Bahari, Alhambra

Du som vill ta dig an en tegelsten i sommar: satsa på ”Boken”. Den heter så, poeten Adonis maffiga diktepos i tre delar. Den 90-årige syriern Adonis har funnits på korta listan till Nobels litteraturpris i halva sitt liv. På snårigt versmått och med högstämda metaforer leder han oss in i 900-talets Syrien och Irak via bokens röst, diktaren al-Mutanabbí. Det här är litteratur som vågar vara anspråksfull. Hesham Bahari, som ägnat närmare 20 år att översätta trilogin från arabiska till svenska, borde få något slags pris.

”Samtal med min far, Adonis” av Ninar Esber. Foto: Alhambra

”Samtal med min far, Adonis”

Ninar Esber

Översättning Carl G Liungman, Alhambra

Adonis, sedan decennier bosatt i Paris, är en ikonisk figur i den litterära arabvärlden. Hur är det att ha en ikon till farsa? När Adonis dotter Ninar Esber var barn skämdes hon för sin förlästa pappa och hans sprängfyllda bokhyllor. I vuxen ålder ställer hon Adonis till svars i intervjuboken ”Samtal med min far, Adonis”. Ninar pressar diktarfursten hårt: han får svara på frågor om sexism, dubbelmoral och kroppsuppfattning, bland annat. En riktigt rolig och uppfriskande bok.

Samar Yazbeks ”Nitton kvinnor”. Foto: Ordfront

”Nitton kvinnor”

Samar Yazbek

Översättning Marie Anell, Ordfront

Varför misslyckades ”the good guys” i Syrien? De som kämpade mot diktatorn al-Assad för ett pluralistiskt Syrien hamnade på mellanhand och kördes över av hårdföra islamister. Samar Yazbek fick en stor Sverigepublik med ”Resa in i tomheten”. Nu har hon intervjuat nitton ”good girls”, kvinnor ur den sekulära oppositionen, om hur de hanterar sina krossade revolutionsdrömmar. Stilen är konstlös, drabbande. Samtidigt går det ett okuvligt stråk genom vittnesmålen: kvinnorna må vara besegrade, men de är inte knäckta.

”En mörk strimma av ljus” av Samar Yazbek. Foto: Ordfront

”En mörk strimma av ljus”

Samar Yazbek

Översättning Marie Anell, Ordfront

Samar Yazbek har inte bara skrivit skarpa reportageböcker om krigets Syrien. ”En mörk strimma av ljus” är ett slags syrisk variant av ”Fröken Julie”. Fast den manipulative betjänten Jean är utbytt mot tjänarinnan Alya, som frun i huset har ett passionerat förhållande med. Men det lesbiska temat är egentligen underordnat samhällsskildringen i ”En mörk strimma av ljus”. Yazbek beskriver ett Syrien med knivskarpa klasskillnader där könsmaktsordningen aldrig någonsin ifrågasätts.

Erik Ohlsson är DN:s Mellanösternkorrespondent.

