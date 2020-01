Erik Haag och Lotta Lundgren testar att leva klimatneutralt i ny framtidsserie

I Haag och Lundgrens tidigare tv-serie ”Bye bye Sverige” (2017) fick tittarna följa med duon på en tidsresa som följde svenska emigranter under den stora utvandringen till USA. Programledarna har också ätit sig igenom en rad olika epoker i ”Historieätarna” (2012).

I nya ”Rapport från 2050” byter Haag och Lundgren fokus, från dåtid till framtid. De undersöker hur det är att leva i ett framtida Sverige som klarat Parisavtalets löfte om nollutsläpp till år 2050.

– Det hade varit enklare att göra ett deppigt och sorgligt program om klimathotet. I stället valde vi att skildra hur Sverige kan tänkas se ut efter den klimatomställning vi står inför, förklarar Lotta Lundgren.

Elsparkcyklar. Lika aktuella 2050 som 2020? Foto: Martin Thurfjell /Nexiko

Men hur ser egentligen vardagslivet ut i en framtid där vi inte förstör vårt klimat? I ett utsläppsneutralt Sverige får varje svensk släppa ut strax under ett ton koldioxid om året. En sänkning med hela nio ton jämfört med dagens nivåer. I serien har den populära tv-duon – precis som i sina tidigare program – tagit hjälp av en rad forskare och experter. Men i ”Rapport från 2050” har det varit lite klurigare än tidigare, påpekar Haag.

– När vi exempelvis gjort ett program om 1500-talet så har ju forskarna vetat en hel del om ämnet, men det går liksom inte att säga med säkerhet hur vi kommer att leva i framtiden. Forskarna får i stället berätta vad som kan tänkas ske utifrån det vi vet i dag.

Det brukar bli bra när vi använder oss själva som försökskaniner

Haag beskriver hur det skapades en intressant dynamik i ”Rapport från 2050” eftersom forskarna ibland motsade varandra i synen på människans framtida livsstil och konsumtionsvanor. Deras teorier testades därpå av programledarduon.

– Det brukar bli bra när vi använder oss själva som försökskaniner. Vi tar en kula för laget för att se hur det är att leva på ett visst sätt, säger Erik Haag och utvecklar:

– Både våra tidigare program om historien och nu om framtiden har gett oss en lite ny bild av vår egen tid. Vi kan se mönster som vi kanske inte sett förut. Exempelvis hur mycket kläder vi köper numera, i snitt ett plagg i veckan. Dessutom eldar vi upp oerhörda mängder kläder som inte blir sålda under reorna. I ”Rapport från 2050” är konsekvenserna av vårt väldiga överflöd tydliga.

Erik Haag och Lotta Lundgren hoppas kunna teckna en bild av hur Sverige kan komma att se ut efter klimatomställningen. Ambitionen är att göra det abstrakta mer greppbart. Inte minst för barnen som kommer att leva under den tid som programserien undersöker.

– Våra egna barn är med rätta väldigt oroade, men också engagerade, betonar Lotta Lundgren.

– Många av dem ser mörkt på framtiden, eller ser ingen alls. Men det här programmet visar att det faktiskt går alldeles utmärkt att leva i ett utsläppsneutralt Sverige.

Vilka är de största skillnaderna mellan Sverige år 2020 och ett klimatneutralt Sverige år 2050?

– Vi lever då på mindre boyta, äter mer vegetariskt, reser inte lika långt eller lika ofta, framför allt inte med flyg. Vi jobbar betydligt mindre, konsumerar inte slit-och-slängvaror över huvud taget och äger ingen bil om vi bor i stan, slår Erik Haag fast.

Är en miljösmart båt en av bilens ersättare? Foto: Alexander Pååg /Nexiko

I programmets första avsnitt undersöks just framtidens resande. Erik Haag och Lotta Lundgren får då veta att Sveriges alla bilar står parkerade under 97 procent av dygnets timmar. Antalet bilar skulle därför kunna minska med 90 procent om samtliga fordon ständigt rullade. För tillfället finns det fem miljoner bilar i landet, utspridda över befolkningen på tio miljoner. År 2050 kan en egen bil potentiellt vara ett privilegium endast för de som bor på landet. Just bilen är samtidigt något som Erik Haag hade haft vissa problem med att klara sig utan.

– Det hade varit en stor förändring för mig eftersom jag är så van att ha en bil. Det är som min lilla handväska där jag har allt som behövs. Om jag har tid över kan jag parkera någonstans och kanske sova middag en stund. Jag är liksom uppvuxen i en kultur som hyllar det här med att trampa på gasen och köra i väg ett tag om livet är lite jobbigt.

– Så det är svårt för mig att tänka att jag i framtiden med en app ska boka en självkörande bil som hämtar mig. Man bränner inte i väg som i slutscenen av ”Thelma & Louise” direkt.

Jag är inte längre säker på att den livsstil vi har i dag är vägen till lycka

Har ni fått några nya insikter genom att göra det här programmet?

– Ja. Jag är inte längre säker på att den livsstil vi har i dag är vägen till lycka. Det här med att du har ett jättestort lån på banken och jobbar och jobbar för att ha råd med utlandsresan och att ständigt kunna köpa nya saker. Jag tror att det är ganska stressande. Alla människor verkar ju helt ärligt inte må toppen i dag, säger Lotta Lundgren och fortsätter:

– Vi lever bara som en slags form av konsumenter. Det är knappt hållbart varken på det mänskliga eller personliga planet.

Vad kan den som vill leva lite mer hållbart göra redan nu?

– Det känns jobbigt att vara programledare och nyfrälst och sedan berätta för resten av befolkningen hur de ska leva, svarar Lotta Lundgren eftertänksamt.

– Jag har verkligen inte tillhört de som släpper ut minst eller levt på det rimligaste sättet tidigare. Men jag hoppas att de som tittar på programmet får tips och därefter kan dra sina egna slutsatser.

Erik Haag och Lotta Lundgren testar i serien också kläder som kan tänkas vara användbara år 2050. Foto: Erik Persson /Nexiko

När ni tänker på klimatets framtid, hur föreställer ni er den då?

– Vi kan ju se tillbaka på andra stora omställningar som Sverige har varit med om. Hur vi gick från vänster- till högertrafik, från ingen rösträtt till allmän rösträtt. Lag på bilbälten och restriktioner kring rökning. Jag tror att när Sverige bestämmer sig att ställa om för klimatet så har vi goda förutsättningar att klara det på grund av att människor både är intresserade och inställda på att samarbeta, säger Erik Haag.

Lotta Lundgren instämmer.

– Man märker ju på barnen hur de förändras. De vill inte flyga långa resor och ber om mer och mer vegetarisk mat. De vill heller inte köpa nya kläder. Då får man helt enkelt lösa det på andra sätt.

– Och det är ju ganska kul, understryker hon.