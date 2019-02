Skulle jag komma på idén att skriva ner minnen om mitt liv i politiken skulle det börja med kampanjen ”Stoppa gubbväldet!” Det var parollen för att få in Ola Ullsten i riksdagen 1964 och jag satt i kampanjledningen för Folkpartiets ungdomsförbund. Vi lyckades och representanten för ”gubbväldet” – den kompetente riksdagsledamoten Folke Nihlfors, 54 år - flyttades ner på valsedeln.

Salig Folkpartiet hade ”Rösta ungt!” som paroll i valen 1966 och 1968. När jag själv kom in i riksdagen 1976 var jag 30 och en av de yngsta. Annat nu när yngsta ledamoten är 22-åriga Ebba Hermansson (SD) och drygt 20 är under 30. Dock har Socialdemokraternas ungdomsförbund klagat över att ingen regeringsmedlem är under 38.

I valet i höstas var var tredje väljare över 65 år. I den nyvalda svenska riksdagen är 2,3 procent över 65. Två ledamöter är över 75 år – Thomas Hammarberg (S), 77 och Barbro Westerholm (L), 85. Detta kan jämföras med amerikanska senaten, där 45 procent av ledamöterna är över 65 och 11 procent över 75.

I USA har politiker ofta hög ålder. Nyligen deklarerade Bernie Sanders – som kommer att vara 79 år i presidentvalet 2020 – att han kandiderar. Hans konkurrenter om att bli utsedd till Demokraternas kandidat är Joe Biden, 78 år 2020, Elizabeth Warren, 71 och Michael Bloomberg, 78. Den som blir utsedd kommer med all sannolikhet att stå mot Donald Trump, 74. Om Trump skulle förlora inom Republikanerna är den mest sannolike kandidaten Mitt Romney, 73.

Barbro Westerholm (L) är 85 år gammal och en av två i den svenska riksdagen som är över 75 år. Foto: Magnus Hallgren

I väntan på att Demokraterna utser en presidentkandidat är deras främsta företrädare ordföranden i Representanthuset Nancy Pelosi, 78.

Det här handlar inte om att man i amerikansk politik särskilt uppskattar erfarenhet och ålder. Trump kunde väljas trots att han helt saknade politisk erfarenhet. Bill Clinton valdes vid 47 års ålder, Barack Obama vid 48. I valet till representanthuset i höstas blev Alexandria Ocasio-Cortez, 29, invald.

En del politiker upplever naturligtvis sin ålder som ett hinder för att fortsätta. För några månader sedan meddelade Jerry Brown, 81, han att han inte ställer upp till omval som guvernör i Kalifornien. Han nämndes för ett halvår sedan i Washington Post som möjlig presidentkandidat – men avvisade tanken.

Det är viktigt att erfarenheter från olika delar av samhället är väl representerade och att det finns förebilder

En av mina bekanta i New York, Robert Morgenthau – som i sommar fyller 100 – var i många år vald ”district attorney” för New York. 2009 ställde han inte upp för omval. Hans motiv var att han under valperioden skulle fylla 95 år. Dock var åtskilliga i det Demokratiska partiet irriterade på honom för att han inte ville kandidera, trots han drog röster.

Åldern spelar sällan roll i amerikansk politik. I 1984 års presidentval stod Ronald Reagan, 73, mot Walter Mondale, 56, och Demokraterna använde åldern som ett argument mot Reagan. I slutdebatten sa Reagan skämtsamt: ”Jag kommer inte att göra åldern till en fråga i kampanjen. Jag kommer inte att utnyttja min motståndares ungdom och oerfarenhet”. Och Reagan vann sin jordskredsseger.

I den statliga Demokratiutredningen, menade vi att det väsentligaste när det gäller vilka som ska representera väljarna i riksdag och fullmäktigeförsamlingar är att ledamöterna företräder väljarnas åsikter. Men det är viktigt att erfarenheter från olika delar av samhället är väl representerade och att det finns förebilder. Att få medborgare med funktionshinder finns på listor till EU-valet, riksdag och kommuner är allvarligt, något vi påpekade. Vi menade att partierna bör se till att det blir en bred representation av yngre, äldre, utlandsfödda, funktionsvarierade.

I varje fall behövs ingen ny kampanj för att Stoppa gubbväldet!

Olle Wästberg var ordförande i 2014 års Demokratiutredning