Vad utmärker en bra skådespelare? Mina åsikter om regi, manus, fotografi, klippning och många andra aspekter av en film kan vara tvärsäkra, men det där med skådespeleri är en gåta. Och inte bara för mig. Det råder en fascinerande diskrepans mellan hur viktigt och beundrat skådespelarnas arbete är och den totala okunskapen om detta bland människor utanför professionen, inklusive filmforskare och kritiker.

I en krönika (DN 4/1) skrev Johan Croneman om hur ointresserad han är av alla aspekter på tv-serier utom ett: ”Skådepelare, skådespeleri – inte så lite inkonsekvent kanske med tanke på att jag tidigare alltid sett just skådespeleriet som den svagaste länken i alla former av dramatik.” Motsägelsefullheten i Cronemans attityd är typisk tror jag, åtminstone känner jag igen mig. Å ena sidan den där förbehållslösa idoldyrkande fascinationen; å andra sidan en kritisk distans som gränsar till ringaktning.

Krönikan övergår sedan i ett resonemang om just det som intresserar mig här, skådespelarkritik. Croneman går ut hårt inte bara mot svenska skådespelare ”på helt fel plats” utan också mot sina kollegor som inte kan bedöma deras insatser. ”Om skådespelare kan man liksom ha exakt vilken åsikt som helst”, skriver han.

Strax därpå demonstrerar han detta. Apropå några aktuella tv-serier beskyller han Adam Pålsson för ”uselt spel” och Alexander Skarsgård för ”inget spel alls”, men hyllar Ia Langhammer för att hon är ”underbar”, Mikaela Knapp för att hon är ”underbart skarp och skev” samt Jens Hultén för att han är ”en riktigt bra skådespelare”. Åsikter, som sagt, vilka som helst.

Nu är bedömningarnas högsäsong med Guldbaggar och Oscarsstatyetter, och utan anspråk på att ha knäckt koden för vad som gör en bra skådespelarinsats (det har jag alltså inte!) så vill jag åtminstone peka på några fallgropar. Jag har själv fallit i dem, och har väl inte kravlat mig upp heller. Men jag hoppas kunna förmedla vilket komplicerat arbete vi har att göra med, att utföra och att analysera.

Det första misstaget vi gör är att blanda ihop skådespelaren med rollen hon spelar. Är gestalten välskriven (sammansatt, trovärdig, intresseväckande) har skådespelaren en enklare uppgift än under motsatta förhållanden. Även med detta i åtanke är det verkligen inte enkelt att bedöma vad som är vad, men är det skådespeleriet i sig som ska bedömas, så borde fler priser tilldelas de skådespelare som kämpar på i usla filmer – något som aldrig sker.

Ett annat misstag är att blanda ihop skådespelarens arbete med regissörens. Där blir det ännu svårare, för det är så mycket vi inte vet. Kanske blev aktören instruerad att tala så där, röra sig så där. Men detta kan vi vara ganska säkra på: att när amatörskådespelare får Guldbaggar, så skulle priset minst lika gärna ha gått till regissören. Vilket inte gör insatsen sämre.

Ganska länge hyste jag uppfattningen att av alla filmens beståndsdelar och belöningsbara kategorier så var skådespeleri den minst intressanta. För mina filmvetarstudenter citerade jag gärna Alfred Hitchcocks uppfattning om skådespelare som ”boskap”, inklusive regissörens förtydligande när han fick kritik för sitt uttalande: ”Jag menar inte att de är boskap utan att de ska behandlas som boskap.”

Det är ju litet kul sagt, och förenligt med Hitchcocks estetik: hans filmer är geniala beskrivningar av tingen i tillvaron, ett slags fenomenologiska undersökningar av verklighetens yta. Därför ska inte skådespelare i Hitchcocks filmer loda några bråddjup i sina rollfigurers inre liv, och ännu mindre i sina egna. Alla försök av skådespelare att ”förstå” sina gestalter avfärdades av regissören.

När en av dem frågade vad hon skulle känna när hon gick genom ett rum ska han ha svarat att hon inte skulle känna något alls utan gå genom ett rum. Skådespelarna i Hitchcocks filmer är ofta yrkesskickliga men i samarbetet med just honom är de mindre konstnärer i egen rätt än de är föremål. Liksom rekvisitan i vilken de rör sig ska de förmedla ett budskap som kan vara nog så sofistikerat, men ibland inte mer (eller mindre) komplicerat än att väcka åskådarens begär.

Skådespeleri är den mellanmänskliga relationens bäst utrustade laboratorium och mest lättillgängliga observationsplats, men våra undersökningsinstrument är slöa.

Min tidigare uppfattning om skådespeleri har ändrats dramatiskt och numera håller jag skådespeleri för ett av de mest fascinerande mänskliga fenomenen över huvud taget. Att vara en annan! Inte minst: att åskådaren vet detta – och går med på det. Skådespeleri är den mellanmänskliga relationens bäst utrustade laboratorium och mest lättillgängliga observationsplats, men våra undersökningsinstrument är slöa.

Min egen omvändelse från relativt ointresse till djup fascination för skådespelarkonsten började med en pinsamhet. Pinsam för vad som hände, men också för att det krävdes en egen erfarenhet för att jag skulle lära mig något så väsentligt för mitt yrke. För ett antal år sedan blev jag tillfrågad om jag ville spela en roll i en långfilm. En liten roll men en riktig, med repliker och allt.

Jag tog mig an rollen (rollen jag skulle spela men ännu mer rollen som skådespelare) med stor entusiasm och obefintlig kunskap. Att minnas mina få repliker gick an. Men att se ut som att jag menade dem, att uttala dem så att det hördes men utan att artikulera för mycket, att röra mig rätt utan att se ut som att jag tänkte på det … Allt detta och mycket mer – samtidigt.

Efter inspelningen skröt jag inför min omgivning om att min roll visserligen var liten, men central; filmen var helt uppbyggd kring de scener i vilka jag medverkade. Strax före premiären ringde regissören och meddelade att de hade skrivit om hela storyn. Jag hade därför tyvärr blivit bortklippt. Han försäkrade att det var för filmens bästa, och inte hade med mig att göra. Det var snällt sagt. Regissörer måste kunna ljuga.

Nå, det hela var den roligaste lektionen i ödmjukhet jag har fått, dessutom gav erfarenheten mig den djupaste respekt för skådespelaryrket. För ett yrke är det, men ett i vilket amatörer tillåts delta.

Mitt eget misslyckande är ett dåligt exempel: mer uppenbara är årets Guldbaggenomineringar, där tre av fyra nominerade till bästa manliga huvudroll är amatörer (Fredrik Dahl för ”Amatörer”, Sebastian Ljungblad och Joakim Sällquist för ”Goliat”) samt två av kvinnorna (Léonore Ekstrand för ”Toppen av ingenting” och Zahraa Aldoujaili för "Amatörer").

Det är också något av en tradition i svensk film att skådespelarinsatser av amatörer värderas högt, ibland högst (flera gånger har debutanter ansetts stå för årets främsta prestation). Och en av världens bäst betalda skådespelare just nu, Mark Wahlberg, saknar formell skådespelarutbildning. Att kalla honom amatör är väl visserligen mycket sagt, han har vid det här laget lång erfarenhet och ett brett register. Wahlberg, och flera svenska amatörinsatser i år och tidigare, visar också på svårigheten i bedömningen. De är ju bra! Eller om det är regin? Eller manuset?

I diskussionen kring skådespeleri, i den mån en seriös sådan alls förekommer, så har äkthet, autenticitet och liknande nästan alltid företräde över yrkeskunnande och mångsidighet. Det är amatörernas afton hela veckan. En framgångsrik amatörpolitiker visade sig i fjol också ha ambitioner som amatörkritiker, när han efter Oscarsgalan skrev på Twitter: ”Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore – except your President (just kidding, of course)!”

Det värsta är att det ligger mycket i Donald Trumps analys. För inte så länge sedan kunde Bruce Willis eller Meryl Streep själva vara tillräckliga skäl hos (sannolikt olika) publiksegment för att se en film. Men det var då. Sedan en tid har filmskådespelarnas insatser devalverats, och då menar jag bokstavligen: deras konstnärliga och ekonomiska värde har sjunkit i en filmkultur där titeln är viktigare än stjärnan. ”Avengers” eller ”Star Wars” säljer filmer, inte enskilda skådespelare.

Jag är inte kritiker utan filmhistoriker, och lägger ingen värdering i utvecklingen från stjärnkult till franchiseverksamhet (bägge har sina sidor). Jag vill inte heller påstå att yrkesfolk definitionsmässigt är pålitligare än amatörer. Men oavsett utbildning och erfarenhet utför skådespelaren ett arbete som kan bedömas. Precis som filmkritikerns eller filmhistorikerns insatser, vars analysverktyg gärna fick bli skarpare än åsikter om ”underbar” eller ”usel”.