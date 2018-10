1. Konspirationsdödaren. Taylor Swift har aldrig uttryckt några nazistsympatier. Men av skäl som är för komplicerade för att gå in på (de involverar en hund och internets utmarker) har amerikanska nazister och alt right-rörelsen tillsammans gjort henne till sin ”ariska gudinna”. Det som började som ett mem blev snart en fullfjädrad konspirationsteori om att den rågblonda Swift i själva verket är en agent som genom subtila meddelanden i sina låttexter förbereder USA för raskrig. Inlägget på Instagram där hon bland annat skriver att den ”systematiska rasismen” i landet är ”skrämmande, äcklande och utbredd” lär slutligen ta död på idolrollen. Haters gonna hate, hate, hate, hate, hate.

2. Tajmingen. Fler än vi har noterat att inlägget lades upp på stjärnans Instagramkonto bara några timmar efter den allra sista konserten på hennes Nordamerikaturné, i Dallas. Australien, Nya Zeeland och Japan återstår visserligen på spelschemat, men härifrån är det långt till Tennessees senatorsval. Lugnt seglande på publikhaven, Swizzers.

3. Förvandlingen. Taylor Swift inledde sin karriär som countryartist 2006, och har sedan dess gradvis rört sig längre bort från Nashville och närmare popmusikens absoluta mittfåra. Skivorna ”1989” och ”Reputation” gjorde förvandlingen till popdrottning komplett. Från tronen behöver hon inte oroa sig för att bli bojkottad av några av republikanernas starkaste väljarfästen: konservativa radiostationer och countryfans. (Minns ni Dixie Chicks?)

4. Vagheten. Swing-vote, alltså Swift, lyckas pricka av tillräckligt många liberala värderingar för att framstå som woke (medveten) i sitt debattinlägg; hon är för hbtq-rättigheter, mot könsdiskriminering och rasism. Hon ska visserligen rösta på demokrater i sin hemstat, men undviker samtidigt att bekänna något slags partipolitisk färg. Tvärtom heter det att ”vi är många som aldrig kommer att hitta en kandidat eller ett parti som vi håller med till 100 procent, men vi måste rösta ändå”. Hon kastar ut en livlina till andra sidan mitten, får röstande att låta som en nödvändig rotfyllning och ber om ursäkt för att hon la upp rotfyllning i Instagramflödet. Vem kan bli arg på något så bedårande?

5. Inflytandet. Taylor Swift har 112 miljoner följare på Instagram. Hon har på egen hand större räckvidd än någon dagstidning. Varför skulle hon ställa upp på en intervju och behöva besvara besvärande frågor? Hennes följarskara motsvarar ungefär Storbritanniens och Sydafrikas befolkning tillsammans. Även om bara hälften av alla swifties vore röstberättigade i USA utgör de en demografi som kan vara avgörande om de mobiliseras. De är unga, många av dem förstagångsväljare i mellanårsvalet. I can make all the tables turn, sjunger Swift.

