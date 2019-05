Andrew Haigh regisserar hästfilmen ”Lean on Pete”: ”Är inget fan av djur och pojke-filmer”

Just nu: spara 50%

För åtta år sedan långfilmsdebuterade Andrew Haigh med kritikerrosade ”Weekend”, ett romantiskt drama mellan två män efter en novell av David Constantine.

För fyra år sedan väckte han ännu större uppmärksamhet med sin stillsamt ödsliga äktenskapsrysare ”45 years”. Veteranen Charlotte Rampling blev Oscarsnominerad för sin roll i filmen där hon spelar mot Tom Courtenay. De två utgör ett strävsamt par som slungas in i en avgrundsdjup äktenskapskris lagom till deras 45-åriga bröllopsdag.

Nu har Haigh bytt östra Englands öppna vidder mot ett vidsträckt västernlandskap i amerikanska Oregon. Romanbaserade ”Lean on Pete” är ett lika osentimentalt som hjärtskärande uppväxtdrama om en utsatt pojke som finner tröst hos en galopphäst som lider av ålderskrämpor.

– Jag älskade Willy Vlautins bok och blev förälskad i huvudpersonen. Charley är en otroligt ensam pojke som söker trygghet och tillhörighet. Trots att han är sviken av alla - föräldrarna, familjen, samhället, så bär han på ett underligt hopp som för honom framåt i livet, sade Andrew Haigh i en trädgård på badön Lido när filmen premiärvisades på filmfestivalen i Venedig.

Den brittiska regissören tog fasta på att Vlautins roman inte följde standardmallen för dramer om plågade kids.

– Ofta kretsar sådana här uppväxthistorier om någon strulig, testosteronstinn machokille som tar droger och har sex, men den här boken var inte alls så. Jag gillade att Charlie var snäll och godhjärtad - hans liv blev förskräckligt utan att det var hans fel.

Haighs tanke var egentligen att göra något helt annorlunda efter ”Weekend” och ”45 år”. Med en stor dos självironi konstaterar han att så inte riktigt blev fallet.

– Jag blev ganska frustrerad när jag insåg att ”Lean on Pete” också handlar om existentiell ensamhet. Men det betyder inte att jag är en ensamvarg som brukar ligger i fosterställning och gråta i sängen, ler Haigh.

Själv har han inget nära förhållande till hästar.

– Jag blev avkastad vid 8 års ålder och har hatat de här djuren sedan dess, säger han. Men det är ju inte svårt att se att det finns djupa banden som finns mellan människor och hästar.

”Lean on Pete” fick aldrig svensk biopremiär trots att filmen överlag fått positiva recensioner. Det är ingen slump att ”Lean on Pete” har jämförts ”Kes - falken” där en falk blir ett slags livlina för en utsatt pojke.

Ur ”Kes - falken” (1969).

– Även om jag älskar ”Kes - falken” så är jag inget stort fan av ”djur och pojke”-filmer i allmänhet. Men det är lätt att hamna i ett fack. Efter ”45 år” fick jag en massa manus om äldre människor. Jag antar att jag kommer att få en massa erbjudanden om att göra djurfilmer nu. Kanske en mix av äldre människor och djur, eller varför inte homosexuella djur och gamla människor? skämtar regissören som även har regisserat den nu nedlagda HBO-serien ”Looking” om en grupp homosexuella vänner i San Franciscos gaykretsar.

Galoppvärlden i ”Lean on Pete” tillhör inte den glammigaste varianten som man associerar med överklasstillställningar som Ascot i England. Här är det snabbt överstökade lopp med små spelsummor och underbetalda jockeys. Haigh ser ”Lean on Pete” är som en omvänd västernstory.

– Den amerikanska myten bygger ju på att man ska uppnå frihetskänsla när man drar västerut. Charley gör ju en rakt motsatt resa. Han åker österut för att söka trygghet. Som jag ser det handlar den stora konflikten i USA om individens oberoende och beroende - för att vissa ska få total frihet måste de lämna andra bakom sig, säger Haigh som bland annat inspirerats av ”Fat City” och ”Paris, Texas”.

Charlotte Rampling i ”45 år”

Den största utmaningen före inspelningen av ”Lean on Pete” var att hitta en ung skådespelare som kunde bära hela filmen – med proffsig assistans av Steve Buscemi och Chloë Sevigny.

– Hela filmen bygger på att kameran ska reflektera Charleys känslomässiga tillstånd utan att bilderna blir vackra men klichéfyllda landskapstablåer. Eftersom filmen står och faller med huvudrollsinnehavaren så kände mig otroligt lättad när vi fick Charlie Plummers provfilm och jag insåg att han just rätt sorts sensitivitet och hade förstått rollfiguren, berättar Haigh om sin unga huvudrollsinnehavare som vann Marcello Mastroianni-priset som går till bästa unga skådespelare i Venedig.

Som elvaåring spelade Charlie Plummer mot Steve Buscemi i gangsterserien ”Boardwalk empire” och har även spelat i ”The Clovenitch killer” där en pojke misstänker att hans pappa är en seriemördare. Hans spelade också den kidnappade sonsonen till oljemagnaten John Paul Getty (Christopher Plummer) i Ridley Scotts ”All the money in the world”.

– Även om min rollfigur fick örat avskuret i ”All the money in the world” så är ”Lean on Pete” den mest psykiskt och fysiskt krävande inspelningen jag har varit med om, säger Charlie Plummer som liknar en brådmogen och världsvan svärmorsdröm.

Att spela mot en amerikansk Quarterhäst som Starsky handlar om tillit.

– Hästar är väldigt intelligenta djur som plockar upp alla känslor. Det gäller också att bygga upp ett förtroende när man jobbar med en varelse som väger över ett halv ton och som kan stampa dig på fötterna, sparka dig i ansiktet eller döda dig, ler Charlie Plummer.

– Men jag vet inte om Starsky snappade upp allt. Jag kallade honom bara ”Pete”, men jag tror inte att han brydde sig.

