Brad Pitt: ”Att leva är fucking bökigt och stökigt”

Groggy av jetlag glider Brad Pitt in i ett luftkonditionerat rum på lyxiga Excelsior med gubbkeps och högglansig t-tröja som färgmatchar de blågrå ögonen. I näven har han ett glas Coca-cola med extra is för att mildra effekterna av flygresan från Los Angeles.

Man får ändå säga att Brad Pitt pendlar mellan ytterligheter på jobbet. I våras gästade han Cannes med Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood” som är en hypnotisk nostalgitripp till 60-talets Los Angeles där Pitt spelar den bekymmerslösa stuntmannen Cliff Booth som flashar med tidernas sexpack. Brad Pitt ser nästan lika vältränad ut i verkligheten när han omedvetet flexar med sina biceps som är nedlusade av tatueringar ord som ”Invictus” (”obesegrad”) under en teckning av ”Ismannen” Ötzi.

Nu tävlar han om Guldlejonet i Venedig som plågad astronaut i James Grays sci-fi-film ”Ad astra”, en korsning av en paranoid rymdthriller och ett sårigt far-och-son-drama som utspelar sig i en nära framtid.

Pitt spelar den känslomässigt avskärmade rollfiguren Roy McBride som lärt sig att kapsla in sina undertryckta aggressioner innanför rymddräkten. I filmen tvingas han bege sig till solsystemets yttersta utkanter för att ta reda på sanningen om sin frånvarande alfaastronaut till pappa (spelad av Tommy Lee Jones) som lånat drag av både Kurtz i ”Mörkrets hjärta” och kapten Ahab i ”Moby Dick”.

I stället för att spendera tid med sin son har Clifford McBride varit besatt av att hitta intelligent liv i galaxerna. Trettio år tidigare försvann pappa ut i galaxerna på en lönlös expedition som nu hotar att utplåna jorden.

– Man skulle kunna säga att ”Ad astra” är den perfekta antitesen till Tarantinos film, ler Brad Pitt och sveper med sin jetlaggade blick över rummet.

– Till skillnad från ”Once upon a time in Hollywood” som ju är en film om film, så är ”Ad astra” ett drama som kräver verklig introspektion. Jag måste manipulera mig själv in i de där zonerna där det gör ont, vilket inte alltid är så trevligt. Försök själv att dra på dig en sopsäck över kroppen, ovanpå den en snöskooterdräkt och sedan hänga i en vajer från taket. Och sedan försöka vara emotionell på kuppen, säger Brad Pitt och ler snett.

– Men om jag inte lyckas vara plågsamt äkta och uppriktig kommer det att synas – och då betyder inget någonting, säger Brad Pitt och får det att låta direkt ödesmättat.

Man får ändå säga att han gjort en ordentlig karriärtripp sedan han dök upp som fjunig yngling med permanentat hår i ”Dallas” i slutet av 80-talet. Några år senare blev han sexsymbol över en natt efter ett inhopp i ”Thelma & Louise”. Det definitiva genombrottet kom i filmer som seriemördarklassikern ”Seven” och ”Fight club”, en satir över konsumtionssamhället där han spelar en sömnlös kontorsråttas våldsamma alter ego. En roll som banade vägen för stridspittar som Akilles i ”Troja”, nazistjägaren Aldo Raine i ”Inglorious basterds” och den dödsföraktande galningen Don 'Wardaddy' Collier i ”Fury”.

Ja, jag är verkligen inne på filosofi och väldigt nere med stoikerna. Det är fantastiskt hur de här snubbarna kunde vara så långt före sin tid.

Vid 55 års ålder har han kvar sin pojkaktiga, hunkiga utstrålning även om han numera också förvandlats till en mogen hobbyfilosof som låtit tatuera in budskap som ”Absurdites de l’existence” (”livet är absurt”) på vänstra underarmen och snöat in på stoicismen som grundades i Aten 300 före Kristus.

– Ja, jag är verkligen inne på filosofi och väldigt nere med stoikerna. Det är fantastiskt hur de här snubbarna kunde vara så långt före sin tid. Har vi över huvud taget kommit vidare sedan dess? frågar han retoriskt och gör en konstpaus innan han fortsätter.

– Att leva är fucking bökigt och stökigt. Det är lätt att börja ställa existentiella frågor är att varför leva vidare. Vad är det egentligen vi värderar i livet? Och detta kommer från en snubbe som vunnit jackpott i livet, ler Pitt och pekar för säkerhets skull på sig själv för att ingen ska ta miste på vem han menar.

– Från utsidan kanske ni ser en framgångsrik och självsäker Hollywoodstjärna. Men i grunden är jag fortfarande den där osäkra killen från Ozark som kände sig malplacerad under uppväxten. På den tiden var Los Angeles och New York totalt okända miljöer för mig – första gången jag flög var jag 23 år gammal! Och den killen bär jag fortfarande inom mig.

Precis som många andra sci-fi-dramer är ”Ad astra” ännu ett exempel på att vi först bör söka efter svaren på jorden och inom oss själva innan vi flyr ut i galaxerna. Lite slängigt har James Gray kallat ”Ad astra” för en korsning av Coppolas ”Apocalypse now” och Kubricks ”2001 – ett rymdäventyr”. Inte minst älskar Gray att citera sci-fi-författaren Arthur C Clarke: ”Antingen är vi inte ensamma i universum, eller så är vi det, och båda alternativen är lika skräckinjagande”.

– Jag har aldrig tidigare stött på denna idé i en sci-fi-film och tyckte att det var en kusligt intressant utgångspunkt, säger Brad Pitt förtjust.

Ett annat syfte med filmen har varit att utmana Hollywoods arketypiska bild av den mystiska amerikanska astronauten.

– Mmm, för mig försöker filmen verkligen ta upp frågan vad det innebär att vara man. Amerikanska män är uppvuxna med Marlboro-mannen och ett föråldrat mansideal som kommer från efterkrigstiden, väldigt stoiska individer som alltid vinner i slutändan – i alla fall enligt Hollywoodmyten, säger Brad Pitt och ler roat.

– Jag vet inte var ni kommer ifrån, men jag växte upp i en småstad i Mellanvästern med tydliga maskulina ideal om att alltid vara stark, kapabel, inte visa svaghet eller sårbarhet. Det finns väldigt många fällor med dessa idéer. Baksidan är att vi förnekar och undertrycker alla delar i oss som handlar om självtvivel, medfödda smärta, sorger och saknad, säger han och tänker lite innan han fortsätter:

– Så här i efterhand inser jag att ”Ad astra” utforskar allt detta – att verklig kontakt med andra bara är möjligt om man är öppen. Det är hyperintressant även om jag som skådespelare närmade mig rollen på ett mycket mer personligt och intuitivt sätt under inspelningen.

Framför allt har han lätt att relatera till sitt eget förhållande till sin pappa William Alvin Pitt som jobbade sig upp till arbetsledare på ett åkeri i Springfield, Missouri.

– Jag ser min pappa i allt jag gör - antingen tävlar jag mot honom, vill vara som honom eller göra uppror mot honom. Under uppväxten är föräldrarna våra gudar, våra guider till hur vi ska bete sig i världen. Som de flesta andra så förstår jag mina föräldrar bättre ju äldre jag blir och uppskattar deras uppoffringar på ett annat sätt. Min pappa kom från eländig och fattig uppväxt och vill ge oss ett bättre liv än vad han själv hade haft. Så vill jag också göra med mina barn, säger Brad Pitt samtidigt som han flashar en tatuering med det tunna streck som bildar ett kors med alla sina 6 barns initialer intatuerade – Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox och Vivienne. Samt ett ”A” för ex-frun Angelina Jolie.

Sedan länge driver han det egna bolaget Plan B som varit medproducenter på filmer som Oscarsvinnaren ”Moonlight”, ”The big short”, ”Vice”, ”Beautiful boy” och ”12 years a slave” - för att bara nämna några.

– Jag är stolt över filmerna som vi har lyckats få ut – särskilt i tider när filmstudiorna bara satsar på spektakel och säkra kort, inte längre vågar ta ekonomiska risker med det jag kallar ”komplext och utmanande material”, egentligen det som ligger de flesta filmskapare närmast hjärtat.

– Jag försöker åtminstone göra både och – ”Ad astra” är ett bra exempel på detta. Målet är att vara en del av en story som också har något att säga oss om 20 år, säger han.

Han menar att det finns en naturlig utvecklingslinje mellan hans rollfigur i ”Ad astra” och ”Once upon a time in Hollywood”.

– Vi måste alla någon gång göra Roys resa ner i vårt eget själsliga mörker för att kunna komma till Cliff – ett ställe av sorglöshet, acceptans och ett slags sunt bondförnuft.

– När vi blir äldre så tenderar vi antingen att förstärka vår egoistiska läggning eller så uppnår man ett slags vishet och försöker vara en bättre människa. Själv sätter jag numera en ära i att vara som Cliff, inte vara så reaktiv utan i stället ta dagen lite som den kommer. När allt kommer omkring är varken Gud eller universum emot dig – alla har en möjlighet att växa som människa.