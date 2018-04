Erik Ehn som Peer Gynt: Man vet att det gör ont en stund

Erik Ehn rinner ner för trapporna precis när jag, två minuter försenad, hastar in i Dramatens reception. Våra händer är utsträckta till andfådd förlåt-att-jag-blev-en-smula-sen-hälsning, när en beige rock genskjuter Erik Ehns väg. Under en rosa huvudbonad: Örjan Ramberg, som vill gratulera till framgångarna. De samtalar en stund – kolleger, två skilda scenpersonligheter och i egenskap av Dramatenmän i rampljuset på flera vis under det senaste året.

Vi ska komma in på detta senare, Dramatenmännen och hur metoo ställt dem i offentlighetens skarpa ljus, men först ska vi finna en plats för samtal och i stället för att föreslå guld- och kristallkantad intervjulunch på någon av krogarna inom Dramatenklustret är det till de betydligt mer vardagsbetonade skådespelarlogerna i husets övre kontorskorridorer som Erik Ehn leder väg.

I Helly Hansen-tröja och hantverkarbyxor rör sig Erik Ehn spänstigt uppför trapporna och i vetskap om att han kvällen innan gjort ett krävande nästan tretimmarspass på scen och att han bara några timmar senare ska utföra samma prestation på nytt undrar jag, lite från sidan: kroppen – hur känns det?

Hade det varit i filmvärlden, skulle rollen som Peer Gynt möjligen ha varit den där Oscarsrollen. Den där exceptionellt krävande insatsen som till sist ger en länge högpresterande skådespelare sin rättmätiga belöning. Ett fysiskt kraftprov, ett maratonlopp, som det stått i recensionerna – men Erik Ehn viftar avvärjande.

Visst känns det i kroppen, men jag tycker ju om detta, att jobba fysiskt

– Visst känns det i kroppen, men jag tycker ju om detta, att jobba fysiskt. Och man lär sig allteftersom hur man kan arbeta med de olika positionerna, vilka muskler man faktiskt kan låta slappna av, säger Erik Ehn om arbetet kring och på den pelare som är så central i föreställningen och rollen, den som han befinner sig uppe på under merparten av dramat.

Foto: Magnus Hallgren

Inget onödigt mytologiserande här, och finns det ett självcentrerat manligt konstnärsgeni som spökar i lokalerna, förstår man snart, är detta ingen gestalt som Erik Ehn lierat sig med.

Den bilden är också den som kolleger i huset och annat teaterfolk framhåller när man frågar runt. ”Erik är mycket omtyckt på teatern” säger skådespelarkollegan Stina Ekblad, och teaterchef Eirik Stubø nämner honom som en stor tillgång för Dramaten, vid sidan av sin begåvning på scen: ”pålitlig, empatisk, osjälvisk”.

Glädjen över framgångarna med ”Peer Gynt” är också kollegial och många uttrycker tacksamhet över att Erik Ehns trägna arbete till sist uppmärksammas. För trots många år i yrket är det först nu som det stora mediala genombrottet kommer, med superlativ som flödar: “På Dramatens stora scen gör Ehn ´Peer Gynt´ till teater när teater är som bäst. En begåvad skådespelare får ta sig an sitt livs roll”, skrev Per Svensson i DN, medan Maria Edström i Expressen omnämnde Erik Ehns “rörande rollprestation” som “ett imponerande teatralt maratonlopp sprunget på stället” vilket Lars Ring i SvD instämde i med ord som “alldeles makalös” och “enorm och unik”. Recensioner som Erik Ehn läst som han brukar, snabbt, liksom på distans.

– Det kan vara lite farligt för mig när andra sätter ord på det jag gör. Särskilt i en sådan här föreställning, som är så öppen för tolkning. Jag måste ha glasklart för mig vilken bild jag har när jag går ut på scen och därför går det inte att ta in för många andras.

I ”Peer Gynt”, Henrik Ibsens drama om den äventyrslystne skrävlaren som reser jorden runt i jakt på sig själv, handlar det inte bara om att bevara en balans i skådespelarpsyket. Även rent kroppsligt är rollen en balansakt. Lådan som Erik Ehn befinner sig uppe på under merparten av föreställningen är två meter hög och har en yta upptill på endast 60 x 60 centimeter. Inledningsvis var pelaren 2,20 meter hög, men eftersom skådespeleri på över två meters höjd kräver säkerhetssele blev lösningen att knuffa upp golvet runtomkring en smula. Två meter, konstaterar Erik Ehn, är ändå ett högt fall om man landar mot till exempel strålkastaren nedanför.

Lampan just nedanför, den som bländar upp ansiktet i de första scenerna, har krävt specialträning med ljusteknikern. Med så starkt ljus rakt underifrån går alla fästpunkter i rummet förlorade och man har bara den inre balansen att förlita sig på, säger Erik Ehn.

– Det är jättespeciellt. Mitt jobb här är att acceptera att det är en extremt utsatt position, säger han, med en glöd i rösten som låter förstå att skräcken i utsattheten också är hans bästa vän – en känsla och en kraft som ger nödvändig energi och närvaro.

Skräcken inför att falla, skräcken för att backa och inte våga vara där mentalt – och så skräcken för att skräcken plötsligt inte ska finnas där eller bli för liten.

Detta är teaterns och nuets magi – det är obönhörligt och det är fantastiskt

– Då måste jag åter försöka påminna mig om utsattheten. De 700 nya personer som kommer till teatern varje kväll bryr ju sig inte om vad som hänt en månad tidigare. Detta är teaterns och nuets magi – det är obönhörligt och det är fantastiskt.

Foto: Magnus Hallgren

Skräckens dubbelhet visar sig också i Erik Ehns relation till lådan, piedestalen. “Det här blir läskigt” var den första känslan när regissören Michael Thalheimer presenterade scenlösningen, men när pelarens möjligheter och begränsningar uttömts och utforskats – går det att hänga så här? Klättra så här? Går det? – beskriver Erik Ehn i dag hur lådan blivit en trygg ram.

Maratonmetaforen återkommer – hur en tydlig form underlättar vid en fysisk kraftansträngning – och vi pratar om parallellerna mellan långlöpning och teater.

– När jag fått frågan om vad föreställningen kan jämföras vid i kroppslig insats blir svaret en halvmaraton. Ett helt maratonlopp är något annat, då är varje organ i kroppen i uppror efteråt. Men ett halvmaraton, ja – för det är ändå en prestation som kräver ordentlig förberedelse och fokus. Det finns en trygghet i det förutsägbara i loppet, på samma sätt som under föreställningen: att man vet att nu kommer det att göra ont en stund, men det är bara att fortsätta så släpper det – och så släpper det.

Erik Ehns kontroll över kroppen som arbetsredskap är tydlig, och det är också hans fysiska magnetism som ofta omnämns hyllande i recensioner. Men när jag pratar med Stina Ekblad är det inte Eriks plastiska förmågor hon nämner, utan hans språkbegåvning: “Jag har alltid lagt märke till Eriks poetiska kvaliteter. Det är ovanligt för en manlig skådespelare."

Stina Ekblad påtalade också att om inte språket kommer först, så blir ju teater bara en form av gymnastisk övning.

– Javisst är det så. Det börjar i språket. Och också i musiken, skulle jag vilja tillägga – i synnerhet i denna föreställning, med Lars Forssells briljanta översättning, som har en så stark musikalitet. Språkljuden finns där, förutom rytm och rim. Och en stor humor i rimmen, som det är väldigt roligt att uppleva hur också publiken finner nöje av.

Det är i språket det börjar – och i musiken. Och söker vi oss bakåt i skådespelarbiografin hos Erik Ehn är det musiken som kommer först. Träblås, mer bestämt, klarinett, som Erik Ehn spelat sedan barndomens kommunala musikskola i Hälsingland och som under en tid var den yrkesbana han tänkte satsa på innan teatern blev det självklara.

Foto: Magnus Hallgren

När vi kommer in på barndomen i Trönö och uppväxten – ordinärt småortsliv, en mamma som var speciallärare, tre syskon, inget uttalat kulturintresse – blir en tidigare rappt svarande Erik Ehn mer eftertänksam, söker längre efter orden.

– Det jag kommer ifrån ligger kvar i mig och kommer nog alltid att ligga kvar i mig. Det är mycket det...

Vad är det?

– Däruppe finns en tystnad, och en tystnad är fantastisk – och ibland farlig. Det finns sätt att värdera saker… Detta är svårt och jag kan inte prata illa om det. Men det fanns någonting i mig som sa att om jag ville uttrycka det jag ville på det sätt jag ville, så behövde det ske på en annan plats, för här fanns inget utrymme för det.

Erik Ehn beskriver musiken som en “möjlig ventil”, liksom sommarteatern under högstadietiden som gav blodad tand. När det var dags att söka till gymnasiet föreslog syon cirkuslinjen i Gävle, men Erik Ehn ville ju något helt annat och krigade sig iväg till Södra latins teaterlinje. Mötet med storstaden och med utbildningen beskriver han som chockartat och förvirrat, plötsligt omgiven av en intensiv ny teaterverklighet, men besattheten av teaterscenen växte och efter tvåårig gymnasieutbildning gick Erik Ehn direkt vidare till att som blott 17-åring påbörja studierna vid teaterhögskolan i Stockholm.

– Många var ivriga med att påtala nackdelarna med att börja studera så ung. Och jag trillade säkert i många fällor jag inte hade trillat i som äldre, men jag vill hävda att det finns fördelar med att vara ungdomligt öppen: man är inte så skeptisk, har färre barriärer. Jag minns att jag mötte någon som angående skådespeleriet sa, “Du måste ha mera livserfarenhet”, och jag tyckte det var så provocerande. Vad visste han om vilka erfarenheter och känslor jag bar inom mig?

Den raka banan kunde ha fortsatt direkt in på Dramaten, med det rollerbjudande som kom alldeles efter utbildningen, men innan han inledde den anställning där som i dag går in på sitt artonde år, blev det en omväg via Folkteatern i Gävleborg och senare Stadsteatern i Stockholm.

– När frågan kom från Dramaten ställdes jag inför ett vägskäl och jag valde Folkteatern, för jag kände att jag behövde den typen av arbete.

Som ett definierande beslut i ett yrkesliv säger det också något om Erik Ehn: en skådespelare som genomgående haft rollerna och skådespeleriet som sitt första och största intresse och som aldrig längtat eller trånat efter kändisskap eller offentlighetens ljus. Åren på Folkteatern i Gävleborg, då under Peter Oskarsons ledning, erbjöd en bra skolning, säger Erik Ehn. Tiodagarspassen på Hälsinglands träteater i Järvsö som Folkteatern drev under sommaren, ett undersökande arbete, en noggrannhet med texten och en närhet till publiken är erfarenheter han nämner som värdefulla från denna tid.

När Erik Ehn når slutscenerna i ”Peer Gynt” har han drivit publiken till närmast samma utmattning som han själv utstrålar uppe på pelaren. Blod och jord täcker hans bara överkropp – och blodet fanns också med i Erik Ehns första möte med den tyske stjärnregissören Michael Thalheimer, i den splatterversion av ”Orestien” som Erik såg i Berlin 2007.

– Scenografin var helt i plywood och föreställningen inleddes med Klytaimestra som hällde en hel dunk blod över huvudet, kluck-kluck-kluck… Det var makalöst bra, med otroligt starka uttryck: den vitglödgade sorgen, hatet – det var rent och stort.

Utöver uppskattning för Thalheimers konstnärliga vision är Erik Ehn mycket förtjust i hans arbetsmetod.

– Den passar mig väldigt bra – det är ett jättekoncentrerat jobb, all text ska sitta när man börjar jobba. Tröttheten efter ett sådant pass är ganska skön, en helt annan än den där segheten man drabbas av efter de långa mera trevande repetitionerna.

På pappret framstod ”Peer Gynt” som ett extremt utmanande projekt, säger Erik Ehn: en tysk regissör som aldrig hade satt upp detta norska nationalepos och som bara hade tagit del av en tysk översättning och så Dramatenensemblen, som satt med en annan, den svenska, översättningen.

Den solida skådespelarensemblen nämner Erik Ehn som betydelsefull inför ett arbete av denna utmanande karaktär: i ”Peer Gynt” är det bara Stina Ekblad och Anders Rothlin Svensson som tidigare inte jobbat med regissören.

Lagspelaren och den lojale kollegan ger sig åter till känna, den Erik Ehn som återkommande i intervjun nämner vikten av tillit i arbetslaget och som lyfter fram ensembleteaterns värde för en konstnärligt gynnsam arbetsmiljö i en tid då osäkra och korta anställningar blir allt vanligare i teatervärlden.

Inte minst i ”Peer Gynt” blir lagarbetets betydelse tydligt, menar han. För ensam uppe på tvåmeterslådan, med övriga skådespelare i huvudsak bakom eller vid sidan om honom, kan man inte kommunicera via blickar.

Den totala tilliten krävs, att alla håller sina positioner, att alla stöttar allas positioner

– Den totala tilliten krävs, att alla håller sina positioner, att alla stöttar allas positioner. “Jag ser inte vad du gör, men jag litar på att du står där exakt där jag behöver dig.” Det är väldigt speciellt och du måste ha ännu mer i skallen för du får inga ledtrådar visuellt av den andra.

Detta, att ha mer i skallen, berör också den dimension där Thalheimers regimetod passar så väl med hur Erik Ehn gärna jobbar.

– Han delar inte ut några bilder: typ “Du tittar ut över ett hav”, och han skulle aldrig gå in och rota i det som jag använder av den egna sorgen, den egna smärtan, den egna situationen, så länge det stämmer på scen. Och jag använder extremt mycket av mig själv i denna gestaltning.

Foto: Magnus Hallgren

“Vad är jag i den här Peer Gynt?” är frågan som till exempel placerat ett norrländskt idiom i Erik Ehns tolkning, med uppbrottet från byn som en erfarenhet att använda. Samma fråga, säger Erik Ehn, är också den som öppnar pjäsen för publikens egna associationer och bilder.

– Visst, man kan roa sig med att peka ut chefer ansvariga för Karolinskaskandalen eller vilka som helst av samtidens mytomaner som samtidens Peer Gynt, men det intressanta är ju att söka; vad är Peer Gynt i mig? Plötsligt uppdagar sig i detta en insikt om den verkliga betydelsen av en klassiker. Detta drama ger på så vis en riktig aha-upplevelse.

Vi har suttit en stund, Erik Ehn har rest sig ett par gånger, för att stänga av logens högtalare där utrop gått ut till möten, för att dricka vatten, och vi behöver komma fram till allt det svåra. När vi träffas har bara några dagar gått sedan Kulturhuset stadsteaterns förre vd Benny Fredriksson tog sitt liv efter att ha kritiserats hårt för sin ledarstil, en händelse som starkt påverkat hela teatervärlden, och för ett halvår sedan briserade metoo på Dramaten genom #tystnadtagning – uppropet där kvinnliga skådespelare delade med sig av sina erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp. Händelser som var för sig påverkat teatern och som i vissa stråk olyckligt nystats samman.

Jag tror att många upplever en stor förvirring i det. Jag upplever en stor förvirring

– Tankar på det här upptar mycket av min tid. Det som började med det stora skriket, att det får vara nog, det var en euforisk kraft. Alla de här modiga människorna som markerade att gränsen var nådd, det var fantastiskt. Nu ska kartan ritas om och nya gränser ska ritas in, nya sätt att förhålla sig till varandra. Jag tror att många upplever en stor förvirring i det. Jag upplever en stor förvirring.

Erik Ehn pratar om tålamod med förvirringen, att orka vara i det där kaoset och om vikten av nyanser i det nya som nu ska stakas ut.

– Det skrämmer mig, det som är svart eller vitt, ja eller nej, med eller mot. Det är för hårt och för snabbt. Visst, saker behöver ske fort ibland, men det behöver också finnas betänketid och lugn i förändringarna.

Det är svårt att föreställa sig hur en arbetsplats påverkas av en sådan händelse – hur var det för dig under de veckor då Dramaten stod i centrum för debatten, detta att kvinnliga kolleger delade dessa hårresande berättelser?

– Det spontana svaret är ju att jag självklart inte sett de sexuella trakasserierna, då hade jag ju gjort något. Men det säger ju samtidigt; varför har du inte sett det, Erik? Där har jag ett ansvar till självrannsakan, att vakna upp och kunna säga: det har hänt och jag har inte sett det, det är ju inte klokt. Det viktigaste nu är att se att vi alla behöver vara del av det arbete som måste göras och att vi inte skjuter det ifrån oss, pekar ut någon annan som problemet, eller kräver att någon annan ska lösa problemen.

Det debattklimat som präglat metoo ger anledning till eftertanke, menar Erik Ehn, när vi kommer in på Benny Fredrikssons död.

– I vår tid med sociala mediers nya sätt att kommunicera går det att tycka så hårt och snabbt i offentligheten. Vi har nog inte helt förstått konsekvenserna av detta

Många behöver idka självrannsakan?

– Ja – frågan är vad som händer med den vi sparkar ut, om den förändras eller ej och vad som händer med den nästa som kommer om vi inte har förändrats. Jag är inte säker på att det var sunda förändringsvindar som drev debatten kring Benny Fredriksson, utan andra saker, och dessa andra saker gör mig rädd.

Det som ändå varit hoppfullt när jag pratat med folk här på Dramaten inför denna intervju, är att bilden av det manliga geniet dominans har tonats ned. Man har framhållit att den andra sortens Dramatenman faktiskt är den vanligaste – den som visar att konstnärsgenialitet stammar ur empati, hårt arbete, kollegialitet. Man har gett dig som exempel på det.

– Det är ju väldigt fint att höra. Det finns inget bra med att skapa skräck och bryta ner. När jag kan lita på mitt sammanhang blir jag trygg, och då kan jag vara kreativ. Jag är inte kreativ när jag är rädd.

Tre favoritroller Shane i “Och ge oss skuggorna”, regi Eirik Stubø, Dramaten 2015: “Det är något med den där figuren som jag tycker väldigt mycket om. Något så oförlöst. Man gick hem med nackspärr och huvudvärk efter föreställningarna.” Franz Merkl i ”Kasimir och Karoline", regi Michael Thalheimer, Dramaten 2008: ”Det var första mötet med Thalheimer och ett väldigt kreativt och kraftfullt arbete. Vi hittade någonting hos varandra direkt, kändes det som.” ”Hamlet”, regi Tomas Lindström, Folkteatern Gävle, 1999: “En roll som det känns väldigt fint att ha gjort.”