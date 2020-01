Ett tungt men ändå lustfyllt liv

Seriebok Chris Ware ”Rusty Brown” Pantheon Books, 356 sidor Visa mer

Chris Wares nya serieroman ”Rusty Brown” är stor och vacker. Det får man gott om tid att uppskatta, för man måste lirka berättelserna ur den. Vilket är en del av njutningen. Ett av kännetecknen för Chris Ware, 52, är en ambition som är i en klass för sig.

2001 vann Ware The Guardians pris för bästa romandebut för ”Jimmy Corrigan – The smartest kid on Earth”. Den nya bokens titelfigur är en grabb i nioårsåldern. Han är liten och knubbig. Och sorglig, alla är sorgliga i Chris Ware-berättelser. Rusty äger en Stålflickan-docka. Han älskar den. Han vet att han är dödens om andra barn får veta det. Rusty ser sig som Stålflickans beskyddare, samtidigt som erotik på nioåringsnivå smyger sig in i fantiserandet. Man läser om Rusty med hjärtat i halsgropen.

Långt ifrån alla de omkring 350 onumrerade sidorna handlar om Rusty Brown. Han bor i ett snöigt Omaha, där Ware växte upp. Handlingen utspelar sig i mitten av 1970-talet och Rustys skola är berättelsens centrum. Olika lärare, föräldrar och familjer som finns i hans skoluniversum turas om att inta huvudrollen.

Där finns Rustys pappa, som undervisar i högre årskurser i skolan, och slagits av insikten att ”Jag bara sover mig genom mitt liv”. Där finns ett oroligt syskonpar som blir nya elever efter att tvingats flytta till sin mormor. Där finns Rustys klasslärare, ordentliga miss Cole.

En patetisk lärare heter ”Chris Ware”.”Jag behövde a jerk, en tönt, och jag själv fanns till hands” har Ware sagt i en Guardianintervju (28/9 2019).

Alla figurerna har inre liv, drömmar och minnen. Chris Ware kan följa dem in i dessa världar så egentligen kan han ta upp vad som helst. I Guardianintervjun nämner han James Joyces ”Odysseus” som en favoritbok.

Läsningen av ”Rusty Brown” kräver vaksamhet. Följer man rutorna bara rakt fram kommer man ibland fel, måste backa och gå tillbaka och lista ut var Ware svängde av. Man får använda sin intuition för att hitta rätt. Poängen är att det finns alltid en väg tillbaka, man återvänder alltid till en Omaha-vardag, extremt pedantiskt återgiven.

Till slut är det den mycket realistiska berättelsen om miss Cole som blir starkast. Hon är ensamstående, bakar cupcakes åt sina elever, tar hand om sin mor. Miss Cole är plikttrogen. Hon gör alltid sitt allra bästa fast omvärlden tycks likgiltig för hennes ansträngningar. Bara från de älskade små eleverna känner hon gensvar. I övrigt tas hon för given. Miss Cole är svart i en nästan helvit omgivning, och hon vet att vad hon än gör, kommer hon här att alltid först och främst vara svart. Som i förbifarten åsamkade förödmjukelser påminner henne. På cupcakedagen räcker lilla Brett artigt upp handen: ”Min pappa har sagt att jag inte ska äta något ni rört.”

Miss Cole tystnar. Finner sig: ”Well, då blir det mer till oss andra, eller hur?”

Chris Wares figurer brukar kämpa med sig själva. I avsnittet om miss Cole är det rasismen som inger en känsla av hopplöshet.

Livet är tungt i Chris Wares böcker. Ändå är det enormt lustfyllt att förlora sig i hans labyrintiska verk. De är lysande belägg för Stanley Kubricks utsaga om konst: ”Ett konstverk är alltid stimulerande och aldrig deprimerande, vad ämnet än är.”

