”Billions” sätter rekord i referenser

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Avsnitt 1: ”Chucky Rhoades greatest game”

Damien Lewis som Bobby Axelrod Foto: Jeff Neumann

CITAT (Bobby Axelrod): ”Vet du varför ‘Ovie’ gör så många mål? För att Baeckstrom passar pucken”

*Nicklas Bäckström. Svensk NHL-stjärna i Washington Capitals.

Övriga referenser i avsnitt 1:

AC/DC. Australiskt hårdrocksband som bildades 1973 av bröderna Malcolm och Angus Young.

Al Green. Skön­sjungande soul- och gospelsångare och pastor som bland ­annat hade hitten ”Let’s stay togehter”.

Fonzie. Henry ­Wrinklers rollfigur i tv-serien ”Gänget och jag” (”Happy days”) (1974–1984) som utspelar sig i 50-talets Wisconsin.

Bild 1 av 5 Sharon Stone i ”Total recall” Foto: ©TriStar Pictures/Courtesy Evere Bild 2 av 5 Foto: Henderson/Miller-Milkis/Paramoun Bild 3 av 5 Foto: Andre Csillag/REX Bild 4 av 5 Foto: Steve Emberton Bild 5 av 5 ”Rollerball” Foto: United Artists Bildspel

Billy Phelan. Titelfigur i William Kennedys roman ”Billy Phelan’s greatest game” som handlar om en pokerspelare, lurendrejare och vadslagare.

”Rollerball”. Action­laddad sportfilm från 1975 av Norman Jewison.

”Starship Troopers”. Paul Verhoevens ­militärsatiriska sci-fi-film från 1997.

Paul McCarthy, ­George Harrison, John Lennon, Ringo Starr. Medlemmar i The Beatles.

Mike Wallace. ­Legendariskt ankare på CBS ”60 minutes”.

Paul Castellano. ­Gangsterboss som mördades på ­öppen gata i New York på uppdrag av den ­rivaliserande ­maffia­bossen John Gotti.

Sharon Stone. ­Hollywoodstjärna som bland annat spelat i ”Basic instinct”, ”Casino” och ”Total recall”.

Bild 1 av 3 Kate Moss Foto: Bryan Adams Bild 2 av 3 Foto: Monarchy/Regency/Kobal/REX Bild 3 av 3 Foto: Ron Sachs/REX Bildspel

Avsnitt 2: ”Arousal template”

Foto: Jeff Neumann

CITAT (Taylor Mason): ”Inga fler möten. Jag har sett fler döda ögon än agent Bill Tench* på en hel säsong.”

*Bill Tench. Special­agent på FBI som spelas av (Holt McCallany) i Netflixserien ”Mindhunter” som bygger på boken ”Mindhunter: inside the FBI’s elite serial crime unit” av John E Douglas.

Övriga referenser i avsnitt 2:

Kate Moss. Brittisk supermodell och ­affärskvinna som var inblandad i en kokain­skandal tillsammans med ­dåvarande The Libertines-sångaren Pete Doherty när hon gjorde reklam för H&M.

”Heat”. Kriminaldrama från 1995 som skrevs och regisserades av Michael Mann. Robert De Niro spelar yrkestjuven Neil McCauley som jagas av Al Pacinos kommissarie Vincent Hanna.

”Unbreakable”. Kristen kärleksroman av William Fredrick Cooper.

William ­Safire. ­Amerikansk ­författare, New York Times-­kolumnist och tal­skrivare åt ­president ­Richard ­Nixon och vice­presidenten Spiro Agnew.

Bild 1 av 6 Michael Bolton Foto: Ron Elkman Bild 2 av 6 Gwyneth Paltrow i ”Contagion” Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Co Bild 3 av 6 Michel Focault Foto: Jacques Haillot / L'Express Bild 4 av 6 Foto: Historia/REX Bild 5 av 6 Foto: Mike Hollist/Daily Mail/REX Bild 6 av 6 Arnold Rothstein Foto: Granger/REX Bildspel

Avsnitt 3: ”Chickentown”

Foto: Jeff Neumann

CITAT (Mike ’Wags’ Wagner): ”Forget it, Bill. It’s Chickentown*.”

*”Chinatown”. ­Polanskifilm med den klassiska repliken: ”Forget it Jake, it’s Chinatown.”

Övriga referenser i avsnitt 3:

George Smiley. Mäster­spion på MI6, skapad av John le Carré.

Hippolytus de Marsiliis. Advokat och läkare i 1400-talets Bologna. Dokumenterade en vatten­tortyrmetod som droppar vatten i offrens pannor.

Michel Foucault. Flitigt citerad fransk filosof.

Otis of Mayberry. ­Officiellt statsfyllo i ­sitcomserien ”The Andy Griffith show”.

Perikles. Statsman i Aten på 400-talet.

JFK. John F Kennedy, presidenten som mördades i Dallas 1963.

Kassandra. Sierska i grekisk ­mytologi.

Gerry Rafferty. Skotsk musiker, tidigare ­medlem i The Humblebum.

Vadim Linetsky. ­Matematikprofessor.

Arnold Rothstein. Förgrundsfigur för den judiska maffian i New York i början av 1900-talet.

Triple G. Kazakstansk boxare.

Gwyneth Paltrow & Matt Damon. Spelar tillsammans i pandemi­thrillern ”Contagion” (2011).

Kappa Mu Epsilon. Hederssällskap för matematiker.

Versaillesfreden. Fredsavtal som slöts efter första världs­kriget utanför Paris i juni 1919.

Michael Bolton. ”Kungen av soft rock” med drygt 50 miljoner sålda skivor.

Västernfilm. Mytisk Hollywoodgenre.

Bild 1 av 5 Foto: CIRQUE DU SOLEIL Bild 2 av 5 Foto: Rue des Archives / IBL Bildbyrå Bild 3 av 5 Foto: Michel Euler Bild 4 av 5 Bild 5 av 5 Foto: Rights Managed Bildspel

Avsnitt 4: ”Overton window”

Maggie Siff som Wendy Rhoades Foto: Jeff Neumann

CITAT (Wendy Rhoades): ”Varför sitter alla här mållösa som om de tittar på jäkla Cirque du Soleil*?”

*Cirque du Soleil. En av världens främsta ­grupper inom nycirkus, från Kanada.

Övriga referenser i avsnitt 4:

Huey Lewis. Grammy­belönad sångare, född Hugh Anthony Cregg III, som frontade Huey Lewis and the News.

”Samurajen”. Stil­bildande fransk ­kultfilm med Alain Delon i regi av Jean-Pierre Melville från 1967.

René Descartes. Fransk filosof, matematiker och vetenskapsman från 1600-talet.

Al Capone. Ökänd gangsterboss.

Elyseiska fälten. Paradiset dit de goda människorna ­kommer när de dör, enligt den grekisk-romerska mytologin.

Winston Churchill. Brittisk premiär­minister som ledde Storbritannien genom andra världskriget.

Bazooka comic. Små seriestrippar om figuren Bazooka Joe som kom med tuggummi.

Michael Spinks. Legendarisk 80-talsboxare som var ­världsmästare i både lätt tungvikt och tungvikt.

Mick Jagger. Sångare i Rolling Stones med säregen dansstil.

Bild 1 av 7 Foto: Alliance Atlantis Pictures Bild 2 av 7 Foto: Ron Elkman Bild 3 av 7 Foto: Moviestore/REX, IBL Bild 4 av 7 Foto: Admedia, Inc Bild 5 av 7 Foto: Universal History Archive/UIG/RE Bild 6 av 7 Foto: Snap/REX Bild 7 av 7 Foto: Rights Managed Bildspel

Avsnitt 5: ”A proper sendoff”

Chuck Rhoades Sr och Chuck Rhoades Jr Foto: Jeff Neumann

CITAT: (Chuck Rhoades Sr): ”Svårt att förklara varför din mamma talar om för henne att vi inte har legat med varandra sedan Tony ­Orlando* sist hade en hit.”

*Tony Orlando. Amerikansk sångare som hade sin storhetstid på 60- och 70-talet.

Övriga referenser i avsnitt 5:

Vincent Vega och Jules Winnfield. John Travoltas och Samuel L Jacksons torpeder i Tarantinos ”Pulp ­fiction”.

Winston Wolfe. Harvey Keitels problem­lösare i ”Pulp fiction”.

Johnny Boy. Harvey Keitels rollfigur i Martin Scorseses ”Mean streets” (1973).

Richard Petty. Racerförare med smek­namnet ”The king”.

Furiosa.­ ­Charlize ­Therons rollfigur i ”Mad Max: Fury road”.

Charlie Chaplin. ­Ikonisk filmstjärna.

Benjamin Button. Romanfigur som åldras baklänges i F Scott Fitzgeralds ”Benjamin Buttons otroliga liv”. Spelad av Brad Pitt i filmversionen (2008).

Nicole Aniston, Blair Williams, Cory Chase. Amerikanska porr­stjärnor.

Chris Webber. Före detta basketstjärna.

Julius Caesar. Romersk kejsare ­mördad 44 f Kr.

Paulus brev till ­korinthierna. Skrift i Nya testamentet.

Wannseekonferensen. Ödesdigert möte där nazisterna planerade massmordet på Europas judiska befolkning.

Dita von Teese. Amerikansk burlesk­artist, fotomodell och modedesigner.

Bild 1 av 7 Foto: David Giesbrecht/Netflix Bild 2 av 7 Foto: /insight media Bild 3 av 7 Foto: Matt Rourke Bild 4 av 7 Foto: /All Over Press, AOP Bild 5 av 7 Foto: KEYSTONE Pictures USA Bild 6 av 7 Foto: Goodwin and Co. Auctions / MEGA Bild 7 av 7 Darrell ”Dunkenstein” Griffith Foto: Greg Lehman Bildspel

Avsnitt 6: ”Maximum recreational depth”

Nina Arianda som Rebecca Cantu Foto: Jeff Neumann

CITAT (Rebbeca Cantu): ”Rulla gnocchi som i ’Gudfadern 3’*? Det ­slutade illa.”

*”Gudfadern 3”. Avslut­ande delen i Francis Ford Coppolas episka maffiasaga om familjen Corleone efter Mario Puzos roman.

Övriga referenser i avsnitt 6:

Kevin Spacey. Filmstjärna som fick sparken från ”House of cards” i samband med metoovågen efter upprepade anklagelser om sexuella övergrepp.

John McCain. Republikansk senator som var krigsfånge under Vietnamkriget och tog strid mot Trump in i det sista.

Darrell ”Dunkenstein” Griffith. Legendarisk tidigare basketspelare som spelade i NBA för Utah Jazz.

Babe Ruth. Rankad som en av de bästa basebollspelarna någonsin.

King Kong. Jätte­gorilla från Skull Island som bor granne med bland annat ­dinosaurier.

Godzilla. Japanskt, dinosaurieliknande ­jättemonster som ­legat i dvala på havsbotten men väckts av ett atombombsprov.

Abbott & Costello. Klassiskt amerikanskt komikerpar från 1940-talet.

Bild 1 av 7 George Clooney i titelrollen i ”Michael Clayton”. Foto: Warner Bild 2 av 7 Buddhastaty i Vietnam. Foto: SZ Photo/TT Bild 3 av 7 ”Scanners” (1981) Foto: Rights Managed Bild 4 av 7 Katarina Witt Foto: A3416 Carmen Jaspersen Bild 5 av 7 Katarina Witt Foto: Peter Kneffel Bild 6 av 7 Foto: Ashwini Bhatia Bild 7 av 7 Bildspel

Avsnitt 7: ”Infinite game”

Bild 1 av 2 Stephen Kunken som Ari Spyros Foto: Jeff Neumann Bild 2 av 2 Foto: Jeff Neumann Bildspel

CITAT (Ari Spyros): ”Rumble in the Jungle*, Thrilla’ in Manilla**. Zaire!”

*”Rumble in the jungle.” Berömd boxningsmatch i Zaire 1974 mellan världsmästaren i tungvikt, George Foreman, och utmanaren Muhammad Ali.

**”Thrilla’ in Manilla.” Klassisk boxningsmatch i ­Filippinerna 1975 mellan ­Muhammad Ali och Joe Frazier.

Övriga referenser i avsnitt 7:

Michael Clayton. ­Oscarsnominerad drama­thriller där George Clooney spelar titelrollen som en tidigare spelmissbrukare och advokat som jobbar som ”fixare” på en prestigefull advokatfirma i New York.

”Scanners”. Skräckfilm från 1981 av David ­Cronenberg om en mystisk man med mördande tankekraft.

Tom Sawyer och Huckle­berry Finn. Klassiska romanfigurer från Mark Twains ”Tom Sawyers äventyr” och ”Onkel Toms stuga”.

Dalai lama. Dalai lama. Tibets ­andlige ledare som lever i exil i Indien.

Buddha. Grundare av buddismen.

Katarina Witt. Tysk superstjärna som dominerande ­konst­åkningen på 80-talet.

Avsnitt 8: ”Fight night”

Foto: Jeff Neumann

CITAT (Chuck Rhoades): ”Jag ska fixa det som Lyndon ­Johnson* fixade ­Södern.”

*Lyndon B Johnson. USA:s 36:e president mellan 1963–1969.

Övriga referenser i avsnitt 8:

Versace. Italiensk ­modeskapare.

Ghost dog. Forest ­Whitakers tysta rollfigur i Jim Jarmusch ”Ghost dog – samurajens väg” från 1999.

”Speed the plow”. David Mamets satiriska pjäs om den amerikanska film­branschen.

Boston Celtics. Basket­lag med flest titlar i NBA (17).

George McFly. Rollfigur i ”Tillbaka till ­framtiden” spelad av Crispin Glover.

Tristan. En av riddarna av Runda bordet som hade en tragisk kärleks­historia med Isolde.

Adolf Eichmann. ­SS-officer som efter kriget kidnappades av Mossadagenter i Argen­tina och avrättades i Israel.

Dawson & Downey. Rollfigurer i ”På heder och samvete” (1992) med Tom Cruise och Jack Nicholson.

Gregory Hines. ­Amerikansk filmdansare och koreograf.

Donny Lalonde. ­Kanadensisk boxare.

Sugar Ray Leonard. Amerikansk boxare med en handfull VM-titlar.

Henry Rollins. Amerikansk rocksångare och multiartist.

Wilma Mankiller. ­Första kvinnan invald till principal chief of the Cherokee nation.

Sam Houston. Texas guvernör under 1800-­talet.

Mike Tyson. Före detta tungviktsmästare i boxning.