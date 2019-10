Fatboy Slim hyllar Greta Thunberg i en remix

Remixen dök ursprungligen upp på sociala medier under slutet av september efter att musikern David Scott från The Kiffness gjort en remix av Fatboy Slims låt ”Right here, right now” där bitar ur Greta Thunbergs tal från FN:s klimatmöte är med. Nu har Fatboy Slim själv använt versionen.

Under en konsert i Gateshead, England, spelade den brittiske dj:n upp sin ikoniska låt, men den här gången lät den inte som vanligt. Greta Thunbergs tal har nämligen mixats in i uppbyggnaden av låten.

Bland annat hörs Thunbergs citat: ”People are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money.”

Under resten av låten upprepas Thunbergs ord ”right here, right now”.

https://twitter.com/scottjack79/status/1180444936241647618