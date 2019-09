Fem höjdpunkter från nattens Emmygala

1. Svensken Johan Renck och serien ”Chernobyl” blev en av Emmygalans vinnare. Framgången bleknar dock i jämförelse med tv-serien ”Game of thrones” vars avslutande säsong sändes tidigare i år. Serien var nominerad i 32 (!) kategorier och tog hem priset i tolv av dessa bland annat i prestigefyllda kategorin bästa drama. Det innebar även att HBO blev tv-bolaget med flest vinster vid galan, 34, före Netflix med 27 och Amazon med 15.

Johan Renck Foto: FREDERIC J. BROWN

2. När Billy Porter tog hem dramakategorin för bästa manliga huvudroll blev han historisk. Han är den första öppet homosexuella man som vinner kategorin sedan Emmygalan startade för 70 år sedan. Billy Porter spelar rollen som Pray Tell i serien ”Pose”, som utspelar sig i New York under 80- och 90-talet. ”Jag är så överväldigad och överlycklig att jag levt tillräckligt länge för att uppleva den här dagen”, sa Billy Porter i sitt tacktal.

Michelle Williams Foto: Michael Buckner/TT

3. Ett av galans mest uppmärksammade tal hölls av Michelle Williams som spelar rollen som Broadway-skådisen Gwen Verdon i serien ”Fosse/Verdon”. Hon vann kategorin för bästa kvinnlig huvudroll i en miniserie, och tog upp löneklyftorna mellan manliga och kvinnliga skådespelare i Hollywood. Förra året stod hon själv i centrum för den debatten sedan det framkommit att hon tjänade under en procent av Mark Wahlbergs lön när de både arbetade med omfilmningarna av ”All the money in the world”. Williams uppmanade i talet alla att lyssna och tro på den kvinna som berättar vad hon behöver för att göra sitt jobb.

4. Ett annat uppmärksammat tal hölls av Patricia Arquette, sedan hon mottagit priset för bästa kvinnliga biroll i en miniserie för sin insats i ”The act”. För tre år sedan dog hennes syster, kabarékådespelaren och transkvinnan Alexis Arquette, och Patricia Arquette ägnade stora delar av sitt tal åt att uttrycka saknad efter sin syster och peka på behovet av lika rättigheter för transpersoner. ”Jag är i sorg varje dag av mitt liv, Alexis, och kommer att vara det i resten av mitt liv, fram till dess att vi ändrar världen så att transpersoner inte blir förföljda”, sade Patricia Arquette.

Alex Borstein Foto: Michael Buckner/TT

5. På scen, efter vinsten i kategorin för bästa kvinnliga biroll i komedi, hyllade skådespelaren Alex Borstein sin mormor och sin mamma, som lyckades fly under Förintelsen och senare kunde invandra till USA. Borstein berättade bland annat om när mormodern stod på kö för att föras till sin avrättning, men valde att kliva ur kön trots hot om att hon skulle skjutas. ”Det är därför jag och mina barn är här” sa Alex Borstein och fortsatte under applåder att uppmana kvinnor att fortsätta lämna kön. Alex Borstein vann priset i kategorin för sin insats i serien ”The marvelous Mrs. Maisel”.