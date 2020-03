Erik Gandini: ”Isolering är något ohållbart i längden”

Erik Gandini

Föddes 1967 i Bergamo, Italien. Flyttade till Sverige som 19-åring. Debuterade med dokumentären ”Sarajevogänget” (1994); har förutom ”The Swedish theory of love” även regisserat ”Ameriasians”, ”Sacrificio – vem förrådde Che Guevera?”, ”Gitmo – the new rules of war”, ”Surplus – terrorized into being consumers” och ”Videocracy”, om mediemogulen Berlusconi och Italien.