Amanda Kernells nya klar för Sundance: ”En kärleksförklaring till alla skilda föräldrar”

”Charter” handlar om en vårdnadstvist i Norrbotten mellan Alice (Ane Dahl Torp) och Mattias (Sverrir Gudnason). I skräck för att förlora vårdnaden fattar hon ett desperat beslut och för med sig barnen från pappan och tar med dem på en chartertripp till Kanarieöarna. På rollistan finns även Eva Melander, Troy Lundkvist, Tintin Poggats Sarri och Siv Erixon. Filmen spelades in början av 2019 i Jokkmokk, Vuollerim och på Teneriffa. I januari tävlar filmen i sektionen World cinema på Sundancefestivalen i Park City, Utah.

Läs mer: DN:s Kulturpris 2018 till Amanda Kernell: ”En revansch för generationer av samer”

Vad betyder Sundance för dig?

– Det är förstås jättekul! Sundance är en kvalitetsstämpel och en perfekt start för en indiefilm som vill komma ut i världen. Det är en viktig mötesplats för auteurer, Hollywood och indiepublik. Festivalen betydde jättemycket för ”Sameblod” när den visades där och den är väldigt inspirerande eftersom filmskaparna står i centrum, säger Amanda Kernell vars ”Sameblod” vann tre Guldbaggar 2018.

Amanda Kernell Foto: Anders Hansson

Varför ville du göra den här filmen?

– Liksom mina andra filmer är ”Charter” personlig. Jag är ett skilsmässobarn och detta är min kärleksförklaring till skilda föräldrar. Jag brukar också göra film om mina rädslor - och en av de värsta sakerna som kan hända tänker jag är att man förlorar sina barn. Och sen är det spännande med personer som gör radikala val i en pressad situation. Att olovligen bara ta sina barn och åka iväg i en dröm om att kunna ha det bättre någon annanstans. Skulle jag också ha gjort det? Och hur långt ska man gå i kampen för sina barn?

Hur förhåller sig ”Charter” till ”Sameblod”?

– Båda handlar om kvinnor som gör radikala val, som lämnar eller har lämnat sin familj. Alla mina filmer handlar om vilket ansvar man har för sin familj och vad som händer om man sviker. Och vad är ett svek? Och jag kan tydligen inte hålla mig från att ha med barn, djur och hårt väder i mina filmer...

Hur var inspelningen av ”Charter”?

– Fysiskt var den mycket hårdare än ”Sameblod”. Vi spelade ju in i två olika västernlandskap i var sin ände av Europa – i 32 minusgrader norr om polcirkeln i och en het lavaöken på Teneriffa med sand från Sahara. När vi kom dit hade de just spelat in ”Rambo 6”. Där och då blev jag akut medveten om att jag verkligen håller på med svensk indiefilm, haha.

Lene Cecilia Sparrok och Mia Erika Sparrok i ”Sameblod”. Foto: Foto: Amanda Kernell/Oskar Östergren