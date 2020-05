Fantasieggande, förhistoriska varelser på Avesta art

Utställning ”Aquanauts. Expeditionen till Siljansringen 1897” Avesta art, Verket Avesta. Visas t o m 13/9 Visa mer

Det första jag ser i det mjuka mörkret i Martinhallen på Verket är en väldig filmduk där dunkla naturbilder flimrar förbi, ackompanjerade av stämningsmättad musik och en behaglig berättarröst:

”Alltihop började i Siljansringen i juni 1897. I kalkbrottet i Skålberget hittade Beata Gardelius ett okänt fossil med något som liknar en befjällad varelse med tentakelartade lemmar. Detta häpnadsväckande fynd blir startskottet för förra seklets kanske mest dramatiska forskningsexpedition.”

Rösten tillhör en Olof Hedengren, som presenterar sig som intendent på Ontologiska museet i Stockholm. Han säger sig ha fått en anonym försändelse med material som tillhört paleontologen Beata Gardelius och geologen Inga-Lisa Blomgren. Han undrar nu vad som hände dessa unga forskare i Siljansringen vid förra sekelskiftet och om deras påstådda upptäckt av en helt ny art verkligen kan stämma?

Det är en öppen fråga till oss alla – och själv sugs jag genast in i utställningens märkvärdiga historia. Den vecklar ut sig på 1300 kvadratmeter i det gamla järnverkets största sal, kronologiskt berättad från 19 juni till 14 augusti 1897. Punktbelysta i mörkret uppenbarar sig kläder, koffertar, benrester, fossil, dagboksnoteringar, teckningar, filmbilder, fotografier och en bälgkamera med glasplåtar. Därtill doftspår av de hittills okända primaterna i familjen Homo Aquatis.

Verkets stora sal med utställningen ”Aquanauts” Foto: Therese Asplund

Fem replikor av dessa förhistoriska människovarelser har tagits fram till utställningen av Ontologiska museet. Anteckningar, skisser och foton från den föregivna expeditionen har varit Pompe Hedengrens utgångspunkt för skulpturala tolkningar av aquanauterna.

Dessa egendomliga varelser verkar ha varit intersexuella och kommunicerat via doftsignaler, och den fjälliknande huden täckt av snäckor, musselskal, vass, bark- eller bladmaterial. I ett akvarium guppar något som påminner om embryon i genomskinliga, geléartade höljen.

Det är en starkt suggestiv iscensättning, en totalinstallation skickligt genomförd in i minsta detalj; på plats i den 70 meter djupa hallen, digitalt på Ontologiska museets nya hemsida och på sociala medier. Utställningen får dessutom draghjälp av den råa, mäktiga miljön i den mörklagda gamla hyttan, med övergivna redskap, rostiga maskiner och martinugnar.

”Aquanauts. Expeditionen till Siljansringen 1897” liknar inget annat jag sett. Det enda jag kan komma på som avlägsen jämförelse är Damien Hirsts ”Treasures from the wreck of the unbelivable”, en mockumentär och en mastodontutställning i Venedig, spunnen kring historien om en 2000-årig skatt med kostbara artefakter som bärgats från havets botten.

Men här på Verket i Avesta slipper vi Hirsts kombination av kolossala pretentioner, slipad storytelling och smaklös spekulationskonst. Bakom utställningen finns en stor portion kollektivt, delvis obetalt och uppenbart luststyrt arbete. Ursprunget är föreställningen ”Aquanauts”, som jag grämer mig över att ha missat på Stockholms kulturfestival 2018. Runt 80 cirkusartister, konstsimmare och kanotister deltog i denna spektakulära show i och över Stockholms ström.

Pompe Hedengren var konstnärlig ledare då som nu, och har återsamlat kärngänget från ”Aquanauts” till utställningsproduktionen. Här har även en sakkunnig från Naturhistoriska riksmuseet anlitas, liksom en parfymör. Den senare har tagit fram doftprofiler till aquanauterna, fem olika parfymer som går att sniffa på i lådor intill skulpturerna, komponerade av bland annat bävergäll, mysk och vild salvia.

Tankar om aquanauternas ursprung och beskrivningar av deras livsmiljö målas upp scenografiskt i både text och bild på utställningen. Fotografen och filmaren Sara Mac Key har tagit sig an vad som tros vara Inga-Lisa Blomgrens gamla glasplåtar och lyckats väldigt väl med att återskapa en autentisk tidskänsla. Mac Keys digitala foton är uppförstorade och tryckta på tyg, men jag föreställer mig att de hade växt än mer konstnärligt av ett äkta ädelförfarande i analoga printar.

Skulpturen Cochlea Brunneis av Pompe Hedengren och Sara Mac Keys foton Foto: Sara Mac Key

För mig skulle utställningen som helhet ha lyft ännu ett snäpp av fler självständiga konstverk, som går utöver att vara delar i en konstfull scenografi. Pompe Hedengrens uppförstorade teckningar visar prov på ett drivet och känsligt handlag, och några av hans skulpturer är verkligen konstverk i egen rätt. Min favorit är ”Testa Ostreae”, ryggliggande som på lit de parade, täckt av skimrande ostronskal och med en mystisk, magnetisk utstrålning.

Jag blir också imponerad av allt arbete bakom snäckbeklädda Cochlea brunneis och Paleoris Alba, uppbyggd av tusentals musselskal. Överlag är Hedengrens vattenlevande aquanauter mer plastiskt övertygande än de stummare skogsvarelserna.

Formmässigt syns en viss influens från pappersskulpturer av Bea Szenfeld, som Hedengren samarbetat med i flera sammanhang. Men främst verkar inspirationen komma från huldror, näcken och andra väsen i nordisk folktro. De fick ju nytt liv under nationalromantiken, tiden som den fantasieggande expeditionen till Siljansringen dateras till.

I utställningen ingår även autentiska, uråldriga fossil. Här kopplas de till Siljansringen i Dalarna, med en unik geologi som skapades när en fem kilometer bred meteorit slog ned för 377 miljoner år sedan. Beata Gardelius redovisade teori är att meteoriten kan ha fört med sig stoftliknande fragment, som tillsammans med andra vattenlevande organismer under årmiljoner kan ha utvecklats till en hittills okänd humanoid art. Aquanauter kallade.

Skulpturen Testa Ostreae av Pompe Hedengren Foto: Therese Asplund

Fullständigt otrolig är det inte, förra året hittade forskare spår av uråldriga mikroorganismer i Siljansringens kraterkant. Och att kvinnliga forskare blivit avfärdade och bortglömda är ju vardagsmat genom historien.

Hur denna forskningsexpedition avslutas ska inte avslöjas här, men berättelsen innehåller ett sympatiskt budskap om kärlek och tolerans, tillsammans med skarpare inlägg mot rovdrift på naturen.

Jag kan varmt rekommendera ”Aquanauts” för alla åldrar, med undantag för de allra minsta som kanske kan uppleva mörkret och de besynnerliga varelserna som lite läskiga.

Turligt nog öppnade denna utställning just när Folkhälsomyndigheten godkänt resor på två timmar – vilket är precis vad det tar från Stockholm till Avesta. Räkna med en heldagsutflykt, för Verket är också ett kulturhistoriskt industriminne av världsklass. Och förutom ”Aquanauts” bjuder Avesta art på ytterligare 5 mindre utställningar – en beundransvärd kultursatsning i en liten bruksort.