Europarådets filmfond Eurimages ger 475.000 euro till Amanda Kernells film ”Charter” som just nu är under produktion. Filmen kretsar kring en vårdnadstvist och spelas in på platser i Norrland, men även på en charterort.

På sitt möte i Bulgariens huvudstad Sofia enades Eurimages (European Cinema Support Fund) om att stödja totalt 12 fiktiva, två dokumentära och två animerade filmprojekt med en sammanlagd summa av 5.200.000 euro. ”Charter” var det enda svenska filmprojekt som bevilijades stöd. Filmen fick också näst högst betygsranking av alla bedömda projekt.

Regissören och manusförfattaren Amanda Kernells senaste film var den kritikerhyllade ”Sameblod” (2017), som fick fyra Guldbaggar och även belönades med DN:s kulturpris 2018.