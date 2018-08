Fiasko för Kevin Spaceys nya film på premiärdagen

Kevin Spacey, känd bland annat från serien ”House of Cards”, anklagades under förra året för sexuella övergrepp av flera unga män i USA och Storbritannien.

”Billionair Boys Club” var den sista filmen han medverkade i innan anklagelserna kom upp till ytan.

Under filmens brittiska premiär visades den på tio biografer i landet. Under dagen drog den in totalt 1039 svenska kronor, 98 pund, i biljett intäkter, enligt Sky News.

Då biljetterna kostar 9,90 pund per styck såldes i snitt mindre än två biljetter på varje biograf. Siffrorna är de sämsta någonsin för någon av Kevin Spaceys filmer i Storbritannien.

I USA gick det inte mycket bättre. Även där visades filmen på tio biografer under världspremiären i fredags. Biljetter för 1 157 kronor köptes till filmvisningarna, enligt Entertainment Weekly.

Filmen baseras på en verklig händelse. Den handlar om en grupp rika män i Los Angeles som i början på 80-talet startade en klubb med samma namn som filmen, för att begå ett så kallat Ponzibedrägeri.

Kevin Spacey spelar karaktären Ron Levin, som inte är en huvudroll. Ansel Elgort och Taron Egerton har också roller i filmen.

När anklagelserna mot Spacey blev kända fick han sparken från serien ”House of Cards” och även från filmen ”All the Money In The World”, där han ersattes av Christopher Plummer.

Priset International Emmy Founders Award, som Spacey tilldelades tidigare under förra, året drogs tillbaka.

Vertical Entertainment, som distribuerar ”Billionair Boys Club”, säger att de valt att släppa filmen då de inte tycker att ”förkastliga anklagelser om en persons förflutna” ska gå ut över hela filmens medarbetare.

Skådespelaren Anthony Rapp är en av de som sagt att Kevin Spacey förgripit sig på honom.

I en ursäkt sa Spacey att han är förfärad av vittnesmålet men att han själv inte minns händelsen, som ska ha inträffat 1986 när Rapp var 14 år gammal.

