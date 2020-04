En väldigt annorlunda april i Bologna

Bologna, början av april

Jag lutar huvudet bakåt och betraktar taket, de gröna och blå dekorationerna som pryder det och som var det främsta skälet till att jag förälskade mig i den här lägenheten. När jag bodde på ett studenthem utanför stan var det min stora dröm att få bo i centrum, i ett av Bolognas karakteristiska hus som förenas av sina varma färger. Jag kunde inte se mig mätt på dem och de höga innertaken som jag skymtade på väg till föreläsningarna verkade vittna om en speciell tillvaro full av litteratur eller forskning.

Silvia Avallone Foto: Tomas Ohlsson

Jag kände mig utestängd på den tiden. Och nu, när jag är instängd, grips jag av en helt ny känsla: jag förbannar den drömmen, resultatet av förhoppningar och arbete. Jag uppfattar de vackra taken som hotfulla och skulle vilja krossa dem.

Otacksamhet kallas den känslan. Den är avskyvärd och svår att erkänna, men det är ett faktum att jag även om jag inte tittar upp känner takets tyngd mot huvudet. Jag fantiserar om att hämta en stege, göra ett hål, bryta mig igenom våningarna ovanför och yttertaket, undanröja varje hinder mellan mig och himlen. Jag får ingen ro. Jag rör mig längs med väggarna, lika outtröttlig som grannens kanariefåglar när de hoppar från den övre pinnen till den undre, från ena sidan av buren till den andra. Nu får jag pröva på grymheten i utstakade gränser. Nudda lätt och inget mer, aldrig överskrida.

I mitt förra liv jobbade jag hemifrån och trivdes med att vara hemma. Jag tyckte om att sätta mig vid skrivbordet, slå på datorn och lyssna på tonåringarna som var på väg till skolan, brevbäraren på sin skoter, livet och rörelsen på gatan: fotgängare som hälsade på varandra, metalljalusier som drogs upp och skåpbilar med varuleveranser. Förr hade lägenheten inga väggar.

Jag har alltid varit helt ointresserad av balkonger, men sen epidemin började skulle jag ge vad som helst för att ha en: bara en liten på tre kvadrat

Nu slår jag upp vardagsrummets franska fönster som vetter mot gården, sätter mig på golvet och lutar tinningen mot räcket. Jag tittar ut. På allt utomhus dit jag inte längre kommer och som från det här perspektivet förresten bara är några små innergårdar med sammanlagt sex träd (under de här dagarna har jag för första gången räknat dem) och andra väggar, andra hus.

Nilde, min dotter, sätter sig bredvid mig och sträcker ut armen mot körsbärsträdets vita blommor som slår ut med våldsam kraft framför oss. Jag försöker också nå dem. De är ungefär en decimeter för långt bort. Då undrar jag irriterat varför den som ritade de här trivsamma husen inte kom på tanken att sätta på en balkong. I stället för den illusion (ett räcke tätt intill väggen) som vi klamrar oss fast vid för att förundrat iaktta humlorna som är fullt upptagna med pollineringen.

Jag har alltid varit helt ointresserad av balkonger, men sen epidemin började skulle jag ge vad som helst för att ha en: bara en liten på tre kvadrat, tillräcklig för att kunna förflytta hela kroppen till utsidan, låta mig smekas av ljuset och känna luften omsluta mig. Kunna gå utomhus. Om så bara litegrann. Utanför hemmet.

Bologna, april 2020. Foto: Xinhua

Fortfarande början av april (dagarna står stilla)

Det går så långt att jag ställer mig vid fönstret var och varannan timme, ungefär som när jag brann av otålighet att få tända en cigarett. Det är många år sen jag slutade röka, men jag tittar ut igen så ofta jag kan.

Silvia Avallone Född 1984. Uppvuxen i Biella, i Piemonte, samt i toskanska industristaden Piombino. Bor i dag i Bologna, där hon stannade kvar efter att ha gått på universitetet. Debuterade med en diktsamling 2007. Fick sitt stora internationella genombrott med romanen ”Stål”(2012) som också filmatiserades. Har därefter gett ut ”Marina Bellezza” (2015) och ”Där livet är fullkomligt” (2019), alla på Natur & Kultur. Visa mer

Jag dagdrömmer ovanför den ödsliga gatan. Om att smita, hoppa in i bilen som en tjuv. Inte för att åka någonstans. Utan bara för att se vad som händer i staden när den saknar vittnen, undersöka effekten av att trafiken har upphört, ta reda på vad all tystnad leder till. Sen föreställer jag mig att jag gör en tvärvändning och hjärtat slår snabbare. Jag drömmer med öppna ögon om att köra ut på ringleden, komma fram till vägtullstationen och säga till mig själv: Dra härifrån! Så tar jag påfarten till A1:an och accelererar. Ensam, öga mot öga med slätten och den väldiga himlen bakom vindrutan.

”Vart skulle du vilja åka i sommar?” brukade vi jämt fråga varandra förr. Vi tävlade om att häva ur oss namnet på de mest avlägsna platser: Sibirien, Australien. Den starka längtan som nu vaknar och överväldigar mig är mycket mer anspråkslös: passera Milano, köra av motorvägen vid Carisio, fortsätta upp i Alperna och till sist se toppen på Mucrone. Berget som låg rakt framför mitt fönster när jag var barn, det första jag lärde mig känna igen.

Jag har inspekterat vartenda skåp, dykt in mellan hyllor och ner i lådor

Dagdrömmen slutar i skogen och jag vaknar bryskt upp, stänger fönstret. Fastän jag inte har varit ute går jag in och börjar söka igenom rummen. Jag granskar varje millimeter av lägenheten på jakt efter något att göra rent eller fixa till, trots att jag vet att det är meningslöst eftersom min man och jag redan har letat upp alla fel och brister.

Vi har skruvat loss filtret i vartenda tvättställ och skrapat bort kalk, vi har bonat den gamla byrån. Jag har till och med dragit fram den gamla asken med de små parfymflaskorna jag samlade på när jag var liten, bara för att min dotter ska få ett överraskande avbrott under de evighetslånga eftermiddagarna. Jag har inspekterat vartenda skåp, dykt in mellan hyllor och ner i lådor. Krupit in under skinnet på mig själv, ända in på benen. Och det jag till slut får tag i är alltid en otålig Silvia som inte står ut med det jag alltid har prioriterat – hon bryr sig inte ett dugg om böcker, tv-serier, videosamtal eller någon av alla de bekvämligheter vi har tillgång till i våra hem.

Hon är en vild varelse och vill gå vilse. Känna björnbärssnårens vassa taggar i en skogsglänta uppe i bergen, doppa fötterna i floden Cervo och köra ner fingrarna i jorden i en övergiven köksträdgård i Andorno. Mest av allt vill hon breda ut armarna och känna den oändliga rymden runtomkring.

För en sekund frågar jag mig själv: Var kommer hon ifrån, den här Silvia som blir så nostalgisk över sin barndoms berg? När jag var barn tyckte jag om att sitta och rita i lugn och ro vid köksbordet medan mamma eller mormor lagade mat, inte klättra uppför klippor. Det jag som coronaviruset fört med sig känner jag inte. Hon är en främling som längtar och längtar, inte gör något annat än att längta.

En mulen eftermiddag

Om något som glittrar ligger inom räckhåll, varför skulle jag inte gripa tag i det? I början av karantänen kom det ofta flera klara dagar i rad. Bolognas himmel hade aldrig varit blå så länge, aldrig haft ett ljus så intensivt att det påminde om havet.

Under den första tiden gick det mig på nerverna, jag räknade tyst upp alla saker jag kunnat göra med ett sådant solsken: ligga och sola i Margheritaparken, lyssna på Nilde som glatt tumlade runt i gräset, äta glass på Piazza San Francesco. Men en dag blev det mulet igen, en annan regnade det, en dag snöade det till och med och nu är gråvädret utanför fönstret så deprimerande att jag har börjat längta efter ett solsken som jag inte får njuta av och efter våren som skamlöst exploderar utan mig, börjat längta efter skönhet för dess egen skull.

Vilken revolution, tänkte jag. Och den inre förändringen gjorde mig lycklig.

Jag skrattar åt den jag var för två månader sen. Att hon tog sig själv på så stort allvar!

Ofta hör jag folk säga att en pandemi inte räcker för att förändra oss och göra oss till bättre människor. Kanske det. Men vad skulle då krävas?

Jag trodde att mitt gamla liv var en sådan halsbrytande balansakt mellan arbete och föräldraskap att ett helt vanligt virus, ett som barn smittar varandra med i förskolan hela tiden, skulle kunna förstöra allt. Jag lade så mycket möda på mitt schema, slösade bort timmar på planering. Min tid var en räls som jag skulle glida fram på utan hinder, utan kurvor, en sträcka där allt skulle rymmas: skrivandet, min familj, mina vänner, annat arbete, andra möten, alltihop sammanpressat i ytterst hög hastighet.

Men det var inte sant. Det berodde på mig, på min otrygghet.

Sen kom urspårningen, tiden färgades av grundläggande känslor: maktlöshet, oro, ovisshet inför framtiden, och samtidigt som den bromsade in vidgades den omåttligt, sjönk ner och blev till en cirkel att snurra i sakta, alltmer sakta. Förmiddag, eftermiddag, kväll. Frukost, lunch, middag. Ända tills den stannade.

Efter att jag stannade upp har jag koncentrerat mig mer. På den hemliga person som finns gömd inom mig. På mannen som jag gifte mig med för tio år sen och som jag har grälat med en hel del under den här perioden, även om vi efteråt bestämmer oss för att skratta åt det. På min dotter som springer runt köksbordet som en galning. Knappt två timmar hinner jag skriva om jag går upp i gryningen, och förr skulle jag ha klagat över hur orättvist det är men nu får jag tiden att räcka till.

Nu hinner jag alltid med att ringa mina föräldrar på kvällen för att höra att de mår bra. Jag faller inte ihop helt utmattad efter att ha bockat av alla mål i rasande fart. Tvärtom skrattar jag åt den jag var för två månader sen. Jag tycker att det var löjligt att hålla i gång så där hela tiden. Och att hon tog sig själv på så stort allvar! Jag kan lova att jag redan är förändrad. Alla deadlines och möten är inställda. Det jag har kvar är den oväntade drömmen, viljan att återvända till den plats där jag är född.

En söndag som skulle kunna vara måndag

I flera veckor har dagens viktigaste ögonblick varit rapporten, när antalet levande och döda meddelas. Strax innan civilförsvaret får ordet blir det stilla i lägenheten. Det är ett nedbrytande ställningskrig: viruset är där ute och vi här inne. Det har lagt beslag på våra parker, torg, biografer, teatrar och bibliotek, och för tillfället måste vi vänta och hata det, och hoppas att det inte har nästlat sig in i lungorna på någon vi älskar, eller rent allmänt på människor som vi har blivit fästa vid utan att någonsin ha träffat dem, utan att ens ha anat att de existerade.

Tanken på att ingen del av världen är opåverkad, förutom Antarktis, berör mig och plågar mig. Medan väggar och tak består har alla murar fallit. Det må så vara att stater har stängt sina gränser, att de låter flygplanen stå på marken och fortfarande är oeniga, men jag tror att de känslomässiga gränserna har förlorat sin betydelse.

På några veckor lyckades det osynliga med ett politiskt storverk som var otänkbart för bara ett par månader sen: vi tillhör alla samma familj, hela mänskligheten, och blir sjuka av samma sjukdomar, och först vill vi inte förstå det eftersom vi är övertygade om att det inte drabbar oss, men det gör det, och då står vi inte ut med att vara hemma, så vi försöker skingra tankarna genom att vända oss utåt hela tiden eftersom det är så plågsamt att reflektera över vem man är.

Det osynliga åstadkom också saker av ett slag som hänt i Tjernobyl, fick hararna att komma tillbaka till Milano och lät en hjort simma i poolen till ett hotell på Sardinien. Bolognas luft är så ren att den påminner om luften vid Mucrone. Man måste ändå medge att vår fiende drar undan slöjor och visar en skönhet som vi hade glömt.

Jag känner mig som ett djur som vädrar fara när jag vill skydda mina föräldrar

Om det bara inte vore för rapporten om dödstalen som tvingar ner oss på jorden igen, tillbaka till kärnan.

Telefonen fylls med kommentarer om de senaste uppgifterna. Det första meddelandet kommer alltid från Silvia, min bänkkamrat från gymnasiet som numera är läkare i Turin. Hon berättar vad som händer på sjukhuset där hon arbetar och livet blir återigen en fråga om syre i blodet och dna i cellerna. Jag känner mig som ett djur som vädrar fara när jag vill skydda mina föräldrar. Jag överraskar mig själv med att tänka att Nildes låga ålder (fyra år) är en lycklig omständighet som inte rör mig utan gynnar människosläktets fortlevnad. Jag återgår till att vara en pytteliten prick som upptar en försumbar tidsrymd. Men se vad som hänt under den korta tidsrymden. Något så fruktansvärt och oerhört.

I brist på träd klättrar Nilde på bokhyllan. Jag blir ställd av att hon aldrig klagar över att hon inte får gå ut, inte får cykla eller gunga. Hon som får utbrott lika ofta som alla andra barn blir nu en förebild med sin osvikliga instinkt. För man bör ta det osynliga på allvar, visa respekt för det. Det är som med mörkret. Man måste lära sig att ta sig igenom det natt efter natt, även om man är rädd.

Natt

Efter flera veckor drömmer jag äntligen.

Jag måste skriva klart kapitel 12 och är uppe i varv. Det är ett kapitel som jag i verkligheten redan är klar med, men talen 12 och 3 återkommer så ofta att jag är säker på att coronaviruset har sin egen Smorfia, sin napolitanska talmystik.

I drömmen stoppar jag ner datorn i väskan på natten, tar min dotter i handen, ringer till just tre lärare på hennes förskola och stämmer träff med dem på en gammal restaurang som ligger vid havet och precis som alla andra har varit stängd länge. När vi ses är det midnatt och en kort stund är jag överlycklig – det är så härligt att vara tillsammans. Men genast börjat det allra farligaste ordet ringa i mitt huvud: folksamling. Så jag säger till Debora, Federica och Domenica: Vi stannar en timme, inte mer.

Jag sätter mig i ett rum intill. När jag hör att de leker med min dotter, skrattar och har roligt, börjar jag skriva och får flyt, inspirationen kommer, vid ett bord som är dukat med olivolja och salt, servetter och uppochnervända glas (jag måste verkligen sakna att äta ute).

Ända tills jag uppfattar ett ljus som blixtrar till utanför och inser att skenet från datorn syns väl i mörkret. Jag får panik. Uppskärrad springer jag in till Nilde och förskollärarna och viskar: De har upptäckt oss, vi måste härifrån! Men det är för sent. Ett par strålkastare lyser upp restaurangens fasad. Vi har trotsat förbudet. Det finns ingen utväg.

Dag

Den trettionde dagen av isolering, i gryningen, förstod jag att det gick att acceptera. Jag har inte funnit mig i det – att påstå det vore lögn. Jag har fortfarande lust att gå ut, bjuda vänner på middag, höra sorlet från mitt förra liv. Men jag begär inte längre att få göra det.

Jag slutar röra mig rastlöst och försöka få mer tid till skrivande, slutar göra upp osäkra planer. Jag skulle känna mig omogen, vilket jag faktiskt har varit, om jag framhärdade i min vilja. Hellre lär jag mig att genomleva den här erfarenheten.

Vad skulle jag göra om en person som var oumbärlig för mig låg på intensiven och jag inte fick komma på besök?

Jag betraktar och konfronterar mig själv: Vad saknar du egentligen, Silvia? Din familj, ditt arbete och ditt hem finns ju här. Än så länge mår alla familjemedlemmar och vänner bra. Du är oförskämt lyckligt lottad, så vad betyder balkonger, berg och skogar?

Jag försöker föreställa mig att jag är en kvinna som är skild från sin partner. En butiksägare som är orolig över att butikens metalljalusi förblir nerdragen. Vad skulle jag göra om en person som var oumbärlig för mig låg på intensiven och jag inte fick komma på besök? Om han eller hon dog utan att jag kunnat ta farväl? Jag tänker på utarbetade läkare och sjuksköterskor som måste ringa och meddela att en människa inte längre finns. På patienter som ligger i respirator och inte kan tala eller fråga efter den de älskar.

Det är så absurt att vi är inneslutna i hemmens tysta bubblor utan att kunna göra något medan arbetsskiften och antalet intagna patienter ökar bara några kilometer härifrån, medan människor dör ensamma långt borta och ambulanser kör i ilfart på ödsliga gator.

Då kräver jag av mig själv att jag ska ta väl vara på det här tomrummet.

Inte slösa bort det.

Om närheten till det man tycker om blir påtvungen väcks en oemotståndlig flyktinstinkt, det har jag upptäckt nu. Min dotter vill tillbaka till förskolan och min man till jobbet. Jag tvivlar inte på vår kärlek till varandra, men den får sin näring av avstånd, av att vara åtskilda. För människans mest grundläggande behov, efter behovet av syre, är längtan.

Jag inser tydligare än någonsin att vi fram till i mitten av februari levde i ett samhälle som gjort oss helt ovana vid att längta. Vi kunde få, vi skulle ha allt, genast. Den ena prylen, relationen och destinationen efter den andra, inte en enda sak gick att avstå från. Mindre var inte ett alternativ, det var något som väckte stor upprördhet. Men genom att nå allt fler resultat, få allt fler vänner och göra allt fler resor förlorade vi förmågan att klara av förluster och känna tacksamhet. Vi drevs inte längre av någon lust. Varje solig dag och varje promenad i parken var given och saknade mening. Världen låg framför oss i det enda syftet att användas. Vi visste redan att vi gjorde fel. Men det är en sak att veta det och något annat att verkligen uppleva det.

Nu när vi inte längre kan planera, köpa eller kontrollera något är vi fria att i smyg börja experimentera med saknad och längtan i våra hem. Välsigna frustrationen och justera maktförhållandena. Världen har just visat att den inte tillhör oss och inte är skyldig oss någonting. När jag kan gå upp på Mucrone igen, sätta mig på stranden vid den lilla sjön, breda ut armarna och äntligen känna himlen ovanför huvudet och överallt runtomkring, kommer jag nog att börja gråta.

För varje vacker syn kommer att vara en nåd.

Inre tid

Jag har inte lust att vänta längre. Jag slår upp samma fönster som alltid och sätter mig på en stol framför det. Nilde hoppar upp i knäet på mig och vi tittar noga genom rektangeln som innesluter en bit av ett bostadshus och knappt ena halvan av en biograf som är stängd på grund av dekretet. Men det är vår bio nu. Nilde räknar upp fönsterluckorna, takrännorna och stuprören som hon ser. Hon frågar vad det är för ”rynkor” och jag svarar ”sprickor”.

Hon saknar sina morföräldrar och farföräldrar, det gör hon. Viruset tar så många. Jag undrar hur vi allihop ska klara oss utan dem. Det som vi förut besvärades av har redan blivit en gåva: att vara skör, att vara gammal, att behöva andra. Mycket i det samhälle som vi har satt på paus saknar jag inte alls.

Vi sitter där ett tag, min dotter och jag, hur länge vet jag inte och jag tänker inte ta reda på det. Nilde upprepar ”vad fint det är” med händerna på fönsterbrädet. Förvånat, som om hon aldrig hade sett den enda gata hon har bott på, den mest självklara platsen av alla. Då blir jag rörd.

Och tänker att den tacksamhet jag känner enbart över att finnas till är lite befriande, i det djupa mörkret är det ett gram ljus som jag vill klamra mig fast vid så hårt jag kan.

Jag vill inte vara rädd för det nya när vi får gå ut.

Översättning: Johanna Hedenberg