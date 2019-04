Amazon: Kontraktet med Woody Allen bröts efter metoo-uttalanden

Det var Woody Allens son Ronan Farrow som i stor utsträckning startade metoo-rörelsen i och med sin artikel i The New Yorker om producenten Harvey Weinstein och de anklagelser om sexuella övergrepp som riktades mot honom.

I den artikeln var även Woody Allen intervjuad, och citerades säga:

– Hela Weinstein-historien är tragisk för alla inblandade. Tragisk för de stackars kvinnorna, och tråkigt för Harvey att hans liv är så trassligt.

I artikeln varnade han även för en ”häxjaktsatmosfär”, där ”varje kille på ett kontor som blinkar åt en kvinna plötsligt måste ringa en advokat för att försvara sig”.

Citaten finns med i de juridiska dokument som Amazon nu har lämnat in till en domstol i New York, skriver The Guardian, efter att Woody Allen stämt näthandel- och strömningsjätten för att i förtid ha avslutat avtalet om att göra fyra filmer för Amazons räkning.

”Trots omedelbar konsensus om vikten av att erkänna och adressera frågan om sexuella trakasserier i underhållningsbranschen och andra branscher gjorde Allen en rad offentliga uttalanden som indikerar att han inte förstod allvaret i de här frågorna, eller konsekvenserna för sin egen karriär”, skriver Amazon i ett uttalande.

Bolaget hänvisar även till Allens svar på anklagelserna att han själv förgripit sig sexuellt på sin dotter Dylan Farrow. Enligt The Guardian kommenterade han uppgifterna så här 2018:

– Även om Farrow-familjen cyniskt använder möjligheten skapad av Times up-rörelsen (en del av metoo för filmindustrin) för att upprepa den här misskrediterade anklagelsen gör det den inte mer sann i dag än den var förut. Jag har aldrig förgripit mig på min dotter – som alla utredningar slog fast för ett kvarts sekel sedan.

Ett flertal skådespelare uttryckte ånger över att ha arbetat med honom, men Allen menade att han ”borde vara ansiktet utåt för metoo”.

– Jag har jobbat med hundratals kvinnliga skådespelare och inte en enda – berömd eller nybörjare – har någonsin antytt någon form av olämpligheter.

Amazon menar att uttalandena gjordes i samband med förberedelser att marknadsföra Allens film ”Wonder Wheel”, och att hans kommentarer saboterade det arbetet.

En andra film som blev klar 2018 släpptes aldrig, enligt Amazon på grund av ”förnyade anklagelser mot Mr. Allen, hans egna kontroversiella kommentarer och den ökande oviljan från talanger att förknippas med honom på något sätt”.

”I en bredare kontext gjorde Allens agerande och dess konsekvenser att Amazon aldrig skulle kunna tjäna på sitt avtal om fyra filmer”, skriver de i uttalandet.

The Guardian har inte kunnat nå representanter för Woody Allen för kommentar.