Fem mäktiga dynastier som format Hollywood

Familjen Coppolas mest kända verk

”Gudfadern”, ”­Apocalypse now”, ”Rocky”, ”­Gudfadern”,

”Lost in translation”, ”Moonrise ­kingdom”, ”Isle of dogs”, ”Rushmore”, ”Leaving Las Vegas”, ”Adaptation”.

Oscarsnomineringar: 18

Totalt antal vunna Oscars: 8 Familjen Fondas mest kända verk ”12 edsvurna män”, ”Vredens -druvor”, ”Easy rider”, ”Ulee’s Gold”, ”Klute - en smart snut”, ”9 till 5”, Kinasyndromet”, ”Barbarella”. Oscarsnomineringar: 12 Totalt antal vunna Oscars: 4

Familjen Huston Walter Huston (1883-1950) är åldermannen i klanen Huston, far till regissören John Huston och farfar till Angelica Huston. Oscarsnominerad för västernfilmen ”Sierra Madres skatt” (1948) där han spelade mot Humphrey Bogart. Foto: Mary Evans/IBL Den excentriska titanen John Huston (1906-1987) har regisserat klassiker som ”Sierra Madres skatt”, ”Afrikas drottning”, "De oförsonliga” och ”De missanpassade”. Mångfaldigt Oscarsnominerad. Foto: IBL Ricki Huston var John Hustons fjärde hustru och mor till Angelica Huston. Foto: IBL Allegra Huston uppfostrades av John Huston. Foto: Jeff Morgan/IBL Danny Huston, född 1962, har spelat i filmer som ”21 gram”, ”The constant gardener”, ”Aviator” och på senare tid i ”Wonder woman”. Foto: IBL Virgina Madsen var gift med Danny Huston har bland annat varit med i ”Sideways”. Foto: Michael Buckner/IBL Angelica Huston, född 1951, har gjort en lång rad olika filmroller, bland annat många färgstarka mammor i filmer som "Familjen Addams"-serien, ”The grifters”, "The Royal Tenembaums”. Vann en Oscar för biroll i en av fadern John Hustons sista filmer, "Prizzis heder”, Foto: Matt Baron/IBL Jack Nicholson är född 1937 och en av USA:s mest kända skådespelare genom tiderna med filmer som "Five eays pieces”, ”Chinatown”, ”Gökboet”, ”The shining”, ”Ömhetsbevis”, "Livet från den ljusa sidan”, ”Wolf”, "About Schmidt” med flera. Foto: Theo Kingma/IBL Foto: IBL Jack Huston, född 1982, skådespelare. Foto: IBL

Familjen Hustons mest kända verk ”Sierra Madres skatt”, ”Afrikas drottning”, ”Prizzis heder”, ”21 gram”, ”The aviator”, ”Sideways”, ”Candyman”, ”Ben Hur”, ”American hustle”, ”Gökboet”, ”Chinatown”, ”Easy rider”. Oscarsnomineringar: 27 Totalt antal vunna Oscars: 7

Familjen Douglas Den i dag 102-årige (!) Kirk Douglas är känd för sin stålblå blick, sin pregnanta hakgrop och sin modiga kamp mot svartlistningarna i Hollywood på 50-talet. Han var född Issur Danielovith Demskij, föräldrarna var vitryska, judiska emigranter i USA. Hans kända film ”Spartacus (1960). Far till Michael Douglas. Foto: IBL Diana Douglas var gift med Kirk Douglas. Foto: IBL Peter Douglas, son till Kirk Douglas. Foto: AP Eric Douglas, Kirk Douglas yngste son, född 1958. Foto: Julie Markes/AP Michael Douglas är född 1944 och vann en Oscar för sin roll i ikoniska ”Wall Street”. Andra kända filmer är ”Basic instinct”, ”Falling down” och ”Wonder boys”. Foto: Paul Fenton/IBL Catherine Zeta Jones är gift med Michael Douglas och Oscarsbelönades för sin roll i ”Chicago”. Foto: Sydney Alford/IBL Carys Zeta Douglas född 2003. Foto: Keith Mayhew/IBL Dylan Michael Douglas född 2000. Foto: Keith Mayhew/IBL Diandra Luker Douglas är filmproduent och var tidigare gift med Michael Douglas. Foto: Barry King/IBL Michael Douglas son Cameron Douglas, skådespelare. Foto: Barry King/IBL Filmproducenten Joel Douglas är bror till Michael Douglas. Foto: Alex Berliner/IBL

Familjen Douglas mest kända verk ”Spartacus”, ”Han som älskade livet”, ”Raka spåret till Chicago”, ”Wonder boys”, ”Wall street”, ”The golden child”, ”Chicago”, ”Traffic”, ”Wonder boys”. Oscarsnomineringar: 4 Totalt antal vunna Oscars: 4

Familjen Coppola Kompositören Carmine Coppola och sonen Francis Ford Coppola firar dubbla Oscar för ”Gudfadern 2”. Foto: IBL Foto: IBL Francis Coppolas syster Talia Shire spelar Connie i "Gudfadern”-filmerna, också känd för ”Rocky”. Foto: IBL Jason Schwartzman är son till Talia Shire och har varit med i flera av Wes Andersons filmer, som till exempel ”Rushmore”, ”The Darjeeling limited” och ”Moonrise Kingdom”. Foto: IBL Francis Ford Coppola är född 1939 och var med och gav Hollywood en nytändning på 70-talet med generationskamraterna som Steven Spielberg och George Lucas. Mest känd för ”Gudfadern"-trilogin och ”Apocalypse now”. Pappa till en världens mest omtalade kvinnliga regissörer, Sofia Coppola. Foto: Aurore Marechal/IBL Eleanor Coppola, fru till Francis Ford, är konstnär och dokumentärfilmare. Långfilmsdebuterade vid 80 års ålder med romantiska komedin ”Paris can wait”. Foto: Priscilla Grant/IBL Roman Coppola är producent och manusförfattare för bland annat systern Sofia Coppolas filmer. Foto: Chris Ashford/IBL Giancarlo Coppola, äldste son till Francis Ford Coppola, som omkom i en båtolycka i ungdomen. Filmregissören Gia Coppola är dotter till den bortgången Giancarlo Coppola. Har gjort ”Palo Alto”. Foto: Matt Baron/IBL Nicolas Cage är skådespelare och vann en Oscar för sitt porträtt av en obotlig alkoholist i ”Leaving Las Vegas”. Har också spelat i ”Mångalen”, ”The rock” och ”Adaptation”. Foto: IBL Sofia Coppola är regissören bakom omtalade och prisade filmer som ”Lost in translation”, ”Marie Antoinette” och senast ”De bedragna” med Nicole Kidman. Foto: IBL Foto: AP

Familjen Coppolas mest kända verk ”Gudfadern”, ”­Apocalypse now”, ”Rocky”, ”­Gudfadern”, ”Lost in translation”, ”Moonrise ­kingdom”, ”Isle of dogs”, ”Rushmore”, ”Leaving Las Vegas”, ”Adaptation”. Oscarsnomineringar: 18 Totalt antal vunna Oscars: 8

Familjen Griffith/Johnson Tippi Hedren (1930 - ) fick sitt genombrott i Alfred Hitchcocks befjädrade skräckis ”Fåglarna” 1963. Mamma till Melanie Griffiths ("Working girl) och mormor till stjärnskottet Dakota Johnson. Foto: IBL Melanie Griffith är dotter till Tippi Hedren, känd för filmer som ”Working girl” och ”I vildaste laget”. Foto: Barbara Loschan/Future Image/WENN.com Den mångsidige spanskfödde Antonia Banderas har synts i allt från amerikanska äventyrsfilmer som ”Zorro -den maskerade hämnaren” till filmer av landsmannen Pedro Almodóvar. Foto: V.Flores/IBL Stella Banderas är skådespelare och dotter till Griffith och Banderas. Foto: David X Prutting/IBL Don Johnson är mest känd för rollen som åttiotalssnut i loafers utan strumpor i tv-serien ”Miami Vice”. Foto: Tammie Arroyo/IBL Dakota Johnson, född 1989, slog igenom som oskulden Anastasia Steele i ”Fifty shades of Grey”. Syns snart i kommande ”Suspiria”. Foto: IBL