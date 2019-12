Fanatiska fans förgiftar kulturen

Innan en 28-årig man gick in i en moské i Christchurch, Nya Zeeland, och mördade 51 människor i maj livesände han ett videomanifest som avslutades med uppmaningen ”Prenumerera på Pewdiepie!”.

Pewdiepie, den svenske youtubaren Felix Kjellberg, har tidigare anklagats för rasism och antisemitism och för att dra till sig ljusskygga följare (Disney sade upp samarbetet med honom efter att han betalat två personer att hålla upp skyltar med texten ”Död åt alla judar”). Som ett ställningstagande meddelade Kjellberg därför i september att han skulle donera en halv miljon kronor till Anti-defamation league, ADL, en organisation som motarbetar antisemitism och diskriminering.

Pewdiepies fans – som har sagts representera det sämsta i datorspelskulturen – har jobbat hårt för honom men har också tvingat den svenske youtubaren att ändra sina beslut. Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet/TT

Det ville dock inte hans fans, som kallar sig själva The Bro Army. Efter en proteststorm i hans kommentarsfält, som även innehöll konspirationsteorier om att Kjellberg utpressats av ADL, valde han att dra tillbaka sin donation.

Exemplet är intressant, inte minst för det mandat som Kjellberg ger sina fans. Det är heller inte första gången de rycker ut till vad de anser vara hans ära: I december förra året hackade de 50.000 skrivare på kontor världen över som programmerades att spotta ur sig dokument med budskapet ”Prenumerera på Pewdiepie”.

Hans följare kallas ofta ”toxiska”, giftiga, och sägs representera det sämsta med datorspelskulturen. I en omröstning på New York Magazines sajt Vulture utsågs The Bro Army rent av till den värsta fanskaran på hela internet.

– Det har alltid funnits diskussioner om att det är ohälsosamt att vara ett fan, det ligger i själva ordet som bygger på ”fanatiker” – någon som inte är vid sina sinnens fulla bruk. Så det har förekommit tidigare, men gnället har blivit mer uppmärksammat och fått större genomslag tack vare nätet: det är lättare att dödshota nu än förr, det lättare att få folk att delta i stora hatkampanjer, säger DN-medarbetaren Fredrik Strage som skrivit boken ”Fans. En bok om besatthet”.

Redan 1800-talspianisten Franz Liszt hade fanatiska fans. Foto: Alfredo Dagli Orti/REX

Strage har själv blivit mordhotad av fans. Efter en kritisk konsertrecension av emopopbandet Good Charlotte fick han ett brev där det stod han skulle dö.

– Men det var skrivet på rosa brevpapper, vilket gjorde att hotet förtogs lite av det gulliga i det.

Idoldyrkan och besatta anhängare är som sagt ingenting nytt. När Charles Dickens anlände till New York 1841 stormades han på kajen av uppbragta läsare som ville veta hur följetongen ”Den gamla antikvitetshandeln” skulle sluta. 1844 myntades begreppet ”Lisztomani” – alltså 121 år innan någon pratade om ”Beatlemania” – för att beskriva hysterin som uppstod kring kompositören Franz Liszts konserter, där publiken slogs om en kvarglömd handske eller en brusten pianosträng.

När Arthur Conan Doyle blev trött på sin hjälte Sherlock Holmes vägrade hans läsare att acceptera det. Efter år av protester återupplivade han sin detektiv. Foto: Rights Managed

När Arthur Conan Doyle lät ta livet av Sherlock Holmes i en följetong i tidningen The Strand 1893 svarade fansen genom att i tusental säga upp sina prenumerationer så att tidningen i ett enda slag plötslig befann sig på fallrepet. Unga män tågade runt i London med svarta sorgbindlar runt armarna och startade klubbar för att tvinga tillbaka mästerdetektiven i livet. Mycket riktigt blev trycket för stort: tio år senare återuppstod Holmes i novellen ”Det tomma huset”, men redan året dessförinnan gavs ”Baskervilles hund” ut, som utspelar sig innan Holmes dödsfall.

Dokumentären ”Leaving Neverland”, där Michael Jackson anklagas för sexuella övergrepp på minderåriga, fick hans fans att gå ut i protest. Foto: Henning Kaiser

Fans som påverkar en upphovsperson genom att organisera sig har i dag blivit en bärande del av vår kultur, inte minst med internets intåg. Efter dokumentären ”Leaving Neverland”, med anklagelser om pedofili mot Michael Jackson, stämde flera Jackson-fanklubbar två män som i dokumentären hävdar att de utsatts för övergrepp av superstjärnan. Fansen anordnade även protestdemonstrationer utanför den tv-kanal som visade dokumentären i England, med plakat som ”Facts don’t lie, people do”.

När den sista säsongen av ”Game of thrones” pågick blev många tittare gravt missnöjda med manusförfattarna David Benioff och DB Weiss behandling av seriens karaktärer och handling. Därför startades en namninsamling på nätet för att hela säsongen skulle spelas in på nytt. Ett ganska magstarkt krav på en säsong som kostat 900 miljoner kronor att spela in, men uppropet samlade 1,7 miljoner underskrifter.

När Daenerys Targaryen förvandlades till en mordbrännande despot i sista avsnittet av ”Game of thrones” samlade tittarna in 1,7 miljoner underskrifter i protest mot sista avsnittet av tv-serien. De krävde att det skulle spelas in igen med ett annat slut.

Manusförfattarna blev så avskydda att de ställde in sitt framträdande på nördmässan Comic Con i somras, och valde dessutom att hoppa av sitt uppdrag att skapa en ny ”Star wars”-trilogi: enligt källor till The Hollywood Reporter berodde det på ångesten över att behöva uppleva samma behandling från en ny fanskara. ”Vem vill gå igenom det igen? Inte de i alla fall”, säger en källa till tidningen.

Skådespelaren bakom Star Wars-figuren Jar Jar Binks har sagt att han övervägde att ta sitt liv på grund av allt hat hans fumliga figur fick ta emot. Foto: Lucasfilm/Kobal/REX

”Star wars” är ett exempel där fansens genomslagskraft bidragit kraftigt till att anhängare nu hörsammas av produktionsbolagen. Efter att George Lucas kritiserats för att i sin trilogi 1999–2005 missförstått sin egen skapelse (hatet blev så intensivt att personen som spelade den utskällda karaktären Jar Jar Binks övervägde att ta sitt liv), fick fansen sin vilja igenom. När Disney köpte ”Star wars”-franchisen plockades Lucas helt bort från den kreativa processen och allt man producerat sedan dess har handlat om att blidka fansen: den första filmen i nya trilogin, ”The force awakens” (2015), var så dogmatisk att den var en blåkopia av originalfilmen från 1977.

Vissa menar att fansen helt har kapat samtidskulturen. I en artikel i The New Yorker erkänner en filmproducent att man alltid ställer sig frågan ”Är fanbasen så stor och så viktig för biljettintäkterna att vi måste ändra något för att hålla dem glada?” Som exempel nämns filmatiseringarna av ”Turtles” och tv-spelsfiguren ”Sonic” där man försökt förnya ursprungsberättelsen; i det senare fallet reagerade fansen så kraftigt på igelkottens utseende i trailern (”VARFÖR GAV NI HONOM MÄNSKLIGA TÄNDER?”) att figuren skickades tillbaka till ritbordet, designades om helt, och filmens premiär sköts upp ett halvår.

Sonic visar inte mänskliga tänder längre. Foto: Paramount Pictures

Bråken om ”Sonic”, ”Turtles” eller ”Ghostbusters” beror på att de alla är nya versioner av gamla berättelser. Fredrik Strage jämför det med hur olika kyrkor bråkar om hur gamla texter ska tolkas.

– Det bibliska begreppet ”kanon” förekommer ju numera flitigt när man diskuterar vad som ska finnas med och inte i filmerna och serierna. På så sätt påminner ”Sonic”-fansens agerande om en extremistisk religiös reaktion. Den som vuxit upp med ”Star wars” älskar det lika innerligt som en jude älskar Torahn.

Så stort har intresset för fansens mobilisering blivit att det skrivs lika mycket om debatten som om verken.

– Titta på ”Joker” där striden mellan olika fraktioner, inte bara mellan ”Batman”-fansen, blivit mer uppmärksammad än själva filmen. Det påminner om Martin Kellermans ”Rocky”-stripp där någon frågar om han sett Ruben Östlunds film ”Play” ännu: ”Nej, men jag håller på att läsa om debatten, så säg inget om filmen för jag vill inte få debatten spoilad.”

Även det politiska klimatets hatmiljö färgar fansens aktioner. I förra ”Star wars”-filmen ”The last jedi” hade Kelly Marie Tran, en skådespelerska med vietnamesiskt ursprung, en bärande roll. Som första icke-vita kvinna i en ledande roll i filmserien blev hon måltavla för en koordinerad attack med rasistiska motiv. Hatstormen fick henne att radera alla sina inlägg på Instagram och lämna Twitter. Men i en studie utförd av forskare vid Universitetet i södra Kalifornien, USCA, visade det sig vara en påverkansattack som förmodligen hade väldigt lite med faktiska fans att göra: mer än 50 procent av kontona var botar, troll eller politiska aktivister med högerextrema intressen. ”En stor del av användarna verkar vara ryska troll”, kom studien fram till.

– I fandebatter märks när folk inte är så pålästa utan bara har kidnappat en fankultur. Man kan se samma tendens på artisten Morrisseys fansida, där massa tangentbordskrigare försvarar att han gillar högerextrema sajten Breitbart. De är inte fans av honom utan av något annat, säger Strage.

Tre exempel där fansen påverkat ”Jericho” Hur mycket vägde fansens kärlek till tv-serien ”Jericho”? Svar: 20.000 kilo. I protest mot att serien skulle läggas ner efter första säsongen startades kampanjen ”Nuts for Jericho” där fans köpte och postade sammanlagt 20 ton jordnötter till tv-bolaget CBS. Kanalen såg inget annat val än att lyssna på fansen. ”Vi räknar med att ni uppbådar samma gräsrotsenergi och volym som ni har visat de senaste veckorna”, skrev man i ett pressmeddelande. Det blev ytterligare tre säsonger. ”Rick and Morty” Polisen fick rycka ut för att lugna upprörda fans till animerade tv-serien ”Rick and Morty” efter att de stormat McDonald's-restauranger i jakt på en särskild Szechuan-sås som omtalas i serien, och därför återinfördes under en enda dag på McDonald's. Efterfrågan blev så stor, och kampanjen så hetsig, att hamburgerkedjan till slut fick föra in såsen i det ordinarie segmentet. ”Sonic the hedgehog” Trailern till filmen om tv-spelsfiguren Sonic the Hedgehog fick nätet att rasa över hur olik filmkaraktären var sin förlaga. Filmens regissör, Jeff Fowler, tvingades gå ut på Twitter för att bemöta kritiken och lova en omgörning. ”Tack för stödet. Och kritiken. Budskapet är tydligt... ni är inte nöjda med utseendet och ni vill ha ändringar. Det kommer att hända”, skrev han. Filmens premiär flyttades därför från september i år till februari 2020. Visa mer

Men massan kan även vända sig mot sin idol. Sångerskan Zara Larsson, som byggt en identitet som feminist och förespråkare för allas lika värde, anklagade make up-influeraren James Charles för att ha försökt stjäla hennes pojkvän och hånade honom för att han aldrig skulle kunna göra det. Men det retade upp hennes följare som menade att hon ägnade sig åt homohat. Larsson postade därpå ett långt inlägg på sociala medier där hon bad om ursäkt för att hon ”gett homofoba människor skäl att tro att alla hbtq-personer är rovdjurslika”.

Även Madonna har fått se sina anhängare byta sida. I mitten av november stämdes stjärnan av fans i Florida eftersom hennes konsert startade två timmar efter den utsatta tiden.

Fredrik Strage menar att det är ett ”kunden har alltid rätt”-tänk som blivit norm bland fans i dagens on demand-samhälle, där man är van vid en omedelbar behovstillfredsställelse.

– Man förväntar sig valuta för pengarna: startar inte konserten i tid så har du rätt få pengarna tillbaka. Det är en kommersialisering som gör att hela den sjaviga rockromantiken tyvärr försvinner. Det är som att klaga på att det tar lång tid att få in maten på restaurang eller att ett yogapass börjar för sent. För mig brukar peppen snarare öka inför att spelningen ska sätta i gång om artisten inte går på i tid.

Äganderätten som många fans känner för ett verk eller en person har sin förklaring, säger Strage: om man investerar tillräckligt mycket känslor i något så betraktar man objektet som del av sig själv och känner en moralisk äganderätt till det.

– Det är något som författare och konstnärer ofta säger när de har släppt något: ”Det här verket tillhör inte mig längre, det tillhör folket.” Fortsätter man tanken i den riktningen så blir det som att folket verkligen äger det, då slutar det som i Stephen Kings roman ”Lida” där författaren kidnappas och får fötterna brutna när boken inte slutar som hans fans vill.

Psykopaten i Kings ”Lida” baserades på John Lennons mördare Mark Chapman, en psykiskt sjuk beundrare som bara minuter före mordet fått Lennons autograf. Men när konsten imiterar livet så kan livet snart imitera konsten: kort efter att ”Lida” gavs ut bröt sig en man in i Kings hus och påstod att huvudpersonen i romanen baserats på hans moster. Mannen sade sig ha en bomb och hotade att spränga Kings hus i luften (bomben var i själva verket ett gäng blyertspennor hopvirade med gummisnodd).

Men i någon mån har äganderätten faktisk legitimitet, för vad är en idol utan sina fans? Lisa Ehlin, dokor i digital kultur, säger att det handlar om lojalitet och en genuin vilja att lyfta sitt kärleksobjekt så högt det går. Hon nämner det koreanska popbandet BTS och deras fanskara ARMY (som står för Adorable Representative M.C. for Youth) som exempel.

– ARMY:s intensiva fandom har faktiskt haft en enorm roll i BTS framgång, som varit ganska svår och ryckig. De har så att säga förtjänat en maktposition, eftersom gruppen inte skulle existera utan dem.

Inom koreansk pop – kpop – har fankulturen alltid varit avgörande för ett bands framgångar, och det är en typ av konsumentmakt som vi nu ser manifesterad i västerländsk form där artisten är så gott som livegen, säger Ehlin.

– Varje ny grupp som debuterar i k-pop låter fansen rösta fram namnet på sin egen fanskara, och den är en oerhört central del av gruppens existens på ett sätt som är extremt i västsammanhang. Hela album kan tillägnas fansens kärlek och lojalitet, och idolerna gör sig själv nästan sjuka för att uppfylla och finnas till hands för den typen av kärlek och dedikation, exempelvis att sända en 24-timmars maratonlivestream.

Ariana Grandes fans, Arianators, tvingade bort hennes ex-pojkvän från sociala medier. Foto: Splash News / SplashNews.com

ARMY är ökända för att attackera både de som ogillar bandet och de som inte anses vara tillräckligt hängivna fans. Det är de inte ensamma om: nästan alla stora artister har i dag egna fanskaror. Ariana Grandes fans kallas Arianators och attackerade hennes ex-pojkvän Pete Davidson på nätet tills han lämnade Instagram med orden ”Nätet är en ondskefull plats och den får mig att må dåligt.”

Beyoncés fans Beyhive gav sig på kvinnan de trodde att Beyoncés man Jay-Z varit otrogen med, och även hennes 16-åriga dotter, med meddelanden som ”Din mamma borde dricka blekmedel”.

Nicki Minajs anhängare, The Barbz, mordhotade en skribent som påpekat att Minaj borde utvecklas som textförfattare och de lyckades få kvinnan sparkad från sitt praktikantjobb. Lady Gagas fans Little Monsters jagade bort Ed Sheeran från Twitter sedan de trott att han talat illa om henne i en radiointervju.

Lady Gaga tillsammans med sina fans – Little Monsters. Foto: Unimedia/REX

Så frågan är: Har kändisen något ansvar för hur fansen beter sig? Såvida artisten inte själv uppmanar till aktion tycker Fredrik Strage inte att de ska belastas med skuld, på samma sätt som The Beatles inte kan anklagas för mordet på Sharon Tate för att Charles Manson lyssnat på ”The white album”. Däremot tror han att fans kan lockas och påverkas av kändisens egen personlighet, och att deras agerande i någon mån kan vara en spegling av stjärnans image.

– Artistens attityd är ofta del av det som fansen tycker är coolt, så de vill vara smarta och häftiga på samma sätt, och även dissa folk på samma sätt, säger Strage.

– Men det har även andra sidor: en kille greps efter inbrott hos Lana Del Rey för att stjäla en bok. Det var fint att hennes litterära image reflekterades hos hennes stalker: han stal inga trosor utan gick direkt till bokhyllan för att stjäla hennes böcker om häxkonst.

Är då den ökade konsumentmakten enbart av ondo? Nej, tycker Lisa Ehlin, och menar att det samtidigt visar en mer transparent och ärlig version av vad idoldyrkan alltid har varit: det är fansen som betalar, ger av sin tid, investerar känslor och håller något vid liv.

– Att det finns en tydligare dialog, som också innehåller konflikter och förhandling, är ju ett sätt att frångå den traditionella konsumentrelationen från 1900-talet. Såhär ser fandom ut i dag, och att ”bli kändis” och börja ta sina fans för givna visar att man saknar känsla för samtiden. K-popen är på många sätt extremt problematisk här, men vad den gör är åtminstone att uppmärksamma att makten är delad i många bitar, och alltid under förhandling.