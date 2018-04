Annette Bening: Jag behöver inte längre oroa mig, jag gör bara det jag känner för

Annette Bening slår sig ner i stolen bredvid med en duns.

– Så vi har femton minuter? Ok, jag får prata snabbt, ler hon i ett hotellrum i Toronto med utsikt över den glimrande Ontariosjön. För att ha ett pressat schema och vara en av Hollywoods största filmstjärnor är Bening oväntat oberörd och chosefri, hon utstrålar en slags luttrad hygglighet – även om pr-arbete inte är hennes favoritsyssla.

– Film och intervjuer har egentligen ingenting med varandra att göra. Men nuförtiden hänger de ihop. Det var tur att jag var med innan allt det här började, säger Annette Bening.

Till skillnad från Gloria Grahame är Benings karriär fortfarande vid liv vid 59 års ålder. Grahame fick se sin karriär falna redan i 30-årsåldern och dog redan vid 57 års ålder. ”Film stars don’t die in Liverpool” kretsar kring de sista åren i hennes liv då den legendariska skådespelerskan inledde en oväntad och lustfylld kärleksrelation med den trettio år yngre brittiska skådespelaren Peter Turner (spelad av Jamie Bell från ”Billy Elliot”).

– Det fanns en gnista och något enkelt mellan dem. Eftersom filmen är baserad på Turners memoarer så är ju allt berättat ur hans perspektiv. För mig känns det extra ansvarsfullt att spela Gloria Grahame eftersom det egentligen är okänt hur Gloria Grahame verkligen kände och tyckte, säger Bening.

Numera är Gloria Grahame okänd för de flesta, men på 40- och 50-talen var hon en av Hollywoods mest ikoniska skådespelare. Hennes sömndruckna ögon och sällsamma röst fick stora regissörer som Elia Kazan, Fritz Lang och Frank Capra att kippa efter andan. Bland rökringar och karlakarlar gav hon femme fatale-kvinnan en rå men omtänksam sensualitet – hon fick oftast i biroller spela den förföriska ”den andra kvinnan”, men lyckades ändå stjäla scenerna. Både sårbar och glamorös på samma gång.

På 40-talet syntes hon i filmer som julfilmsklassikern ”Livet är underbart” och ”Hämnden är rättvis”. I början av 1950-talet vann hon en Oscar för rollen i Vincente Minellis ”Illusionernas stad”. Hon gjorde också ett oförglömligt intryck i Nicholas Rays ”Nakna nerver” och ”Inteckning i livet”, samt noir-klassiker som ”Polishämnaren” och i ”Världens största show”. Efter succén i ”Oklahoma!” (1955) fick hon svårt att hitta bra roller på grund av sitt stormiga privatliv som smulade sönder hennes karriär.

– Jag känner för Gloria. Det var orättvist. Hon kämpade för att försörja sig. Jag tror hon var en rakryggad men brusten person. Det var viktigt att hitta det där sårbara i henne utan att imitera. Jag gillar att spela komplicerade människor, Annette Bening.

Grahames relationen med till exempel Nicholas Ray (”Ung rebell”) ledde till en skvallertsunami, de fyra äktenskapen kombinerat med de ”skamliga” rollfigurerna skadade hennes rykte – hon lyckades aldrig bli den A-skådespelerska som hon förtjänade. Karriären tog mer eller mindre slut när hon gifte sig med sin före detta styvson Anthony från äktenskapet med Nicholas Ray. Regissören kom på dem i sängen när Anthony var tretton år. De gifte sig nio år senare. En för Hollywood omöjlig ekvation.

– Jag har en känsla av att hon hade många relationer med män som var lika svåra som hon själv. Och de var dramatiska. Men också sorgliga och destruktiva med vårdnadstvister och fula skilsmässor, säger Bening som i decennier själv levt ett liv i offentligheten tillsammans med sin make Warren Beatty.

– Jag kan relatera till Grahames kamp om den yttre bild som tvingas på en. Saker var ändå annorlunda på Glorias tid. Idag finns social media och all teknik. Människor vill gärna fylla i innehållet om kända personer, fylla i mellanslagen. Glamour, i den gamla meningen, har i dag mer och mer blivit en vara. Vi förstår varför men vi dras alltmer in i kommersen. Det är olyckligt för skådespeleriets skull, säger Bening.

Ironiskt nog spelade Grahame också en roll i samband med Annette Benings genombrottsroll som guldgrävare i noirfilmen ”Svindlarna” 1990. Stephen Frears gav Bening i hemläxa att studera Gloria Grahames insats i ”Avslöjad” (1952). Sedan ”Svindlarna” har den fyrfaldigt Oscarsnominerade Bening spelat i filmer som ”American beauty”, ”Being Julia” och ”The kids are all right”. Till skillnad från de flesta kvinnliga femtio-plussare har hon inga större besvär att få bitiga roller. Häromåret imponerade hon som bohemmamman i Mike Mills ”Alla tiders kvinnor”. I ”Film stars don’t die in Liverpool” berörs just åldrandets och utseendefixeringens ödemarker.

– Visst, jag är också fåfäng. Det tror jag alla är, det vore onormalt annars. Men det är gradskillnad hur mycket man oroar sig. Jag har alltid tänkt att jag ska vara skådespelare hela livet. Det som är intressant är att verkligen vara i sin ålder, stå nära den, säger Bening.

Hon menar att Grahames öde var att dåtidens kvinnor bara hade att välja mellan klichéerna ”den goda mamman” eller ”den dåliga tjejen”. För Bening var den största utmaningen att fånga Grahames olika skeenden på ett autentiskt sätt.

– Det som höll mig vaken om nätterna var oron att spela Gloria som döende. Det är alltid svårt att se en sjuk människa. Hon är naken, hon är utsatt. Peter Turner älskade och tog hand om henne, men det fick inte bli kletigt och framför allt inte tillgjort.

För Bening var det stärkande att spela en äldre, sexuellt aktiv kvinna i en relation med en betydligt yngre man. Och inte ursäkta sig för det. När Bening var yngre gällde det motsatta, som mot Harrison Ford i ”Fallet Henry” och mot sin blivande man Warren Beatty i ”Bugsy”. Bening undviker klichéartade porträtt av äldre kvinnor på film, hon vill se dem sofistikerade, sexuella, subtila.

– När jag började var allt annorlunda. Som äldre behöver jag inte längre oroa mig. Jag gör bara det jag känner för.

”Filmstars don't die in Liverpool”, visas kl 18.00 den 20 april i Filmhuset i Stockholm och inleder Cinematekets ”Gloria Grahame”-serie. Fram till den 6 maj visas filmer som ”Hämnden är rättvis”, ”Nakna nerver”, ”Illusionernas stad” och ”Oklahoma!”.

Annette Bening Född 1958 i Topeka, Kansas, men växte mestadels upp i Kalifornien. Gift med Warren Beatty. Slog igenom i Stephen Frears ”Svindlarna” ("The grifters”) som gav henne en Oscarsnominering för bästa biroll. Har även Oscarsnominerats tre gånger för bästa huvudroll för ”American Beauty” (1999), ”Being Julia” (2004) och ”The kids are alright” (2010). Vann en Golden Globe för ”Being Julia” och har nominerats ytterligare sex gånger. Har även spelat i filmer som ”Presidenten och Mrs Wade” (1995} och ”Alla tiders kvinnor” (2016).