Fem frågor vi måste få svar på i ”Game of thrones”-finalen

1. Vem, om någon, kommer att sitta på Järntronen?

Finns Järntronen ens kvar? I det näst sista avsnittet, ”The bells”, ser det onekligen ut som att stora delar av Red Keep rasar samman, men man får anta att serien inte skulle låta sin egentliga huvudperson – tronen – smälta utanför bild. Oavsett om vi får en dramatiskt musiksatt scen där Järntronen förgås i lågor eller ej måste någon styra över Westeros. Blir det, trots att ett och annat tyder på motsatsen, Daenerys? Eller den ovillige Jon Snow? Kommer Westeros att förvandlas till en republik med en regering bestående av de överlevande karaktärerna?

2. Vad var det egentligen som hände med Daenerys Targaryen?

I nämnda ”The bells” gick Daenerys från egenkär men kontrollerad och någorlunda rättmätig drottning till blodtörstig, eldsprutande-by-proxy tyrann. Varför? Förutom för att hon förlorat flera av sina närmast förtrogna, två av sina tre draksöner, och eventuellt sin pojkvän/brorsons kärlek? Kommer vi att ges mer insikt i drakdrottningens nyfunna galenskap än det vi fått se på avstånd, uppe bland molnen, ridande på en drake?

3. Hur ska det gå för Jon Snow?

Eller, the artist formerly known as Jon Snow, numera Aegon Targaryen. Han som inte vill bli kung, inte ens i Norden, som egentligen ville vända sig om på väg bort från sin vildlingvän Tormund Giantsbane när de precis tagit farväl i ”The last of the Starks” och springa i slow motion tillbaka ropandes: ”Ta mig med! Ta mig med!” När hans flickvän/faster blivit galen och hans styvsystrar blivit besvikna på valet av flickvän/faster, var ska Jon Snow ta vägen?

4. Vad ska de andra Stark-barnen – Sansa, Arya och Bran – göra med sina liv?

Sansa Stark har visat sig vara en rättvis, ekonomiskt sinnad ledargestalt i Norden. Arya Stark genomgick en lite illa underbyggd personlighetsförändring i ”The bells”, från iskall mördarmaskin till En Som Inte Lever För Hämnd, men har tidigare uttryckt en önskan om att få utforska andra delar av världen än de hon besökt (”what’s west of Westeros?”). Och Bran... Ja, jag vill inte ifrågasätta Brans existensberättigande, men det är inte mycket Bran har bidragit med trots att han vet allting. Vilka roller ska Ned Starks barn spela i slutet – och efter det?

5. Kommer Bronn någonsin att få sitt slott?

Nej, jag skojade bara, ingen – jag upprepar: ingen – vill veta om Bronn någonsin får sitt slott.

