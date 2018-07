Fejkdokumentären som råkade bli en riktig konspirationsteori

Fotbolls-VM i Ryssland har politiskt varit en stökig affär, där regeringar som den svenska tackat nej till att närvara och frågetecken rests kring Fifas bevekelsegrunder. Det enda ingen kan ha tvivlat på, ja, det som till och med den minst sportintresserade ändå inte kan ha missat, är att världsmästerskapet faktiskt har genomförts. Det låter som en konstig sak att behöva understryka, men hos den som tittade på tv på det tidiga 2000-talet kanske en gnagande tveksamhet kring sådana förhållanden fortfarande hänger kvar.

”I tidningar, i böcker, på tv, på radio och på internet kan man läsa om det fantastiska fotbolls-VM som gick av stapeln i Sverige under 1958. Hur väl genomfört det var, både på det organisatoriska planet och på det sportsliga.” Så stod det att läsa på sajten Konspiration58.com i augusti 2002. Sedan tog texten en dramatisk vändning.

”Sanningen är den att orsaken till denna fascination för detta VM är att hela evenemanget var en komplott iscensatt av allt annat än sportsliga intressen. Alla medier rapporterade om denna förljugna händelse som om det var ett riktigt VM. Enda skillnaden var att detta VM aldrig ägde rum.”

Johan Löfstedt, filmskapare. Foto: Roger Turesson

För att förstå den här historien måste vi bege oss till Göteborg. Till vardags sitter filmskaparen Johan Löfstedt i sin lilla studio, en lokal vars två små rum ser ut att ha kunnat vara en liten kiosk i ett tidigare liv, vid Liseberg. I en stor låda i ett skåp har han nästan 300 dubbel-8-rullar, var och en ett par tre minuter lång. De innehåller gatubilder inspelade i Stockholm, mellan 1959 och 1971, av amatörfotografen Bror Jacques de Wærn, och visar vardagen i staden.

Några av scenerna använde Löfstedt 2004 för att göra en mockumentär – en film i dokumentär stil men vars innehåll är fiktivt – som hette Kometen. Den handlade om ett Stockholm på 60-talet där världens undergång är nära förestående. I stumfilmsstil ser vi hur staden blir oroligare och oroligare, mörkare och mörkare, tills sekunderna innan kometen slår ner och ett sorts lugn lägger sig över bilderna. Det är en stillsam berättelse. Helt annorlunda än den som Löfstedt gjorde tillsammans med de Wærn om fotbolls-VM i Sverige 1958.

Det var också en mockumentär, och den hade en vidhängande sajt: Konspiration58.com. Den som går in på domänen i dag möts av en generisk affärsblogg som doftar spam, som om sajten smittats av någon kommersiell zombiesmitta. Men 2002 fungerade den som en sorts andra front för Löfstedts fiktiva dramamockumentär Konspiration 58, som nu är aktuell igen då den fram till fredagen den 27 juli finns att se på SVT Play. Den var ett försök att genom att skapa en egen helt påhittad konspiration spegla hur absurda konspirationsteorier om till exempel Förintelsen är. Löfstedt och hans kolleger bestämde sig för att berätta att fotbolls-VM i Sverige 1958 i själva verket aldrig spelades utan var en iscensatt bluff.

Svenska fotbollslandslaget på VM 1958. Foto: Olle Seijbold/TT

I Konspiration 58 spelade de Wærn upphovsmannen till hela konspirationsidén, och därmed en karaktär som bara var marginellt mer excentrisk än de Wærn själv. Johan Löfstedt hittade honom i styrelsen för Eskilstunapojkarna, en förening för tidigare elever i en skola. Varje dag gick de Wærn ut på sin balkong i lägenheten i närheten av Råsundastadion, satte på sig sina solglasögon, noterade tiderna för solens upp- och nedgång och mätte vinklarna för hur solen och skuggorna föll. Resultatet plitade han ner i en avancerad matris som såg ut som en gammal persisk skördekalender. Detta var bara något han gjorde för att det intresserade honom, men det passade fint inom mockumentärens ramar. Där behövde Johan Löfstedt bara använda pappren som Brors bevisföring för att solens strålar föll på ett sätt som gjorde bilderna från VM i fotboll omöjliga.

– Hans lägenhet var redan perfekt. Vi behövde bara placera dit en bok som han i vår film hade skrivit om konspirationen, säger Johan.

Filmen blev 30 minuter lång, och gick första gången i SVT den 29 maj 2002. Jag såg mockumentären för första gången när den repriserades på tv en vinterdag 2004. I likhet med många andra tittare fick jag intrycket att konspirationsteorin faktiskt existerade: att det fanns människor som verkligen trodde att fotbolls-VM i Sverige 1958 aldrig hade spelats. Poängen flög, så att säga, över mitt och många andras huvuden. På SVT hade man förutsett denna risk, och man var ända in på sändningsdatumet osäker på hur den skulle presenteras.

Skulle man klart och tydligt säga att det var frågan om en fejkdokumentär, även om det förstörde hela syftet? Först bestämde man sig för att låtsas som ingenting och helt enkelt bara presentera filmen inom ramen för SVT:s dokumentärer, men sedan fick en chef kalla fötter, berättar Johan. Det slutade med kompromissen att hallåan med hjälp av ett antal övertydliga blinkningar och betoningar fick antyda att det rörde sig om ett påhitt. Att det eventuellt inte skulle räcka hade Johan emellertid redan fått en känsla av.

Johan Löfstedt framför sin film Konspiration 58, 2002. Foto: Claudio Bresciani/TT

– När vi skulle upp till SVT och kopiera över våra DV-band till en master gjorde vi det med hjälp av en tekniker, som alltså fick sitta och titta på filmen tillsammans med oss. När filmen var över vände han sig om och sade 'fan, det hade man ju ingen aning om'.

Konspiration 58 hade skördat sitt första offer. Det skulle komma att bli många fler. Efter att filmen sänts hade SVT en livechatt, och där kom det in 3 000 frågor på en timme. En upprörd tittare mejlade till den påhitta konspirationsföreningen och frågade om de menade att hans farfar, som en gång hade tagit upp honom i sitt knä och berättat om hur det var att se finalen i VM 1958, ljög. Johan fick mängder av mejl.

Kanske tio år efter att filmen sänts kände jag att det hade hänt något obehagligt.

”Era 'bevis' bevisar bara att ni är helt ute och cyklar”, skrev en upprörd 18-årig tittare. ”Jag har varit sur i en vecka nu efter jag såg filmen. Jag var förbannad på att sådan skit får visas”, skrev en annan tittare. Ett tredje mejl kom från den legendariska journalisten Hannes Råstam. ”Det var jag som upptäckte hur åklagarens bevisfilm i åtalet Hannes Westberg manipulerats av polisens tekniker men gårdagens film slukade jag med hull och hår. Jävligt pinsamt, faktiskt”, skrev han.

Även på dokumentärens hemsida steg aktiviteten. Johan märkte att besöken började strömma in där, och kommentarerna i gästboken likaså, redan när en trailer för filmen gick på SVT och webbadressen i någon sekund visades upp. Bland mejlen som kom in efter att filmen sänts refererade många av tittarna till konspiration58.com. En tittare hade besökt sajten och noterat att låtsasföreningen i ett inlägg – skrivet av Johan själv, fast ”in character” – efter filmens sändning på SVT hade bett besökarna skicka hotbrev till Johan för att hämnas på dokumentären.

Nu ville tittaren visa sitt stöd för honom. ”Hoppas att du inte tar åt dig och att du står på dig och gör fler filmer, även om KSP58 inte håller med!” En man som titulerade sig ”deltidsflanör” krävde att Konspiration 58 omgående skulle stämmas för deras hot. Andra vägrade acceptera att dokumentären var fiktiv. I ett mejl från en tveksam islänning efterlystes några av bilderna som visats i dokumentären. ”Dom som har hand om ksp58.com verkar ju absolut förneka allt som säger att dom inte finns... Undrar väl lite vilka argument du har angående att dom inte finns.”

Sverige möter Västtyskland i Göteborg, VM 1958. Foto: IBL

Hemsidan, som var byggd för att bredda parodin på konspirationsteoretikerna, hade gjort motsatsen. Den hade dragit in ännu fler i illusionen att konspirationsteoretikerna existerade, och kanske därmed tydligare än någonsin bevisat filmens poäng: en bra konspirationsteori kan vara fullständigt tagen ur luften, och ändå locka skrämmande stor publik på nolltid. Än i dag skördar historien offer. I juninumret av det danska järnvägsföretaget DSB:s ombordtidning Ud & Se omtalas konspirationen som en som faktiskt existerar. ”Der findes konspirationsteoretikere, som i ramme alvor mener att have bevis for, at VM i Sverige 1958 aldrig har fundet sted”, står det.

– Kanske tio år efter att filmen sänts kände jag att det hade hänt något obehagligt, säger Johan.

– Det hände att jag träffade föräldrar till mina barns kompisar vid någon fotbollsträning eller så, och nämnde det här med Konspiration 58. Då visade det sig att de hade hört talas om att det är något skumt med det VM:et, men att de inte kände till att det fanns en film om det. Ryktet hade gått varvet runt.