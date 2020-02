Fan fiction är inte längre ful-litteratur och har funnits i århundraden

Så kallad fan fiction har så smått börjat bli rumsren, efter att länge ha setts över axeln av kulturetablissemanget. Förra året firade sajten Archive of Our Own – eller AO3 – tioårsjubileum. Där hittar man över fem och en halv miljoner olika berättelser, skrivna av amatörer, som spinner vidare på etablerade verk av allt ifrån JK Rowling och Astrid Lindgren till Roberto Bolaño och Virginia Woolf. Men särskilt JK Rowling, med 4 693 träffar om man söker i arkivet.

Men fan fiction är ingen företeelse som uppstått i de sentida digitala miljöerna. Shannon Chamberlaine i The Atlantic påminner om att fan fiction är i princip lika gammal som romanen i sig. Jonathan Swifts ”Gullivers resor” från 1726 gav upphov till mängder av mer eller mindre skabrösa vidareskrivningar, där man bland annat satte sjöfararens försmådda hustru i centrum. Samuel Richardsons moralistiska brevroman ”Pamela” (1740) fick många att skriva egna varianter, som var betydligt mindre moralistiska, ja, rentav snuskiga.

På samma sätt som dagens fan fiction ofta spelar med identitet och sexualitet (Harry Potters och Draco Malfoys erotiska förhållande är ett vanligt tema) fungerade tidigare seklers vidareberättande som frigörande säkerhetsventiler för framför allt unga kvinnor.

Och på samma sätt som i dag blev några av vidareskrivarna så småningom etablerade författare. Henry Fielding kan sålunda ses som en 1700-talsvariant av E L James – vars ohyggligt populära 50 nyanser-böcker ju började som fan-fiction kring Stephenie Meyers Twilightserie. Fan fiction fungerar alltså också som ypperlig skrivarskola, med en sträng men uppmuntrande läsarskara.