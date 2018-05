Fem låtar att hålla koll på i kvällens Eurovision-semifinal

1. Danmark

Rasmussen – ”Higher ground”

Danmark ställer upp med ett gäng ”Game of thrones”-lajvare som stämsjunger ledmotivet till ”Ronja Rövardotter” framför vikingasegel medan bombastiska schlagertrummor mullrar – ett klassiskt fantasymischmasch i Eurovisiontappning, med riktigt imponerande skägg.

Foto: Maria Antipina/AP

2. Ryssland

Julia Samojlova – ”I won’t break”

Det här är artisten som hamnade mitt i förra årets storpolitiska schlagerkonflikt – hon nekades inresetillstånd till Ukraina efter att tidigare ha uppträtt på Krim. Förutom det, är väl det mest intressanta med det här bidraget att de byggt in henne i en jättestor vulkan.

Foto: Armando Franca/AP

3. Moldavien

DoReDos – ”My lucky day”

Moldaviens bidrag är, som brukligt, en färgglad spring-i-dörrarna-fars som möter ett revytrollerinummer – fånigt men obönhörligt svängigt. (Schlagerafficionados noterar även att det är Björn Ranelids gamla ”Mirakel”-sångpartner Sara-Li som dyker upp i kulisserna.)

Foto: Stina Stjernkvist/TT

4. Ungern

AWS – ”Viszlát nyár”

Det hör till att något land skickar en malplacerad hårdrocksschlager, och i år är det Ungern som gör sin plikt. Och visst piggar det upp med lite kutrygg och slafsigt otvättat nittiotalshår i bandana, bland alla välkammade frisyrer över långklänningsaxelband.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

5. Sverige

Benjamin Ingrosso – ”Dance you off”

Det här är ganska långt från en omedelbar schlagerrefräng med stora gester, men det är tre nära perfekt sammansatta moderna popminuter på scenen. Led-riggen är lika bländande snygg nu som i Melodifestivalen, och Ingrosso ser ut och rör sig som en popstjärna.