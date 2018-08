Alla älskar birollernas diskreta charm

Deckare. Komedier. Kärleksfilmer.

Det finns många genrer. Men en väntar ännu på att upptäckas: birollsfilmer.

Vilka är de bästa filmerna för älskare av biroller?

Det är dags att börja tala om en birollskanon, för de senaste decennierna har inneburit ett smygande genombrott för birollsfigurernas diskreta charm.

Alla som älskar film älskar biroller. Den hala advokaten. Den cyniska lärarinnan som chockar eleverna. Den enfaldiga sorglösa kompisen. Det kärva hembiträdet. Det är de där gestalterna som någonstans i ögonvrån fångar vår blick och gör att vi känner att filmen bjuder på en bonus.

Birollsfigurer kan inte ta över en film. Men i dag finns mer och mer att se där kärleken till birollsfigurerna flödar. Framförallt tre krafter har, som jag ser det, drivit på utvecklingen: Quentin Tarantino, Martin Scorsese, och tv-seriernas renässans.

Vi bär nog alla med oss ögonblick från filmer där någon glimtat till och satt kanske bara en enda replik oförglömligt perfekt. Birollsspecialisten David Hyde Pierce, till exempel, i rollen som timid förlagsanställd i ”Wolf” (1994), när han får veta hur hans förbigångna chef Jack Nicholson tänker ge igen mot företaget: ”Ni är min Gud!”.

Diane Ladd som stressad servitris i kaos på dinern i ”Alice bor inte här längre” (1974); hon får en fråga om vart någon tagit vägen och skriker ”SHE WENT TO SHIT AND THE HOGS ATE HER!”. Ladd Oscarnominerades.

Man vill ha mer av sådant. Fast det gäller att birollerna hanteras med finess. Greta Garbo-filmen ”Grand Hotel” från 1932, där filmbolaget MGM satte alla sina stjärnor att gestalta ett myller av människoöden på ett lyxhotell, kan sägas bestå av bara biroller, men är tråkig. Istället kan man söka sig till regissörer som är lite extra generösa mot birollsälskare.

Alfred Hitchcock brukar till exempel stoppa in roliga typer en bit ner i rollistan. Det gäller särskilt för filmerna han gjorde i hemlandet England, innan han i och med ”Rebecca” 1940 försvann till USA.

”En dam försvinner” (1938) är en av Hitchcocks bästa och ett måste för den som vill se bra biroller. Den utspelar sig på och kring ett tåg på väg genom ett Europa där läget är spänt. Hitchcock fyller filmen med original. Bäst är ett par cricket-tokar; tåget hejdas av en lavin, en gammal dam försvinner mystiskt, men allt de tänker på är att hinna hem till en landskamp.

Naunton Wayne och Basil Radford blev så populära att de sedan parades ihop i film efter film. Hitchcocks ”Psycho” (1960) är en birolls-milstolpe: efter en lång upptakt röjs plötsligt den synbara huvudpersonen ur vägen och filmen tas över av en birollsfigur.

Kriget väntar runt hörnet i ”En dam försvinner”. Andra världskrigsfilmer ger ofta bra utrymme för biroller. Det behövs många färgstarka typer för att fylla fånglägren i ”Den stora flykten” (1963) och ”Fångläger nr 17” (1953).

Fast den genre som verkligen låter birollsinnehavarna glänsa är den animerade. Där finns en gammal tradition. Kallade då inte självaste Walt Disney sin första långfilm ”Snövit och de sju dvärgarna” (1937)?

Birollstruppen finns med redan i titeln. ”Snövit...” är fortfarande den mest framgångsrika animerade film som gjorts och i animationsbranschen har ingen sedan dess underskattat birollerna. Sir Väs, Doris, mrs Potato Head, snögubben Olaf, åsnan i ”Shrek” – i animerad film är birollsaktörerna stjärnor.

”Minioner” (2015), som även fått uppföljare, är kanske birollsfilmernas birollfilm: inte bara har skurkens hantlangare från ”Dumma mej”-filmerna förärats en egen film, med en titel som direktöversatt blir ”Hejdukar” heter den nästan ”Biroller”.

Det är ett tecken i tiden att ”Minioner” kommer nu. Det är goda tider för biroller. Utvecklingen kan spåras bakåt till 1960-70-talet, då man hos unga europeiska filmare såg en vilja att leka med birollerna.

Eddie Constantine gick från biroller i USA till huvudroller i Frankrike, inklusive den i Nya vågen-hjälten Jean-Luc Godards ”Alphaville - Ett fall för Lemmy Caution” 1965. Västtysken Rainer Werner Fassbinder använde Constantine i ”Varning för en helig sköka” 1971.

Fassbinders landsman Wim Wenders fyllde birollerna i lysande Patricia Highsmith-filmatiseringen ”Den amerikanske vännen” (1977) med kultregissörer som Nicholas Ray och Samuel Fuller.

1984 gav sedan Wenders en av de mest kända amerikanska birollsskådespelarna, nyss bortgångna Harry Dean Stanton, en av huvudrollerna i ”Paris, Texas”. Den sorgsna kärleksfilmen vann Guldpalmen i Cannes. Vid samma tid satte den excentriska britten Peter Greenaway den massiva amerikanska birollsveteranen Brian Dennehy i huvudrollen i ”Arkitektens mage” (1987).

I Wenders och Greenaways rollbesättningar fanns ett budskap. Med ”Paris, Texas” och ”Arkitektens mage” solidariserade de sig med amerikanska skådespelare som var så udda att de fick hålla sig till amerikansk films marginaler. Wenders och Greenaways filmer handlade delvis, kunde man tycka, om att amerikansk film i sin strävan att vara strömlinjeformad missade mycket.

Samma insikt präglade amerikanen Robert Altmans filmer. Altman (1905–2006) var en den amerikanska filmens rebell. Skulle han göra en deckare, som briljanta Raymond Chandlerfilmatiseringen ”Långt farväl” (1973), var han mer intresserad av utvikningarna än av berättelsen.

Det var en hederssak att ge birollsfigurerna stort utrymme. Eposet ”Nashville” (1975), med ett myller av personer som följs under fem dagar då man i country-staden laddar upp för ett primärval, är en birollsklassiker. Altman var påfrestande ojämn, men efter en lång svacka fick han mot slutet av karriären åter uppskattning för några utpräglat Altmanska filmer, som ”Short cuts” (1993) och ”Gosford Park” (2001).

Altman fick till en rejäl succé, ”MASH” (1970), en komedi förlagd till ett fältsjukhus under Koreakriget, senare även älskad tv-serie. Men som Wenders och Greenaway förblev han huvudsakligen en angelägenhet för cineasterna. På 1990-talet hände något. Den nördiga kärleken till biroller började spridas till den breda publiken. Framför allt två regissörer låg bakom: Martin Scorsese och Quentin Tarantino.

Scorsese hade alltid månat om birollerna. Men i 1990 års ”Maffiabröder” släppte han loss på riktigt. Postischförsäljaren Morry, psykopaten Tommy, Tommys amatörmålare till mamma – spelad av regissörens egen mamma Catherine – sorgliga restaurangägaren Sonny, knarkkuriren Lois, som aldrig reste utan sin turhatt – det var ett dignande smörgåsbord av biroller. Lorraine Bracco, som spelade prövad gangsterhustru, och Joe Pesci som gjorde monstret Tommy, Oscarnominerades för sina biroller; Pesci vann.

Två år senare debuterade Quentin Tarantino med ”De hänsynslösa” (”Reservoir dogs”), om en kupp som går fel. Det var en gangsterfilm – men filmen började med en lång scen på ett fik där de hårda männen satt och babblade om dricks, servitrisers löner, och tolkningen av Madonnas ”Like a virgin”.

Birollsälskare kände igen sig: det var som ett möte för alla de gnälliga, korkade birollsskurkar som fått planer att gå i stöpet i amerikanska deckare sedan 1940-talet.

I Tarantinos nästa, 1994 års ”Pulp fiction”, släpptes ännu fler liknande figurer fria att snacka öronen av publiken: torpeder, gangsterhustrur, boxare i utförsbacke, amatörrånare, knarklangare, seriemördare och krigsveteraner. Det blev 1990-talets mest inflytelserika film.

Förtjusningen i att låta biroller och bihandlingar svälla över alla bräddar har förblivit Tarantinos kännemärke, senast synbart i ”The hateful eight” (2015). Man kunde säga att det han gör inte är annat än ensemblefilmer, filmer som ”De sju samurajerna” (1954), där en film bärs upp av ett antal ganska likvärdiga rollfigurer. Men i filmnörden Tarantinos verk känns så många personer som solitära varianter av Birollen som den gestaltat sig genom filmhistorien.

Från 1990-talet och framåt har birollsälskare blivit bortskämda. Fick jag bara ta med en birollsfilm till en öde ö skulle det bli Scorseses ”The wolf of Wall street” (2013). Jag tröttnar aldrig på att återse gänget av bisarra tjockskallar som Leonardo Di Caprio tränar till blåljugande mäklare som får amerikanska medelsvenssons att satsa sparkapitalet på värdelösa aktier.

Min favorit är Kenneth Chois Chester Ming. Han har Elvisfrissa stor som ett traktordäck. Vid förhör hos myndigheterna uppvisar han total amnesi i kombination med stenhårt fokus på bullfatet:

– Jag minns inte den transaktionen. Har ni mjölk?

Filmens prakt-biroll innehas av Jonah Hill, som Oscarnominerades för insatsen som Di Caprios högra hand.

Den som hittar dessa osannolika Scorsesekufar, som är proffs fast man tror att de vandrat in från gatan, är rollsättaren Ellen Lewis. Hon är en av de främsta i branschen. Sedan 1989 har hon varit rollsättare, ”casting director”, på nästan varenda Scorsesefilm.

Hennes meritlista imponerar; en birollsälskare noterar genast ”Revolutionary road” (2008), där Michael Shannon var lysande som psykiskt sjuk, sanningssägande mäklarson, och fick Oscarnominering och genombrott.

Tv-seriernas uppsving har också bidragit till att birollerna fått mer allmänintresse. Det behövs många rollfigurer i serierna. Regissörer och manusförfattare har tagit chansen att frossa i birollsfigurer. Gangsterserien ”Sopranos”, som kom 1999 och brukar ses som en föregångare i tv-serierenässansen, var späckad med skådespelare från ”Maffiabröder”.

Det tycks lättast att göra bra biroller av skurkar och hårdingar. Det innebär att kvinnor gynnats mindre än män av birollsintresset – även om Jennifer Jason Leigh vann Oscar för sin Daisy Domergue i ”The hateful eight”. Fast komedin ”Bridesmaids” (2011) kan kanske ses som en kvinnodominerad ”The wolf...”-variant. Oscarnominerade Melissa McCarthys Megan var definitivt en av senare års mest minnesvärda birollsfigurer.

I USA har rollsättarnas organisation sedan länge legat på för att få till en Oscar till bästa rollsättare. 2013 kom de en bit på vägen. Då fick rollsättare med medlemsskap i Oscarakademin även rätt att rösta i Oscarvalet. 2016 blev legendariska rollsättaren Lynn Stalmaster den första i skrået att få en heders-Oscar.

Trenden är tydlig. Filmens klassiska bifigurer fortsätter marschen mot sin rättmätiga plats i centrum för intresset.