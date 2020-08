Fängslande fotoutställning om hur Vivian Maier sökte sin spegelbild

Konst Vivian Maier Jenny Carlsson Fabriken, Bästekille Visas till och med 1 november Visa mer

Det liknar en nästan osannolik lyckträff: Vivian Maier fångar reflektionen av sitt eget ansikte i en spegel som just håller på att lyftas ner från ett flyttlass hon råkar passera under en av sina dagliga promenader. Flyttbudet som lastar av vänder ryggen till, synbart omedveten om kameraobjektivets blick, medan Maiers ansikte i spegeln borrar sig rätt igenom den vardagliga, stökiga gatuscenen. Fixerar den – just som ett fotografi alltid fixerar det ögonblick som råkar strömma förbi framför linsen.

Om det nu verkligen var så det gick till? Vid närmare betraktande vilar något omsorgsfullt arrangerat över dessa till synes impressionistiska bilder. Vivian Maier hittade sina motiv under långa vandringar längs gatorna i New York eller Chicago, men helst var det just sin egen spegelbild hon sökte – i skyltfönster, i butikers övervakningsspeglar, till och med i bilars navkapslar. Ofta i kompositioner så intrikata att de verkar utstuderade, som sprungna ur någon esoterisk ikonografi.

Maier tycks ha varit en minst sagt udda karaktär, opålitlig, oförutsägbar, rentav elak mot de barn hon anställdes som guvernant åt

Vad Maier själv hade för avsikter med sina bilder vet vi egentligen inte mycket om. Hennes enorma produktion upptäcktes, mer eller mindre av en slump strax före hennes död 2009 – ett material omfattande cirka 120.000 bilder och filmer, varav mycket fortfarande återstår att framkalla och sortera. Ett första urval turnerade här för några år sedan, och nu visar den ambitiösa konsthallen Fabriken utanför Kivik den hittills största utställningen i Skandinavien, som ger en vidgad och delvis ny bild av Maier och hennes verk.

Även här dominerar de snabba, svartvita gatuscenerna och självporträtten av hennes allvarliga ansikte med Rolleiflexkameran, men utställningen innehåller också en serie bilder från Frankrike, där hon hade sina rötter, och en del senare material i färg som ofta har ett mer dröjande, experimentellt uttryck.

Till utställningen hör också en fängslande dokumentärfilm som ger ett minst sagt oväntat perspektiv på Maier som person. Om den också lägger något till bilden av hennes konstnärskap är kanske tveksamt – Maier tycks ha varit en minst sagt udda karaktär, opålitlig, oförutsägbar, rentav elak mot de barn hon anställdes som guvernant åt. Men efter att ha sett den har åtminstone jag svårt att se med samma nyktra blick på detta smått besatta, voyeuristiska samlande av synintryck, ständigt jagande ännu en spegeleffekt, en blick, en oväntad visuell rytmik.

”Dike” av Jenny Carlsson. Foto: Per-Erik Adamsson

Vid sidan av detta gedigna stycke fotohistoria visar Fabriken en mindre utställning med måleri av Jenny Carlsson, som även den imponerar stort. Carlssons originella landskap har en omedelbar, explosiv energi som överraskar med sina starka meditativa kvaliteter. Det gäller särskilt de riktigt stora dukarna, vars suggestiva illusioner av gräsrotssnår och undervattensskogar ger känslan av att se på världen med en insekts eller gäddas blick.

Helt klart värt en omväg, bara det.

