Minnesplats för Marie Fredriksson utanför skivstudio

Marie Fredriksson spelade, liksom en lång rad världsstjärnor, in musik den tidigare anrika EMI-studion i Johanneshov, Stockholm. På gatan utanför den nuvarande skivstudion har det nu skapats en minnesplats för sångerskan.

På Facebook har Marie Fredrikssons management och Roxettekollegan Per Gessle skrivit om minnesplatsen. Den har byggts intill skivstudion mitt emot Skärmarbrinks t-banestation där Roxette-succéer som ”Pearls of passion”, ”Look sharp!” ”Joyride” och ”Crash! Boom! Bang!” växte fram. Marie Fredriksson spelade in hela sex av sina åtta soloalbum här.

Minnesplatsen för Marie Fredriksson. Foto: Magnus Hallgren

”Så många som undrar var man kan vända sig med kondoleanser för Marie. En kondoleansbok kommer läggas utanför den tidigare EMI-studion (numera Baggpipe) i Skärmarbrink där man just nu gjort en minnesplats”, skriver Per Gessle på sin Facebooksida.

Vid studion på Palandergatan 33 i Johanneshov ljuder nu Marie Fredrikssons musik i mörkret. Det har tänts marschaller och ljus till minne av den världsberömda sångerskan som växte upp Östra Ljungby i Skåne. På den oansenliga adressen intill Skärmarbrinks t-banestation har det spelats in musik sedan 1962.

Minnesplatsen för Marie Fredriksson. Foto: Magnus Hallgren

I nära fyrtio år var det skivbolaget EMI:s studio. Studion har genom åren utöver Roxette och Marie Fredriksson också lockat världsstjärnor som Lady Gaga, Britney Spears, Aviici , Abba och Beyoncé jämte svenska Gyllene Tider, Pugh Rogefeldt, Cornelis Vreeswijk, Thåström, The Knife, Monica Zetterlund, Evert och Sven-Bertil Taube, Robyn, Eva Dahlgren, Magnus Uggla, Ulf Lundell och Laleh.

Foto: Magnus Hallgren

Både Marie Fredrikssons familj och Per Gessle uppmanar fansen i Sverige och i utlandet att stötta organisationer som likt Cancerfonden stöttar forskningen kring cancer i stället för att lägga blommor vid minnesplatsen. Fredrikssons efterlevande planerar en mindre begravning i stillhet med bara de närmaste närvarande. Familjen ber om visad hänsyn i sin sorg.

Marie Fredriksson gick bort 9 december efter en lång tids sjukdom. Hon blev 61 år.

