Fallet ASAP Rocky – detta har hänt hittills

I början av juli befann sig ASAP Rocky i Sverige för att uppträda på festivalen Smash på Stockholms stadion. Det stora samtalsämnet inför konserten handlade dock om allt annat än den berömde artistens musik.

Den amerikanska nöjessajten TMZ hade nämligen dagen innan publicerat ett videoklipp från Hötorget i centrala Stockholm. Den korta filmen visar hur ASAP Rocky greppar tag om en ung man och kastar i väg honom mot trottoaren. Strax därpå publicerade artisten ett eget mobilklipp där han och hans stab i vänskaplig ton uppmanar den unga mannen och hans vän att lämna gänget i fred.

Sent på kvällen den 2 juli, strax efter att ASAP Rocky slutfört sin konsert på Stadion, förhördes han av Stockholmspolisen. Dagen därpå anhölls artisten och tre av hans medarbetare, på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel.

Fallet blev snabbt en riksnyhet och alla svenska medier rapporterade nästintill dagligen om händelseförloppet. Några dagar senare beslutade Stockholms tingsrätt att ASAP Rocky skulle häktas. Domstolen motiverade beslutet med att det förelåg flyktfara, det vill säga en risk för att de fyra männen skulle fly eller på annat sätt undvika ett eventuellt straff. I samband med detta avskrevs misstankarna mot en av artistens medarbetare. Misstankegraden mot de tre övriga sänktes till misshandel av normalgraden.

ASAP Rocky. Foto: Swan Gallet/WWD/Shutterstock

Samtliga nekade till brott och trots att deras advokater omgående överklagade häktningsbeslutet, först till Svea hovrätt och därefter till Högsta domstolen, avslogs begäran vid båda tillfällena.

Även de amerikanska medierna började alltmer intressera sig för fallet. Fem dagar efter att ASAP Rocky uppträtt på Stadion uppgav flera internationella sajter, med svag källhänvisning, att den amerikanska artisten satt frihetsberövad under chockerande och ”inhumana förhållanden”. Maten var oätlig, avföring kastades innanför häktets väggar och om nätterna sov artisten utan täcke på en yogamatta.

Dessutom fick ASAP Rocky stöd av flera av sina artistkollegor. Längst av alla gick hans vän Tyler the Creator som twittrade: ”Aldrig mer Sverige för mig, någonsin.”

Fredrik Wallin, chef för Kronobergshäktet, dementerade de häpnadsväckande ryktena och påpekade bland annat att även personalen på häktet drack samma kommunala dricksvatten som världsartisten.

Vid det här laget hade ASAP Rocky redan tvingats ställa in två inplanerade konserter i Polen samt Storbritannien. Via artistens stab kom snart ett officiellt meddelande: ASAP Rocky ställer in samtliga framträdanden under juli månad. Ungefär samtidigt begärde åklagaren förlängd åtalstid och ASAP Rocky omhäktades.

Nu utvecklades fallet från ordinär misshandel till att bli en politisk och diplomatisk angelägenhet. Mark Brzezinski, USA:s tidigare ambassadör i Sverige, kontaktade utrikesdepartementet samt kungahuset och uppmanade dem att släppa artisten. Några dagar senare bekräftade UD att USA:s biträdande utrikesminister Carl Risch befann sig i Sverige för att träffa representanter för den svenska regeringen.

Under en presskonferens i Vita huset kommenterade dessutom president Trump för första gången situationen. Han kallade Sverige för ”ett fantastiskt land” och lovade att han skulle ”prata med dem”. Strax därpå twittrade Trump att han skulle ringa till ”Sveriges mycket begåvade statsminister för att se vad vi kan göra för att hjälpa ASAP Rocky. Väldigt många skulle vilja ha en snabb lösning på det här”, skrev han.

Enligt statsministerns pressekreterare var samtalet ”vänligt och respektfullt”. Samtidigt framhöll Stefan Löfven att ”det svenska rättsväsendet agerar självständigt, utan inblandning av regeringen”.

Den 25 juli meddelande åklagaren att ASAP Rocky och två av hans medarbetare åtalas för misshandel. Fem dagar senare inleddes den första av tre rättegångsdagar. På grund av det stora mediala och publika intresset flyttades huvudförhandlingen till säkerhetssalen vid Stockholms tingsrätt. På plats i rättssalen fanns bland andra den amerikanska toppdiplomaten Robert O'Brien, vars vistelse skedde på begäran av Vita huset.

Ett stort medieuppbåd bestående av både svenska och internationella medier rapporterade detaljerat från rättegången. Först under rättegångens andra dag vittnade ASAP Rocky med egna ord om slagsmålet vid Hötorget. ”Jag vill bara ha mitt namn rentvått, och rättvisa för alla”, sa han.

Den 2 augusti meddelade tingsrätten sitt beslut: ASAP Rocky och de övriga åtalade släpps på fri fot i väntan på dom i fallet. Bland anhöriga i rättssalen utbröt jubel och glädjetårar. Två timmar senare lyfte artisten mot USA i ett privatplan.

Domen meddelas onsdag eftermiddag den 14 augusti. Åklagaren yrkar på att artisten ska dömas till sex månaders fängelse.