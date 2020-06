Enahanda kärleksjakt i ”Love life”

Tv-serie ”Love life” Serieskapare: Sam Boyd. Regi: Sam Boyd, Craig Johnson, Stephanie Laing. I rollerna: Anna Kendrick, Zoe Chao, Peter Vack, Scoot McNairy m fl. Språk: engelska. Avsnitt 1-14 (C More, premiär 14 juni) Visa mer

”Meet cute”-scener är en stapelvara i framför allt romantiska komedier. En gullig term med rötterna i genrens guldålder kring 40-talet. En fackterm som betecknar romantiska möten där protagonisterna i en film stöter ihop för första gången. Billy Wilder nämnde ”meet cute” till exempel som en av grundingredienserna i romantisk komedi när han talade om Ernst Lubitsch ”Blåskäggs åttonde fru” (där kärleksparet möts när de shoppar pymajasar. Den ene söker en underdel och den andre en överdel).

Det finns en hel del ”meet cute”-scener i serien ”Love life”, skapad för den nya strömningsjätten HBO Max som ännu inte kommit till Sverige. Det är ett tappert försök att göra romantisk komedi för 2020 där just en serie möten mellan den unga huvudpersonen Darby Carter (Anna Kendrick) och hennes skiftande kärleksintressen driver handlingen framåt.

”Love life” kretsar alltså kring en ung New York-kvinnas kärleksliv. Den formar sig till ett slags utvecklingsroman för tv-åldern där vi får följa Darby Carter (Anna Kendrick) som jobbar i konstvärlden. De tio halvtimmesavsnitten rör sig kring hennes formativa år under ett decennium som tjugo- och sedan trettioplussare.

Anna Kendrick i ”Love life” Foto: Foto: Lionsgate/C More

Den röda tråden i ”Love life” handlar om hur Darby ömsom utvecklas, ömsom regredierar i sina olika relationer till män som hon möter på olika mer eller mindre fantasifulla sätt. En rad relationer avhandlas och uppbrotten är förstås ofta ­betydligt omysigare än de första träffarna.

Det börjar till exempel med första stora kärleken Augie (Jin Ha från ”Devs), en skribent på Politico. Den underliggande problematiken här är förstås den gamla ”träffas för tidigt och för unga”-frågan. Senare får vi följa Darbys relation till en frånskild före detta chef (Scoot McNairy) som är lite för gammal, lite för stöddig och lite för frånskild för henne. I relationen till den osäkra bagel-bagaren Danny får Darby i sin tur testa att vara den taskiga typen. Och så vidare.

”Love life” har en lättsam och kravlös ton och fyller, litegrann i alla fall, det där omättliga behovet av ett mysigt fiktivt ”tv-serie-New York” som serier som ”Vänner”, ”Sex and the city” och ”Gossip girl” byggt upp under åren. Anna Kendrick (Oscarsnominerad för ”Up inte the air”) har en pigg och lite spetsig charm som räcker en bra bit. Men inget av detta känns riktigt nödvändigt i längden. Det blir enahanda med Darbys egocentrerade jakt på den stora kärleken och man saknar lite mer kollektivt mys med till exempel Darbys rumskompisar som ofta verkar lite festligare än hon. Coola Sara (Zoe Chao) hade gärna fått synas och höras mer.

”Bridesmaids”-regissören Paul Feig, som senast gjorde den inte särskilt minnesvärda ”Last christmas”, har producerat ”Love life”. Kompetensen bör alltså finnas, men känslan med ”Love life” är att den mest framkallar en intensiv längtan efter en ny guldålder för romantiska komedier, som senast kanske Working Title-epoken. Kanske är världsläget för ogynnsamt för den typen av film- och tv-underhållning, men det har det ju varit förr också.

Jag ser hur som helst hellre den välskrivna antologiserien ”Modern love” på Amazon Prime, inte så gullig kanske men mer mänsklig och varierande än ”Love life”.

