En smäcker skog av stolskulpturer

Det är som att gå omkring i en metaforisk skog. Eller om det är en skog av metaforer? Kanske både och. I det ena av konsthallen Accelerators två underjordiska rum reser sig Johanna Gustafsson Fürsts utspridda samling smäckra och vridna skulpturer i ljust böjträ.

På ett sätt anspelar de uttrycksfulla objekten direkt till naturen. Till en gles och vindpinad norrländsk skog, samtidigt vild och formad av sin omgivning. Skulpturerna bildar linjer som avtecknar sig mot salens rymd, de har sprickor och bär märken av svart tusch. Likt insekters spår i träet eller som huden inför en operation.

Det kan också vara helt abstrakta tecken. Som ett slags skrift eller kroppar i stelnad rörelse. Jag tänker på Giacomettis serena men också plågade figurer, smala som stickor.

Bild 1 av 5 Johanna Gustafsson Fürsts installation ”VOX” Foto: Christian Saltas Bild 2 av 5 Vy från Johanna Gustafsson Fürsts mörklagda sal på Accelerator Foto: Christian Saltas Bild 3 av 5 Johanna Gustafsson Fürst, ”Modertungan”. Foto: Christian Saltas Bild 4 av 5 Detalj från Johanna Gustafsson Fürsts installation ”VOX”. Foto: Christian Saltas Bild 5 av 5 Detalj från Johanna Gustafsson Fürsts installation ”VOX”. Foto: Christian Saltas Bildspel

Installationens lite snåriga titel, ”L/anguish – but if the word gags, does not nourish, bite it off”, är en ordlek som Gustafsson Fürst hämtat från ett par diktfragment av den kanadensiske poeten M NourbeSe Philip. De engelska orden för språk och ångest sammanfogade till ett tredje; ”L/anguish”.

Den abstrakta skogen arbetar enligt samma metod. Objekten är assemblage gjorda av olika bitar av kasserade trästolar, som satts samman till nya former. Gustafsson Fürst arbetar ofta med befintliga material i sin konst. Hon visar upp en koncentrerad bild av något som känns igen, men gestaltar en komplex situation. Vill spegla ett tillstånd av politisk art, bygga en social natur.

En språklig vånda avspeglas också i utställningstiteln ”Ympa orden, piska min tunga”. Informationstexterna upplyser mig om att försvenskningen av Tornedalen och inskränkningen av hemspråksundervisningen varit Gustafsson Fürsts utgångspunkter. Dessa knyter även konsten till forskning om tvåspråkighet, vilket väl har sin förklaring i att Accelerator är en del av universitetet.

Det här är konstnärens första större presentation på en institution, och första gången som konsthallens båda salar används. En kort trappa leder till utställningens andra avdelning. I det nedsläckta rummet svävar den eleganta ”Modertungan”, ett symboliskt stämband tydligt besläktat med skogen av tecken. En urform ur vilken de andra sprungit.

Här finns också det flerdelade ”VOX” – röst – vars centrum är en sorts tältstomme, en bräcklig byggnad av ojämnt modellerade metallstavar klädda i reflekterande tyg och belysta med ett blåaktigt sken. Ett löst spänt band markerar en avgränsning och vid sidan om slokar en sliten flagga.

De utspridda materialen i ”VOX” hade kunnat utgöra en intressant motpol till ”Modertungans” självklara form. I stället förefaller verket oavslutat och jag får inte ihop delarna. Hör inte riktigt vad de säger. Är detta en inspärrad röst, instängd i sin kropp? Det känns sökt och som en alltför bokstavlig tolkning förbunden med titeln. Men kanske kommer verket skruvas till när utställningen nyöppnar med delvis förändrade och helt nya verk i slutet av mars.

Med stor auktoritet talar däremot ”ABC-boken”, ett vertikalt monumentalverk som bryter mot utställningens horisontala perspektiv. Runt en kraftig stomme vävs en väldig varp av mörkgröna metallpinnar, ett offentligt material som återfinns i allt från parkbänkar till lyktstolpar. Pedagogiken som ett oövervinneligt maktmedel?

Att bara se utställningen genom ett språkraster riskerar att reducera verken, får dem att sluta sig. Egentligen intresserar det mig mer hur de existerar i världen utan att mening och riktning kan slås fast. Ett konstverk talar ju på många nivåer, och med olika dialekter. Och jag uppfattar att det hela tiden finns dubbeltydigheter här, en medveten pendling mellan det distinkta och det ogripbara. Mellan det som materialet är och det som materialet ger. Mellan verklighet och bild.

Just detta händer med stolskogen i ”L/anguish…”. Där kliver Gustafsson Fürst fram som en av våra mest spännande yngre skulptörer. Hon tangerar en skulptural position som Eva Löfdahl tidigare utforskat, och visar samtidigt på en fördjupning av sitt eget uttryck.