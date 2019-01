Don Cheadle och Blair Pfaff i ”Black monday”. Foto: Erin Simkin

1. ”Black monday” (HBO Nordic, 21 januari)

Utflippad komediserie som utspelar sig kring ”Den svarta måndagen” den 19 oktober 1987 - dagen för den största börskraschen i Wall Streets historia. Don Cheadle spelar den spelevinken Maurice Monroe som anförde en brokig skara outsiders som utmanade en herrklubb i Manhattans ikoniska finansdistrikt och på köpet råkade slå ut världens största finanssystem. På rollistan står även Andrew Rannells, Regina Hall, Paul Scheer och Eugene Cordero.

”Keeping faith”

2 ”Keeping Faith” (Sjuan, 24 januari)

Tät och spännande thrillerserie som utspelar sig i en walesisk småstadsidyll. Eva Myles ("Broadchurch", "Little Dorrit”) spelar trebarnsmamman och advokaten Faith vars man och affärspartner plötsligt försvinner spårlöst på väg till den familjeägda advokatbyrån. I jakten på sanningen bakom försvinnandet slungas Faith in i en mardröm där traktens hemligheter dras fram i dagsljuset. En durkdriven och spännande bladvändare med oförutsägbar upplösning som visades på CMore i höstas.

”Saknad aldrig glömd 3”

3 ”Saknad aldrig glömd 3” (SVT, 2 februari)

Kvarlevorna av en tonårsflicka som anmäldes saknad kring senaste millennieskiftet hittas under grävarbeten vid motorvägen M1. Poliserna Cassie (Nicola Walker) och Sunny (Sanjeev Bhaskar) kallas in för att lösa ännu ett historiskt mordfall där vänskapsband mellan gamla skolkamrater granskas. Tredje säsongen av ”Unforgotten” med eminenta tv-drottningen Nicola Walker (”The Split”, ”River”) fick högsta betyg av brittiska The Guardian när den visades på hemmaplan.

Natasha Lyonne i ”Russian doll”. Foto: Courtesy of Netflix

4 ”Russian doll” (Netflix, 1 februari)

Mörk, märklig och mystisk komediserie som skapats av Amy Poehler (”Parks and Recreation”) och Leslye Headland (”Möhippan”). Serien kretsar kring den unga Nadia (Natasha Lyonne) som är hedersgäst på ett party i New York som till synes inte går att fly från. Varje kväll fastnar hon i en mystisk loop som slutar med att hon dör - bara för att vakna dagen därpå helt oskadd. I serien gästspelar bland andra Chloë Sevigny, Brendan Sexton och Rebecca Henderson.

”Les miserables” Foto: SVT

5 ”Les Misérables” (SVT, 24 februari)

“Merci, Andrew Davies, c’est magnifique!”, skrev en ledande brittisk tidning när BBC premiärvisade denna stjärnspäckade nyinspelning av Victor Hugos romanklassiker med bland andra Dominic West (Jean Valjean) och Olivia Colman (Madame Thénardier). Utan ett enda West End-vibrato har kungen av brittiskt kostymdrama Andrew Davies gett 1800-talsberättelsen om samhällets olycksbarn en modern touch som speglar dagens splittrade samhällen - inte minst i Macrons Frankrike.

”Better things” Foto: HBO Nordic

6 ”Better things” (HBO, 1 mars)

Pamela Adlon är tillbaka med den tredje säsongen av sin imponerande, halvt självbiografiska succékomedi om en singelmamma som kämpar med ett övermäktigt livspussel; en haltande skådespelarkarriär, tre bångstyriga döttrar och en mamma på väg in i demensdimman. Inför tredje säsongen har Adlon ersatt Louis C K som medförfattare och istället tagit hjälp av Sara Gubbins (”I Love Dick”). Sharon Stone och Matthew Broderick gästspelar i nya säsongen.

Maggie Siff i ”Billions”. Foto: Showtime/Kobal/REX

7 ”Billions 4” (HBO Nordic, mars)

Insatserna höjs hela tiden i detta skamlöst underhållande och välskrivna finansdrama som började som en djupt personlig tuppfäktning mellan två alfahannar – Paul Giamattis koleriske åklagare och Damien Lewis hedgefondkung Bobby Axelrod. I slutet av tredje säsongen ställdes Axelrod inför helt nya utmaningar när hans påläggskalv Taylor (Asia Kate Dillon) hoppade av och började samarbeta med John Malkovichs psykopatiska oligark.

Julia Louis-Dreyfus. Foto: HBO

8. ”Veep 7” (HBO Nordic, preliminärt i april)

Efter sex succésäsonger med fem raka Emmy-vinster tar Julia Louis-Dreyfus nu farväl av sin satiriska paradfigur Selina Meyer, en maktlysten realpolitiker som försöker undvika att trampa snett i Washingtons politiska minfält. Finalsäsongen har skurits ner från de vanliga 10 till endast 7 avsnitt. En av de roligaste politiska satirserierna någonsin som skapats av Armando Iannucci (“The death of Stalin”, “In the loop”, “The thick of it”).

Vicky McClure i "Line of duty" Foto: SVT

9. ”Line of duty 5” (SVT preliminärt april)

Anti-korruptionspoliserna Kate Fleming (Vicky McClure), Steve Arnott (Martin Compston) och Superintendent Ted Hastings (Adrian Dunbar) på AC-12 är tillbaka för att jaga rötägg inom de egna leden. Nytt för femte säsongen av den brittiska succéserien är att Stephen Graham (Combo i ”This is England”) ersätter Thandie Newton som chefsutredare. Serieskaparen Jed Mercurio har dock flaggat för att Newton kan göra comeback i den 6:e säsongen ”om historien är den rätta”.

Tjernobyl. Foto: Magnus Hallgren

10. ”Chernobyl” (HBO Nordic, datum ej spikat)

Drygt 20 år efter kärlekssnyftaren “Breaking the waves” återförenas Stellan Skarsgård och Emily Watson i den gamla katastrofzonen Tjernobyl. Johan Renck har regisserat denna verklighetsbaserade dramaserie om människorna som offrade sina liv för att rädda Europa från en ofattbar katastrof 1986 när ett kärnkraftverk norr om Kiev exploderade och spred radioaktiv strålning. På rollistan finns även Jared Harris, David Dencik och Fares Fares.

