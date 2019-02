Tv-serie ”Better things 3” Serieskapare: Pamela Adlon I rollerna: Pamela Adlon, Frankie Alligod, Olivia Edward, Mikey Madison, Celia Imrie m fl. Premiär den 1 mars på HBO Nordic (12 avsnitt totalt) Visa mer

Tv-serie ”Better things 3” Serieskapare: Pamela Adlon I rollerna: Pamela Adlon, Frankie Alligod, Olivia Edward, Mikey Madison, Celia Imrie m fl. Premiär den 1 mars på HBO Nordic (12 avsnitt totalt) 4. Visa mer

Det var otäckt nära att det inte blev någon tredje säsong av omistliga ”Better things”, Pamela Adlons självbiografiska komediserie som startade 2016 och som handlar om en singelmorsa i Los Angeles som jonglerar tre tyckmyckna döttrar, en halvdement mamma och en haltande skådespelarkarriär.

Strax före säsongsavslutning i andra säsongen metoo-ades hennes parhäst, den kände komikern Louis C K. En vän som gett henne mycket draghjälp under karriären och som var medskapare till ”Better things”. Han hängdes ut för att ha sexuellt trakasserat en lång rad kvinnor, bland annat blottat sig. Anklagelser som han själv sedan erkände. Adlon betecknade avslöjandena om Louis C K som ”en tänd molotovcocktail” och berättade att hon drabbades av en djup depression efteråt.

När det nu är tredje gången gillt för ”Better things” är geniet Pamela Adlon ensam kvinna på täppan - vilket inte ser ut att innebära någon brist. Symboliskt nog startar säsongen med en stark känslomässig separation. Sam (Adlon) följer sin äldsta dotter Max (Mikey Madison) till ett college i Chicago i ett bitterljuvt avsnitt som träffar rakt i mitt mammahjärta.

Adlon har hittat den perfekta realistiska och humoristiska tonen för att skildra den slags livsomvälvning som nog drabbar samtliga planetens föräldrar när ungarna flyttar hemifrån. Ändå lyckas hon få till den där wow-känslan av ”det här handlar ju precis om mig”.

Det är lätt att känna igen sig i Sams inre känsloorkan. Den där turbulenta mixen av melankoli, stolthet, separationsångest, oro, närhet, avstånd och ren avundsjuka som virvlar runt när hon ser sitt barn börja leva sitt liv på egen hand.

Mitt finaste serieögonblick på mycket länge.

I övrigt är mycket sig likt i ”Better things”. Här finns Sams fantastiska, röriga, varma hus som man vill flytta in i. Mormor (Celia Imrie) fortsätter virra omkring, krascha bilar och låtsas som det regnar. Sams explosiva förhållande till lärare och andra föräldrar i skola är lika stökigt.

Men säsong tre lovar också en hel del avslöjande medelålders kroppsångest över kläder som bara inte passar längre plus en dos fantasiscener där den besvärliga exmaken dyker upp liksom Sams döda pappa.

Film- och tv-branschen får sig en känga i ett avsnitt där Sam har en roll i en billig zombierulle. Utan att säga för mycket kan man avslöja att filmens manliga regissör (Kris Marshall från ”Love actually” i en hysterisk roll) och hans ledarskap lämnar en hel del i övrigt att önska.

”Better things” fortsätter vara precis vad titeln utlovar. En vardagsnära och avväpnande komedi med en underbar melankolisk underton som bygger på situationer snarare än konstruerat kvick dialog (och Gud förbjude, inga klämkäcka barnskådespelare). Plus för att Pamela Adlon behärskar den svåra men tittarvänliga trettiominutersformen till fullo.

Våren är räddad.