För att ha gjort årets vildaste debutfilm är Kaliforniens skarpa hiphoplegend Boots Riley oväntat sansad. Det har också varit en lång resa innan hans sensationsfilm ”Sorry to bother you” slog ner på Sundance filmfestival i år.

– Filmen blev galnare och galnare med åren. När jag bestämde mig för att göra filmen för sju år sedan hade jag inte alla dessa konstiga idéer, säger Riley med en släpig röst på telefonen från Oakland.

Till en början var det inte lätt att sälja in idén om en svart telefonförsäljare med existentiell ångest som ändrar sin röst för att låta vit, och därmed sälja mer. Dessutom i en absurd och slug satir med magisk realism och science fiction. Efter många års kamp för att få sin film gjord – inte minst med hjälp av Forest Whitaker – blev tajmningen bra i USA då både ”Get out” (2017) och ”Black panther” (2018) brutit barriärer. Men Rileys film liknar ingen annans, den har en egen subversiv berättarröst som skulle få Charlie Kaufman grön av avund. Humorn sitter i framsätet.

– Det var aldrig tänkt att bli ett seriöst drama. Jag tycker inte livet är ett sådant. Drama skär ofta bort det realistiska och skapar falska spänningar. Det verkliga livet är en blandning av allt, säger Riley och letar efter rätt ord.

– Det ligger en ironi i motsägelser. Ironi är kärnan i humor och det är klart närmare sanningen, du vet.

Det största problemet är att människor inte vet hur de ska ansluta sig till olika rörelser.

Riley, som en gång i tiden själv arbetade som telefonförsäljare och försökte låta vitare, är sedan 1991 frontfigur i den politiskt radikala hiphopgruppen The Coup. Den sarkastiska titeln ”Sorry to bother you” var också namnet på deras album 2012 som först var tänkt som soundtrack. Istället skrev han ny musik.

– Det känns bra när folk kommer fram och säger att min musik eller film har gett dem spännande och nya idéer. Att det har engagerat dem i samhällsfrågor. Konst kan visa vägen. Det största problemet är att människor inte vet hur de ska ansluta sig till olika rörelser.

Tidigt spelade The Coup en viktig roll för politiska hiphopgrupper som Public Enemy och Brand Nubian. Rileys musik blomstrade i undergroundvärlden, i litterära kretsar och bland aktivister. Hans musikfans är inte särskilt förvånade över att han nu tacklar sociala frågor och kapitalism i sin film – hans musiktexter refererar till allt från Che Guevara till Ghanas revolutionärer. Inte heller att hans kompromisslöst hemliga vapen är humor och självmedvetenhet. Men de är mer förvånade över att en långfilm skulle dröja så länge.

– När jag fick mitt första skivkontrakt gick jag på filmskola. Jag kände att min musik nådde ut till många människor, mer än vad en liten film skulle göra då. En film kostade dessutom mer på den tiden. När jag släppte ”Sorry to bother you”-skivan tänkte jag att den och turnén skulle dra in pengar. Det fungerade inte. Vi spelade förresten på flera ställen i Sverige, bland annat i Stockholm utanför Lydmar Hotel. De gav oss gratis mat hela dagen, skrattar Riley.

Sedan unga dagar har 47-åringen gjort sig känd som progressiv aktivist i San Francisco Bay Area och blev 2002 utnämnd av Vibe Magazine till en av de tio mest inflytelserika personerna i USA. Redan som 14-åring deltog han i sin första demonstration.

– När man är liten dyker frågor upp. Alla små barn frågar sin mamma och pappa varför det finns hemlösa människor. I skolan får lärare enligt lag inte berätta om baksidorna av kapitalism. Men helt plötsligt får man insikt om världen, ”ah shit, är det så det är?"

Utan pekpinnar ställer ”Sorry to bother you” frågor om girighet, ras, sociala normer och mediemanipulering. Filmen har sagts ge en bra bild av USA i dag, präglad av oförutsägbarhet och oordning och polarisering, som en surrealistisk mörk komedi.

– USA är inte mer polariserat nu än tidigare. Det har bara blivit tydligare. Det är på grund av presidenten man pratar öppnare om det. Donald Trump fick färre röster än Mitt Romney. De flesta amerikaner har alltid varit mer till vänster, det har bara blivit allt radikalare och Demokraterna har inte mött det. Människor bryr sig men de har inget förtroende för valsystemet. I en stor undersökning nyligen ville en av två unga ha en socialistisk regering. Jag tror det är ännu fler, säger Riley.

Tessa Thompson och Lakeith Stanfield i filmen ”Sorry to bother you”. Foto: SplashNews.com/IBL

I ”Sorry to bother you” brottas Cassius, spelad av Lakeith Stanfield (”Get out”, ”The girl in the spider’s web”) mellan valet att stödja sina fattiga arbetskamraters strejk och sin egen bekvämlighet. Cassius giriga sidor triggas också när han möter en excentrisk mogul spelad av Armie Hammer (”Call me by your name”). Själv har Riley aldrig äventyrat sina egna politiska övertygelser men känner väl till utmaningarna.

– När jag började på 80-talet var vi glada om tio personer dök upp till en demonstration. Idag är det helt annorlunda. Det händer mer grejer än på 60-talet. Det finns en radikal energi som banat vägen för större rörelser. Och det sker överallt i USA, säger Riley.

Utöver Stanfield och Hammer har Riley lyckats fånga upp en vidsträckt skådespelarensemble. Danny Glover (”Dödligt vapen”, 1987), Forest Whitaker (”Last king of Scotland” 2006, som också är filmens producent) och Steven Yeun (från kommande ”Burning”, 2018) dyker upp. Tessa Thompson (”Creed”, 2015) är Cassius flickvän, en performancekonstnär med gigantiska örhängen med texter som “Tell homeland security we are the bomb”, en rad från Rileys The Coup.

– Så fort jag hittade Stanfield föll de andra rollerna på plats. Tanken med skådespelarna var att de skulle spela roller de aldrig spelat förut. Och det gjorde mig som debutant extra engagerad. Om man rollbesätter Robert De Niro som italiensk gangster har man ingenting att berätta, right? Men om han spelar en homosexuell lärare kan vi båda utforska rollen tillsammans och hitta något nytt, säger Riley.

Lakeith Stanfield och Boots Riley. Foto: Griffin Lipson/BFA/REX

Nyligen fick Spike Lee en känga på Twitter av Riley som fördömde ”BlacKkKlansman” för hur den skildrar poliserna.

– För många år sedan inspirerade Spike Lee mig till att gå på filmskola, men inte alls inför ”Sorry to bother you”. Det gjorde däremot Emir Kusturicas ”Svart katt, vit katt” och Paul Schraders ”Mishima – ett liv i fyra kapitel” och Charlie Kaufman, Michel Gondry och Spike Jonze. Men även ”Deer hunter”, ”Det brinner, min sköna” och bröderna Coens raka berättande, för där finns de roligaste grejerna, säger Riley som i sin film otyglat leker med genrer.

– Jag ville visa det som sker i ett större filosofiskt sammanhang. Istället för mycket dialog ville jag använda visuella medel som kan få publiken att känna. Allt i en filmisk kontext, inte för att något skulle se coolt ut. Trots de galna grejerna tror jag det fungerar. För det finns en mening i dem.

Huruvida Hollywood är redo för den orädde radikalen Rileys röst står skrivet i stjärnorna. Men framgångarna med ”Sorry to bother you” har gett honom blodad tand.

– Jag har tänkt göra film i decennier. Självklart kommer jag att fortsätta, nu har dörrarna öppnats. Men jag ligger många år efter. Jag har ett helt gäng med idéer jag måste sätta i verket. Snart.