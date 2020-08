Erasure lever ut kärleken till 80-talet på nya albumet

Synthpop Erasure ”The neon” (Mute/Border) Visa mer

2020 när klubblivet tvingats ta timeout vill Erasure äntligen dansa i neon igen. Om förra skivan ”World be gone” (omarbetningen ”World beyond” borträknad) var en mer tillbakalutad omvärldsbetraktelse är artonde albumet ”The neon” mer besläktat med nytändningen ”The violet flame” från 2014. Den brittiska synthpopduon lever ut kärleken till 80-talets pophantverk med livsbejakande upptempolåtar och lagom svärta. Äldre och klokare, men roligare än på länge. Vince Clarke har hittat tillbaka till både melodier och analoga synthmaskiner. Andy Bells röst glöder i kapp med det varmt skimrande skenet på skivomslaget. ”There will be new horizons, we will live to love again”, sjunger han på albumets lugnaste spår. Det låter som ett både trösterikt och trovärdigt löfte i pandemitider.

Bästa spår: ”No point in tripping”, ”Shot a satellite”

