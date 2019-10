Favoriter i repris blir hårdvaluta i kriget om tittarna

Att scrolla sig igenom strömningstjänsternas innehåll börjar påminna om gamla släktträffar. Man ser så många bekanta ansikten från förr att tumnagelbilderna skulle kunna förväxlas med familjealbum.

Netflix lade häromåret en miljard kronor på strömningsrättigheterna för tv-serien ”Vänner”, som hade premiär för 25 år sedan. Sedan köpte de den 30 år gamla serien ”Seinfeld” för fem miljarder. Sedan köpte NBC amerikanska ”The office” för fem miljarder. Och sedan betalade HBO tio miljarder kronor för ensamrätt till ”The big bang theory”.

QUIZ: Vad kan du om klassiska tv-serier? - gör DN:s frågesport

Att kapplöpningen mot det förflutna intensifierats har en förklaring: i höst lanserar jättarna Apple och Disney sina strömningstjänster. Disney har till exempel börjat ta bort sina verk från sajter som Netflix.

Apple ska i sin tur lägga 60 miljarder kronor på att skapa nya serier för sin tjänst. Mycket talar för att det kommer innebära en sanering av marknaden, där svagare aktörer slås ut. Så på något sätt måste man svara.

Men att till synes nötta tv-sitcoms blivit sådan hårdvaluta är lika oväntat som intressant. I synnerhet som vi lever i en guldålder för manusdrivna serier där det nyskrivna prestigedramat aldrig varit mer livaktigt, med fler än 400 nya amerikanska tv-serier som ser dagens ljus varje år.

Kanske beror tillbakablickandet just på att vi drunknar i det nya. Människor är trots allt trygghetsvarelser.

Det räcker att jag går till mitt eget inbyggda motstånd mot att börja följa en ny serie. Den mödosamt uppbyggda intrigen, alla karaktärer man ska lära känna, utan att veta om det kommer vara värt det. Ofta tar det en hel säsong, runt tio timmar, innan alla rollfigurer introducerats, och kanske dröjer det till tredje säsongen innan saker sätts i rörelse. I stället för att lägga kraft, tid och känslor på att lära känna nya människor – med risken att bli besviken – kan man vila i gamla bekantas trygga umgänge där bakgrundskollen redan skett.

I en artikel i The Guardian pratar man om trenden för ”non-event tv”, tv-programmen som inte längre är aktuella eller vars tjusning inte handlar om att hänga med i det senaste. Tidsbristen och fragmentiseringen av kulturkonsumtionen gör att tittarna rent aktivt väljer bort det senaste för att skapa en egen bubbla med favoriter i repris.

Tidsbristen och fragmentiseringen av kulturkonsumtionen gör att tittarna rent aktivt väljer bort det senaste för att skapa en egen bubbla med favoriter i repris.

För förutom de 400 nya tv-serierna ska man hinna med all annan underhållning i den oöverskådliga floden av nytt innehåll. Det innebär ovanpå allt annat ett starkt socialt tryck som många kan ha svårt att hantera, säger Per Johnson, lektor vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.

– Kanske känner man att man måste fejka om man inte tittat ikapp, eftersom serier är något som diskuteras i de sociala sammanhang vi rör oss. Alla ska vara så extremt informerade i dag, vilket är svårt för vissa människor. Och då har vi inte ens räknat in sociala medier: ”Såg du vad han sa på Facebook? Såg du bilden på hennes Instagram?” Det går inte, vi måste säga nej och vara trygga med det.

Björn Finér, chefredaktör på sajten Tvdags, håller med om att det finns för mycket att välja på, i synnerhet om man ska kolla ikapp allt man ”måste se”, som fem säsonger av ”The wire” eller ”Breaking bad”.

– Alla sådana serier samlas på hög. Värdet i att kunna se ett avsnitt mitt i valfri säsong tror jag är en stor anledning till att det just är sitcom-serierna som är guldgruvor.

Att inta gamla lättsmälta serier har samma neurologiska effekter som fysisk träning eller kroppsarbete – man har någonting att fokusera på, samtidigt som man får vila. En jämförelse med mindfulness är inte helt galet: man registrerar vad som händer men lägger ingen vikt vid det.

Att titta för att få avkoppling och må bra innebär att serierna måste vara omfamnande och varma. Det är också något som hör det förflutna till. Komediserierna har skiftat i ton. Förr brukade huvudpersonen vara verkets ”moraliska centrum”, den goda och lite tråkiga medelmänniskan de flesta kan identifiera sig med, medan antagonisten var ”intressecentrum”, den onda och fascinerande gestalten som driver på händelserna. Men i tv-seriernas gyllene era anses tittaren kunna hantera så komplexa karaktärer att huvudpersonen nu kan vara ett osympatiskt intressecentrum. Ett arsle, på ren svenska. När det inte längre ställs krav på att verken måste vara uppbyggliga har vi fått komediserier som ”Veep” (om en psykopatisk karriärist), ”Succession” (om en girig storbolagsfamilj) eller ”Barry” (om en krigstraumatiserad lönnmördare). Jämför dessa med den oförargliga stämningen i ”Vänner”, ”The office” eller ”Big bang theory”.

Första säsongen av ”Vänner” (1994) Foto: AF archive / Alamy Stock Photo

Eftersom plattformarnas mål är att man ska befinna sig på dem så länge som möjligt är det förstås tacksamt att ha serier som ”Seinfeld” (180 avsnitt), ”The office” (201 avsnitt), ”Vänner” (236 avsnitt) eller ”Big bang theory” (279 avsnitt). Tittarna stannar, samtidigt som de vet att det är en avslutad berättelse de engagerar sig i. Något man inte kan ta för givet i en tid där nya serier sällan når 100 avsnitt, eller rentav läggs ner i förtid.

En rimlig fundering är om det är ekonomiskt motiverat att lägga tio miljarder kronor på en gammal tv-serie. Frågan är synnerligen befogad eftersom den nya digitalmodellen gör det svårare att räkna hem affären. När serier sändes på fasta tv-tider kunde man på öret se hur annonsförsäljningen stod i relation till seriens popularitet. Men i det digitala landskapet har man ingen aning om hur en serie bör värderas ekonomiskt eller vilket innehåll som får folk att påbörja eller avsluta ett abonnemang. Det finns inte ens några annonsintäkter att balansera kostnaderna med.

Kanske köper man bara av konkurrensskäl. I en artikel i The Hollywood Reporter kommenterar en studiochef det med: ”Antingen köper du nu, eller så går du miste om det – och vi rustar oss för krig.”

Även Jordan Cohen, marknadschef på amerikanska varumärkesagenturen North 6th Agency i New York, använder sig av krigsmetaforer.

– Det är ett extremt konkurrensutsatt slagfält och man kanske försakar kortsiktig vinst i striden för att ha det största avtrycket från en abonnemangstjänst med pålitligt återkommande intäkter. Det vill säga – de kommer så småningom att tjäna in det tiofalt.

Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

2011 skedde någonting historiskt. Netflix, som hittills hade lagt pengarna på att tillgodose ett nostalgiskt utbud, beslutade sig för att producera sin första egna tv-serie, ”House of cards”. Den säsongen kostade en miljard kronor och innebar ett enormt skifte i branschen. Därpå följde en utveckling där alla plattformar tävlade med egna exklusiva serier, där ”Game of thrones” på HBO och den kommande ”Sagan om ringen”-serien på Amazon pumpat upp produktionskostnaderna till astronomiska summor.

Men betyder nostalgitrenden att modellen med egna produktioner redan har spelat ut sin roll? Antagligen inte, säger experterna jag pratar med. Tvärtom kommer det växla över i ett tvåfrontskrig där man lägger enorma summor på både gammalt och nytt, säger Jordan Cohen.

– Man överger inte sin ursprungliga innehållsstrategi, man förstärker den bara med licensierat material som har visat sig fungera på en målgrupp. Lika viktigt som nytt innehåll är det med serier och filmer som hade en magnetisk påverkan på tv-publiken på 80- och 90-talet.

Han menar att det ackumulerade utbudet är det som drar. Det är en affärsidé byggd på tillgänglighet – och enligt en undersökning utgörs cirka 80 procent av Netflix tittning av gammalt, licensierat material (med ”Vänner” och ”The office” som populäraste serierna), snarare än egna, nya serier som ”Orange is the new black” eller ”Stranger things”.

Även Björn Finér är inne på spåret att samla på sig i ladorna.

– Jag tror att Netflix och HBO köper de här gamla favoriterna mer för att behålla sina befintliga kunder än för att locka nya. Men det känns också strategiskt, att likt familjen i ”Succession” äta i stället för att ätas – att bli ett för mäktigt bolag för att kunna ätas upp.

”Modern family” Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

Men det finns också en symbiotisk effekt av att titta på gammal trygg-tv: man blir mer nyfiken på det nya. Enligt psykologen Per Johnson bygger viljan att upptäcka nytt att man samtidigt står på en trygghetsbas, det man inom psykologin kallar predicerarbarhet.

– Trygghet gör det lättare att vara nyfiken. Studier visar att barn som inte vet vad som händer i morgon är mindre nyfikna, de har fullt upp med sin egen situation.

Oavsett vilket, så är klappjakten på gamla beprövade serier förmodligen långt ifrån över. Snart kommer ”Modern family” (234 avsnitt) släppas tillgängligt på strömningsmarknaden, liksom hela tv-producenten Dick Wolfs katalog på totalt 2.000 avsnitt med serier som ”Law & order”. Vad slutpriset landar på, eller hur kapprustningen kommer utveckla sig, återstår att se. Men klart står ändå att framtiden till stor del kommer domineras av det förflutna.

Läs mer: Därför är ”Vänner” fortfarande den mest populära tv-serien