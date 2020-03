Det är pestens fel att världens mest kända kärlekshistoria slutar i tragedi och dubbla självmord.

Den som någonsin sett Shakespeares ”Romeo och Julia” kanske inte tänker på det. Men anledningen att de unga älskarna tar livet är sig är att munken Broder John inte hinner fram med brevet till Romeo, där det avslöjas att giftet Julia ska dricka bara orsakar skendöd. På väg till Romeo fastnar Broder John nämligen i karantän eftersom man misstänker att han bär på böldpest. Och brevet kommer aldrig fram. Och i sorg över Julias förmodade död tar Romeo livet av sig.

Shakespeare följdes av pesten hela sitt liv. Den härjade i hans hemstad Stratford-upon-Avon och tog livet av hans två yngre syskon. Den fick teatrar att stänga, vilket tvingade Shakespeare att stanna hemma och fokusera på skrivande snarare än att resa runt med sitt teatersällskap, och under åren 1605–1606 i karantän skrev han några av teaterkonstens mest kända klassiker: ”Kung Lear”, ”Macbeth” och ”Antonius och Cleopatra”. Dessutom tog pesten livet av de konkurrerande teatersällskapen och gav Shakespeare ohotat utrymme.

Det berättar Frank M Snowden, professor i medicinhistoria vid Yale, som har studerat hundratals års utveckling av epidemier och pandemier; från böldpest och smittkoppor till hiv och sars. Sitt kunnande har han sammanställt i boken ”Epidemics and society. From the black death to the present”. I den kan man läsa hur epidemier och pandemier genom åren har präglat kulturhistorien och inspirerat bildkonsten, arkitekturen och populärkulturen.

– Extremtillståndet som farsoterna skapar blottar oss själva och världen, vår relation till andra människor, vår relation till Gud. De skapar flera djupa etiska, moraliska och religiösa frågor, säger han.

Men det måste inte ske genast. Ibland kan inkubationstiden mellan farsot och verk sträcka sig över hundratals år.

– Titta på ”Sjunde inseglet” från 1957, där Ingmar Bergman plågades av det kalla krigets fasa för kärnvapenkrig. När han föreställde sig undergången var böldpesten det som låg närmast till hands för att gestalta en världsomspännande apokalyps. Och strax efter andra världskrigets slut använde Camus pesten som metafor för nazismens och fascismens invaderande kraft i sin roman ”Pesten”. Så även samtida idéer om apokalypsen använder pesten som motiv.

I Snowdens bok beskrivs hur de många verken om smittsamma sjukdomar på senare tid – som ”Outbreak”, ”Contagion”, ”28 dagar senare” – fick det amerikanska smittskyddsinstitutets chef David Satcher att mynta begreppet ”CNN-effekten”: ett fenomen som innebär att allmänheten upplever sig vara i större fara än de i själva verket är, eftersom de skrämts upp av filmerna.

Snowden tror dock inte att det är på grund av en popkulturell skrämselpropaganda som världen reagerar så extremt på coronaviruset, trots att det av en del anses mindre farligt än svininfluensan för tio år sedan. Han ser snarare effekten som politiskt betingad.

– Det är krafter på sociala medier och politiska partier på högersidan som underblåser rädsla och panik och splittrar den internationella gemenskapen. De gör det genom att främja främlingsfientlighet och ren rasism. Flera europeiska länder kallar det ett problem orsakat av invandring, jag läste italienska tidningen Il Tempo att flyktingar på Roms gator utmålas som skyldiga till spridning. Det finns en enorm mängd främlingsfientlighet riktad mot kineser och asiatiska personer världen över. USA:s president kallar det ”ett utländskt virus”.

Det är en stigmatisering av ”den andre” som genljuder i världshistorien, säger Snowden.

– I det pestsmittade Europa stängdes städerna och de oönskade elementen rensades bort. Man kunde se ren antisemitism, pogromer, vad man i dag skulle kalla etnisk rensning. Kvinnor brändes på bål som häxor. Det här är en ständig frestelse som löper som en röd tråd genom epidemiernas historia.

Den som glömmer det förflutna är dömd att upprepa det, brukar det sägas. Kanske är det just det vi ser nu: när land efter land stänger sina gränser i förhoppningen att isolera smittan visar det att man inte lärt sig någonting sedan böldpesten på 1400-talet, säger Snowden och pekar på begynnelsen för folkhälsa som vetenskaplig disciplin i Europa. Då infördes karantän och stängda stads- eller nationsgränser för resande utifrån. Att upprätta skiljelinjer mellan länder på grund av smitta är alltså inget nytt.

– Problemet med att göra samma sak på 2000-talet är att våra samhällen har skapat en bördig grogrund för sjukdomarna genom vår enorma folktäthet i städerna och vår snabba förflyttning av människor med flygplan. Bakterier och virus respekterar inte nationsgränser, vi skyddas inte av bålverk och gränser.

– Vi måste inse att vi alla drabbas, och den insikten har WHO vädjat om till världen redan från början av coronakrisen: gränser kan köpa dig lite tid, men inte mer än så. Lösningen som verkligen behövs är internationella samarbeten och att använda vetenskapligt kunnande.

Men kanske har någonting ändå förändrats i tumultet som coronaviruset inneburit. I Kina skapas just nu historia, när medborgarna öppet visar sitt missnöje mot regimen, på grund av dess försök att inledningsvis förminska virusets betydelse och tysta de läkare som försökte varna. Hashtaggen ”Vi kräver yttrandefrihet” trendade på kinesiska sociala medier och fick 1,5 miljarder visningar innan den censurerades.

Virus har en förmåga att förstärka spänningar i samhället och söndra gamla strukturer, säger Snowden. Han nämner gula febern och slavrevolutionen på Haiti 1803 som exempel.

– Eftersom det var en fransk koloni skickade Napoleon sin mäktiga armada dit för att krossa upproret. Men invånarna på ön hade hunnit utveckla immunförsvar mot gula febern som rådde där, vilket de franska soldaterna inte hade. Revolutionens ledare Toussaint Louverture utnyttjade det som en gerillataktik genom att lura in soldaterna i smittade områden. Den franske kommendören skrev hem till Paris att ”80 procent av min armé har dött i gula febern, resterande 20 procent är i konvalescens och odugliga i strid”.

Så fransmännen fick överge Haiti, som därmed blev den första svarta republiken någonsin. Och utan sin närvaro på Haiti kunde fransmännen inte bibehålla sin militära makt i Amerika vilket ledde till det så kallade Lousianaköpet, där fransmännen sålde av sina femton delstater till Thomas Jefferson 1803, vilket fördubblade Amerikas storlek.

På kort tid har coronaviruset utdelat det ena dråpslaget efter det andra mot globala ekonomin och mot samhällets funktioner. Borde vi ha sett det komma? Förra veckan kunde man på sajten Slate läsa en intervju med manusförfattaren till filmen ”Contagion”, vars pandemiska scenario fått många att dra paralleller till situationen i dag.

Författaren sa då att alla forskare han intervjuade för filmen varnade för att en ny farsot kunde komma snart. Att det bara var en fråga om när.

Inte heller Frank Snowden är särskilt överraskad av coronavirusets uppkomst.

– Ett av de dummaste uttalanden som gjorts hittills under den här krisen var när Donald Trump sa ”Vem kunde ana att något sånt här kunde hända?” Virologer har varnat för hur bräckligt vårt samhälle är för respiratoriska virussjukdomar ända sedan spanska sjukan på 1910-talet. Och vi har haft generalrepetitioner i vår tid med svininfluensan och sars, så coronavirusets utbrott är något vi kunde ha förutspått.

Gång på gång har experterna varnat för att vi inte är förberedda, påpekar Snowden.

– Men i stället har sjukvården skurits ner, och man har skurit i Världshälsoorganisationens budget, och i finansieringen av vaccinutveckling mot olika coronavirus. Man reagerar först när utbrottet skett, och efteråt är allt glömt. Utmaningen så snart den här epidemin slutligen avtar är att se om världen kommer besluta att nej, den här gången ska vi ha en hållbar folkhälsa med ständigt pågående förberedelser.

Konst som inspirerats av epidemier Daniel Defoe I sin reportagebok ”Pestens år” (1722) från böldpestens härjningar i London 1665 beskriver ”Robinson Crusoe”-författaren hur vissa plågades så svårt av sjukdomen att de kastade sig i Themsen för att undkomma smärtan. Pieter Brueghel Den flamländske renässanskonstnärens kanske mest kända verk är ”Dödens triumf” (1562), en målning som visar hur liemannen och apokalypsens fyra ryttare skördar människoliv. Sägs skildra tillvaron i pestens tid på 1500-talet. John Keats I Keats poem ”Den vackra damen utan nåd” tar sig tuberkulos och döden skepnad av en förförisk kvinna, en femme fatale: förtrollande och oemotståndlig. Först efter att Keats alter ego förförts av kvinnan inser han sitt bittra öde. Giacomo Puccini och Giuseppe Verdi Båda operastyckena ”La bohème” och ”La traviata” låter lungsjuka kvinnor, Mimi respektive Violetta, få viktiga roller. Harriet Beecher Stowe Klassikern ”Onkel Toms stuga” är en berättelse om slavarnas förhållande i Amerika, men också en om sjukdom. Beskrivningen av Lilla Evas död i tuberkulos är poetisk och minst sagt förskönande, en ”andens lugn likt det man känner i höstens ljusa, milda skogar”. Santa Maria della salute och Scuola di san Rocco Pesten påverkade även arkitekturen i Europa, och därmed hela den venetianska stadssilhuetten. När Venedig drabbades av pesten 1630 byggdes kyrkan Santa Maria della salute, Hälsans Sankta Marias basilika, till Jungfru Marias ära i hopp om att epidemin skulle få ett slut. Även byggnaden Scuola di san Rocco byggdes till Sankt Rochus ära, de pestsjukas skyddshelgon. Charles Dickens Smittkoppor är epidemin som dominerar i Dickens följetong ”Bleak house” (1852–1853), där huvudpersonen Esther Summerson smittas efter att ha tagit hand om pojken Jo. Anton Tjechov Den ryske novellmästaren och dramatikern skrev alla sina mest kända verk under tiden han var sjuk i tuberkulos: ”Ivanov” (1887–1889), ”Måsen” (1896), ”Onkel Vanja” (1897), ”Tre systrar” (1901), och ”Körsbärsträdgården” (1904). Bara den förstnämnda handlar uttryckligen om tbc, men alla har sjukdomens invalidism som ett dolt självbiografiskt tema där huvudpersoner är fångade i en väntan på något som ska ske bortom deras kontroll. Nicolas Poussin Den franske konstnären målade 1630 tavlan ”Pesten i Ashdod” som blivit berömd för scenen där en man rycker ett hungrigt spädbarn ur sin döda mammas armar för att barnet inte ska få i sig den smittade bröstmjölken. Henri de Toulouse-Lautrec Tavlan ”Poudre de riz” visar en ung kvinna som ska sminka sig med rispuder för att huden ska få den tidens rätta tuberkuloschica blekhet. Baz Luhrmans film ”Moulin rogue” skildrar också, genom Nicole Kidman, den sköra skönheten som kom att förknippas med tuberkulos i franska konstnärskretsar. Visa mer

