Ett festdygn för alla som väntar på att klubbarna ska öppna

Nationaldagsfirandet i Stockholm har på senare år varit omdiskuterat. I fjol ställde polisen och stadsdelsförvaltningen på Kungsholmen in dansmusikeventet ”Mosquito beach party”. Evenemanget som sedan 2012 årligen lockat 10.000 besökare kallades ”en säkerhetsrisk”. Man kan tänka sig att myndigheterna drog en lättnadens suck när covid-19 gjorde årets fest till en ickefråga.

Ett digitalt firande är förstås så mycket mindre störande för grannarna än tusentals dansande människor. Kulturborgarrådet Jonas Naddebo riskerade på så sätt ganska lite när han som representant för medarrangerande Stockholms stad öppningstalade under ”United we stream Stockholm”. Att snacka om vikten av ett levande nattliv kostar inte jättemycket så länge klubbesökarna finns hemma framför datorn. Man får ju hoppas att intresset för kulturen är lika stort hos lokalpolitikerna även efter krisen.

I Stockholm är programmet mer blandat än på annat håll, där tyngdpunkten legat på house- och techno

Men tills dess är det alltså fest via nätet som gäller. ”United we stream” är ett av de största initiativen i genren, med ursprung i Berlin. Tanken är att ge DJ:s och arrangörer en plattform för att spela in pengar via frivilliga donationer, och på så vis höja intäkterna från noll till åtminstone något. Sedan starten i mars har konceptet spridit sig bland annat till Belgrad, Manchester, Amsterdam, Detroit och flera städer i Tyskland.

I Stockholm är programmet mer blandat än på annat håll, där tyngdpunkten legat på house- och techno. Kanske höjde internationell publik bekant med fenomenet lite på ögonbrynen åt valet att ge en av den dygnslånga sändningens bästa tider och platser till en folkmusiker som Sara Parkman. Men att se henne i ett blåsigt stadshustorn presentera sina låtar som ”antikapitalistiska psalmer” gav onekligen arrangemanget radikal udd.

Att ställa henne framför kamerorna med endast en DJ som sällskap och den makalöst vackra vyn från toppen av stadshuset i bakgrunden var absolut perfekt

Mer logisk i sammanhanget var en stund senare på samma scen Mapei. Få svenska artister behärskar ett så brett spektra av uttryck som hon, som genom åren har rört sig ledigt mellan att rappa över electro till att prova på en polerad popkarriär. Den senaste tiden har hon öst ur sig släpp som skvallrar om ny kreativ glöd och att ställa henne framför kamerorna med endast en DJ som sällskap och den makalöst vackra vyn från toppen av stadshuset i bakgrunden var absolut perfekt. Mäktiga singeln ”Swim”, med gospelkören i den avslutande refrängen, som en dos lugnande rakt ut i atmosfären.

I övrigt påminner dygnet med den stockholmska upplagan av ”United we stream” om hur många fina platser vi trots allt har för dansmusik. Från lilla, ombonade Hosoi till Trädgårdens festivalkänsla till industrilokalerna i Slakthusområdet till under den öppna himlen i Nackareservatet. Hela stan väntar på att dessa ställen återigen ska fyllas av människor som dansar till några av klubbvärldens mest nyskapande producenter och DJ:s som faktiskt hör hemma just här. Under hela den 24 timmar långa livesändningen är en typ av kommentar återkommande. Oavsett om det är Axel Boman, Bella Boo, La Fleur, Kornél Kovács, eller någon av de andra akterna som spelar är budskapet det samma: ”Vi saknar att dansa!”

