”Falsk identitet”-skaparen: Coronapandemin ett fiasko för underrättelsetjänsterna

Femte säsongen av ”Falsk identitet” startar med en sexchock. I öppningsscenen har agenten Raymond Sisteron lagt sin benprotes på sängkanten för att ägna sig helhjärtat åt samlagsställningen som folkhemsmodset Kenta Gustafsson försökte sälja in till svenska folket i Melodifestivalen 1980 med hjälp av en t-tröja med tryck: ”Try it you’ll like it 69”. Även om den sammetsögda agenten tvingas avbryta akten för att ta ett akut jobbsamtal har vi fattat poängen: franska spioner är också människor.

– Oui! Under de fyra första säsongerna stannade vi alltid vid agenternas sovrumsdörr, men nu tog vi oss friheten att också vara med dem i sängen. Det var ett sätt att utforska deras mer intima sidor och ta död på den här klichén inom spiongenren att sex bara är ett verktyg för att manipulera andra, säger serieskaparen Eric Rochant på en videolänk till Paris.

Som många andra landsmän sitter han i strängt reglerad coronakarantän i hemmet. Han väntar på slutförhandlingar kring ett nytt hemligstämplat projekt och är ändå vid gott mod – ”vi författare är vana vid att sitta ensamma i förvar”. En minut före den avtalade intervjutiden dyker det upp en leende emoji från ”Eric” som vinkar diskret i Skypeprogrammet på min datorskärm. Det känns som om det skulle kunna vara som hämtat från serien som genomsyras av en diskret humor trots att det är tv-historiens mest realistiska spionserie.

Humorn är också en av förklaringarna till att hans agenter med fiktiva identiteter som döpts efter svordomar i Tintin har gjort dundersuccé långt utanför Frankrike. ”Falsk identitet” har rekryterat miljoner lojala fans världen över och är numera den mest spridda franska serien någonsin.

Ändå känner sig Rochant färdig med DGSE, Frankrikes motsvarighet till amerikanska CIA och ryska FSB.

– Fem säsonger känns precis lagom, se till exempel på serier som ”The wire” eller ”Boardwalk empire”. Jag ville sluta innan jag tvingades bända min entusiasm, säger Eric Rochant som hädanefter enbart kommer att fungera som exekutiv producent för serien.

För Rochant handlar femte säsongen om att samla och sy ihop många av de trassliga handlingstrådarna från de tidigare säsongerna. Framför allt den stora röda tråden med den enigmatiska agenten Malotru, (Mathieu Kassovitz) som är seriens blödande hjärta. Fjärde säsongen slutade med en cliff hanger där Malotru ligger utslagen och neddrogad i ett brinnande hus i Ukraina.

– Den stora frågan var förstås: vad gör vi med Malotru? säger Rochant som verkar inspirerad av sin bångstyriga toppagent som hotar systemet genom att bryta mot dess heligaste regler.

– Ja, min sista säsong som manusförfattare handlade om att slå sönder hela systemet, att vi skulle frigöra oss från våra egna regler, leka med tillbakablickar och utforska nya hörn av rummet.

Redan i öppningen av femte säsongen tvingas franska DGSE krishantera en sensationell nyhet som blivit viral – att de själva skulle ha gett CIA tillåtelse att döda en fransk agent i Ukraina. Är det en mullvad som läckt sanningen eller en ännu en lyckad rysk desinformationskampanj?

– Jag var intresserad av att utforska hur en underrättelsetjänst agerar när den tvingas hantera mörka hemligheter som dragits fram i ljuset. Vilka blir effekterna för agenterna? Jag tänker till exempel på verkliga fall som Edward Snowden, mullvadar som har arresterats eller operationer som gått snett, säger Rochant som i nya säsongen gör en referens till den mördade saudiska journalisten Jamal Khashoggi.

Precis som tidigare fortsätter serien att spegla det maktspel som pågår i världen.

– Jag ville utforska nya geostrategiska fält som Saudiarabien/Israel/ USA på den ena sidan och Iran/Ryssland på den andra. Men jag är också väldigt intresserad av att skildra det pågående cyberkriget som är svårare att förstå eftersom det inte finns någon fysisk frontlinje, säger Eric Rochant.

Som manusförfattare tog han sig också friheten att skriva in sig själv i manuset. I ett par scener gör han en cameoroll som hanterare åt en ung fransk agent i Kambodja.

– Fast det var inget planerat, mest en nödlösning. Det var billigare än att flyga in en skådespelare till Kambodja och jag kunde ju redan replikerna, ler Rochant som alltid finputsar manuset in i det sista.

– Det var intressant att uppleva skådespelarnas värld inifrån. Jag insåg att man verkligen måste vara galen och ha en mycket speciell neuros som är…eh...delikat, skör och sällsynt. Hela kärnan i bra skådespeleri är förmågan att helt glömma bort sig själv och kunna ”tänka repliken” innan de säger den. Vem som helst kan lära sig en replik utantill och säga den på ett mer eller mindre naturligt sätt, säger Rochant som ger ett lite blygt intryck och tycks ha ett ego som gillar att ligga lågt.

Här finns också en naturlig länk mellan spioneri och skådespeleri.

– Spionerna i serien måste tro på sina egna liv, sina legender, som vore de helt sanna. Man ljuger alltid bättre när man själv tror på sina lögner. Men, som vi vet är ju detta också väldigt farligt när det handlar om politiker, konstaterar han.

Han menar att kärnan i all fiktion är en jakt på sanningen.

– När man är en ung man vill man veta hur det är att vara med en kvinna, man går på bio för att se hur man kysser en flicka. När jag var 13 år fick jag svaret i romantiska komedier eller till exempel Woody Allens filmer.

Jag gör inte ”Falsk identitet” för att jag älskar agenter utan för att serien handlar om oss själva – dig, mig och vår komplexa värld.

Efter drygt fem år med ”Falsk identitet” är han innerligt trött på att han stämplats som någon slags utpräglad ”spionälskare”.

– Tror du att John Ford, Howard Hawks och Preston Sturges gjorde västernfilmer för att de älskade cowboyer så mycket? säger Rochant och svarar genast på sin egen fråga:

– Nej, för att västerngenren är en arena, en metafor för att utforska människan och världen. Jag gör inte ”Falsk identitet” för att jag älskar agenter utan för att serien handlar om oss själva – dig, mig och vår komplexa värld. Men, det ska medges, spioner i en geopolitisk värld är en ovanligt fantastisk metafor, säger han nöjt.

Han menar att coronapandemin är ett gigantiskt misslyckande för världens underrättelsetjänster.

– Jag är väldigt förvånad över att ingen kunde se pandemin komma och att vi har så lite underrättelseinformation om exakt hur allting gick till. Efter denna dyrköpta läxa är jag övertygad om att underrättelsetjänsterna kommer att trappa upp sitt arbete kring virologi och hälsa. Och, vid sidan av Ryssland, så tror jag att Kina kommer att bli den nya stora måltavlan för västvärldens agenter.

Så kan man anta att Kina är nästa geopolitiska måltavla för agenterna i nästa säsong av ”Falsk identitet?

– Jag skulle absolut råda dem att göra det, även om alla vet att det inte är någon barnlek att spionera på Kina. Men de har full frihet att göra vad de vill. Jag vill att de som tar över får göra en omstart och uppgradering av hela serien snarare än en säsong 6 som fortsätter i samma stil.

”Falsk identitet 5” sänds i 10 avsnitt med premiär i svtplay 02.00 och i SVT 1 den 23.00 den 1 maj.

