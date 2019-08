Erik Esbjörnsson: Så blev Afrika en räddningsmission för Barbie

Patricia, nio månader gammal, hade varit sjuk i flera veckor. Men på den ugandiska landsbygden fanns ingen hjälp att få. Föräldrarna hörde talas om ett sjukhus där det fanns en vit doktor. De tog dottern till amerikanskan Renee Bach, som drev en välgörenhetsorganisation i området.

”Under filten låg en liten, men väldigt väldigt svullen, blek bebis”, skrev Bach på sin blogg om fallet.

Problemet var att Bach inte var någon doktor, än mindre hade någon medicinsk expertis.

NPR berättar historien om den då blott 20-åriga Bach som i Uganda drev ett matcenter där hon även, under fem års tid, behandlade undernärda barn trots att hon saknade all form av kompetens på området. Av 900 barn misstänks över 100 ha dött i hennes vård.

Hade en ugandisk kvinna gjort något liknande i USA, säger advokaten Primah Kwagala som företräder två föräldrar i en pågående rättsprocess, skulle hon blivit åtalad.

– Hon hade suttit bakom galler, säger hon till NPR.

Organisationen ”More than me” i Monrovia i Liberia. Foto: Jonathan Paye Layleh/AP

I fjol briserade skandalen kring More than me, en organisation för utsatta flickor som grundades av amerikanskan Katie Meyler. Hon lyckades dra in åtta miljoner dollar för att driva skolor för över 4.000 elever i Liberia. Meyler tvingades avgå efter att det avslöjats att en hiv-smittad finansiär till stiftelsen hade förgripit sig på flera av de flickor som den skapats för att skydda. Varningar hade ignorerats av organisationen.

Fallen är exempel på ”White saviour complex”, vita människors övertro på sin egen förmåga att hjälpa människor av annan hudfärg, oavsett om deras tjänster är önskade eller inte. Det är en tradition som sträcker sig tillbaka till 1800-talets europeiska expansion i civilisationens namn.

Ta upp den vite mannens börda,

sänd män med mod och spänst

i landsflykt, sänd er bästa flock

[...]

att ge en vettlös hord

ett vilt, nyss fångat folk – halvt barn,

halvt djävlar – värn och vård.

Rudyard Kiplings dikt ”Den vite mannens börda” (1899) var ett imperativ som ursprungligen legitimerade USA:s ockupation av Filippinerna men med tiden kom att symbolisera ett allmänt rättfärdigande av kolonialismen.

Om väpnad kolonisation var ett företrädesvis maskulint projekt så använde brittiska kvinnor välgörenhet i kolonin för att köpa en plats vid männens bord hemma i London, som de tidigare exkluderats från. Det är ”i processen av civiliserande [...] och hjälpande av dessa andra som det egna jaget säkras som källa för dessa gåvor”, skriver forskarna Ranjan Bandyopadhyay och Vrushali Patil i journalen Tourism Geographies.

I essän, med titeln ”Den vita kvinnans börda”, analyserar de den nutida volontärturismen. Av 1,6 miljoner människor som varje år reser till syd för att ”hjälpa” är en stor majoritet kvinnor.

Bandyopadhyay och Patil argumenterar för att den könsuppdelning av ”bördan” som skapades på 1800-talet består än i dag. Maskulina uppfattningar om ett underutvecklat syd besvaras av maskulina interventioner – säkerhet, infrastruktur, institutioner och finans – medan feminister i norr tar sig an hjälplösa kvinnor i söder som måste räddas.

”Nordliga aktörer framstår som föräldrarna som ska hjälpa underutvecklade, omogna ’tredje världen’-länder att nå civilisation, mognad och utveckling”, skriver de.

Såväl på 1800-talet som i dag, är berättelsen en viktig komponent för den vita räddaren som inte sällan sätter sig själv i centrum. Men 1800-talets heroiska reseskildringar i franska band från det mörkaste Afrika har i dag ersatts av bloggar.

I bästa fall är det löjeväckande. På Instagram finns sedan länge Barbiesavior, en satirprofil med en vit Barbiedocka i olika afrikanska miljöer.

Där finns även Humanitarians of Tinder: vita ungdomar som använder selfies – där de är omgivna av afrikanska barn – som profilbilder i dejtningsappen.

Satirsajten The Onion skrev om 22-åriga Angela Fisher, vars sexdagarsresa till en afrikansk by ”helt förändrade hennes profilbild på Facebook”.

– Jag tror aldrig att min profilbild kommer att vara densamma, inte efter upplevelsen av att ta så otroliga bilder med mina armar kring de där afrikanska barnens axlar, säger satirkaraktären till The Onion.

Skratt blev ilska när skådespelerskan Louise Linton, numera gift med USA:s finansminister Steve Mnuchin, 2016 släppte sin bok ”En flickas farliga resa till Afrikas hjärta” som handlade om hennes sabbatsår som volontär i Zambia. Innehållet matchade förväntningarna i titeln, som tycktes tagen från en reseberättelse från 1800-talet. Linton hade skrivit om hur hon nästan drogs in i kriget i grannlandet Kongo och undrade vad rebellerna skulle göra med ”en vit kvinna med änglalikt hår” om de hittade henne. Under hashtaggen #LintonLies kunde upprörda zambier fort konstatera att Linton inte i varit i närheten av något krig.

White saviourism blir ett kvinnligt fenomen delvis för att män i mycket högre utsträckning kommer undan med narcissistiska överdrifter av sin egen betydelse för andra.

Men oavsett vem som går omkring med ett stetoskop kring halsen på en ”klinik” i ugandiska Jinja och på alla vis signalerar ”doktor” utan medicinsk kompetens, är det en ren tragedi när över 100 barn får sätta livet till.